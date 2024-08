We zochten uit of CBD bij een drugstest naar voren komt

Cannabidiol, of CBD – de niet-psychoactieve stof in cannabis – wordt vandaag de dag volop gebruikt als middel tegen pijn, angst en slaapproblemen. CBD-olie en -extracten zijn werkelijk overal en in allerlei vormen te vinden, van druppels en vaporizer-concentraten tot kleurrijke snoepjes. CBD wordt door veel gebruikers gezien als een wondermiddel vol gezondheidsvoordelen. Maar kan je door CBD in de problemen komen wanneer je een drugstest ondergaat?

Komt CBD in een drugstest naar voren?

Videos by VICE

Het is onwaarschijnlijk dat CBD voor een positieve drugstest zal zorgen. Wanneer je een drugstest ondergaat die bedoeld is om cannabisgebruik te ontdekken, word je namelijk enkel getest op de aanwezigheid van THC of de metabolieten hiervan. CBD is een natuurlijke chemische stof die na inname door je lichaam wordt gemetaboliseerd, wat betekent dat een test de stof zou kunnen waarnemen. De gemiddelde drugstest is echter niet gemaakt om CBD of onderdelen van cannabis anders dan THC te vinden, zegt Brenda Gannon, toxicoloog en laboratoriumdirecteur bij Steep Hill Arkansas. “Omdat CBD qua chemische samenstelling niet overeenkomt met THC, is het onwaarschijnlijk dat zuivere CBD zou worden gedetecteerd in dit soort drugstesten,” legt ze uit. “Op hennep gebaseerde CBD-producten bevatten vaak echter wel sporen van THC.” Dit heeft te maken met het feit dat sommige wetenschappers ervan overtuigd zijn dat een kleine hoeveelheid THC de effecten van CBD verbetert.

Krijgt de drugstest een positieve uitslag als er een klein beetje THC in mijn CBD-olie zit?

Het verschilt per soort drugstest hoeveel je van iets gebruikt moet hebben voor het door de test wordt waargenomen. Een haartest is bijvoorbeeld ontworpen om chronisch middelengebruik te herkennen. Als je CBD-olie dus slechts sporen van THC bevat (mocht er THC in je olie zitten, is 0,2 procent meestal de standaard hoeveelheid) en je niet het ene na het andere flesje olie achterover gooit, is de kans klein dat het naar voren komt in een haartest. Let er wel op dat de CBD-industrie niet gereguleerd is, wat betekent dat je nooit zeker weet wat er in je product zit.

In een urine- of speekseltest komen stoffen ook naar voren als je ze minder regelmatig gebruikt worden. “Afhankelijk van een aantal variabelen – waaronder de hoeveelheid die wordt geconsumeerd, hoe vaak iemand CBD-producten gebruikt en wat voor lichaamsbouw iemand heeft – is het mogelijk dat de sporen van THC zich in het lichaam ophopen en in een drugstest kunnen worden gedetecteerd,” legt Gannon uit. “Het is mogelijk, maar het is hoogst onwaarschijnlijk,” zegt Jamie Corroon, postdoc aan de National University of Natural Medicine en oprichter van het Center for Medical Cannabis Education.

Zijn er drugstesten die wel CBD kunnen detecteren?

Normaal gesproken worden mensen niet getest op het gebruik van CBD. Als iemand dat wel zou willen doen, zou hier een heel specifieke test voor nodig zijn. Gannon vertelt dat je hiervoor aan het bedrijf dat de tests produceert moet laten weten dat je op nog een andere substantie wilt testen. Omdat het testbedrijf hun product vervolgens moet aanpassen om ook CBD te kunnen waarnemen, zal je een extra vergoeding moeten betalen. Het is dus zeker mogelijk om een test te maken die CBD detecteert, maar de kans dat iemand dit zou doen is klein. Je wordt namelijk niet high van CBD, waardoor het je functioneren niet negatief beïnvloedt. Een test laten maken die zich specifiek op CBD richt, is dus zonde van het geld.

In Amerika, waar werkgevers van hun werknemers mogen eisen dat ze een drugstest ondergaan, wordt op de werkvloer daarom nooit getest op CBD. Barry Sample van Quest Diagnostics, een van de grootste drugstestbedrijven in de VS, vertelt dat zij zelfs helemaal geen CBD-tests produceren omdat dit bij geen enkel bedrijf onderdeel is van het testprogramma voor werknemers. Maar ook mensen die door de Amerikaanse overheidsorganisatie DEA op drugs worden getest, hoeven niet bang te zijn dat ze op zoek gaan naar CBD. Federale werknemers worden namelijk getest op een aantal vaste substanties, maar CBD valt daar niet onder.

Als de uitslag van een THC-test positief is maar je enkel CBD-tincturen hebt gebruikt, kun je dit proberen uit te leggen aan degene die de test heeft uitgevoerd. Het is dan natuurlijk nog maar de vraag of ze je geloven, en wat ze vervolgens met die informatie doen. Volgens Sample is het namelijk onmogelijk om te bepalen of de THC die in de test verschijnt afkomstig is van een CBD-product of een joint. “De tests die doorgaans worden gebruikt kunnen je niet vertellen hoeveel er is gebruikt, of dit regelmatig wordt gedaan en of iemand het middel gebruikte als medicijn.

Volg ons op Facebook voor meer gezondheidsverhalen en advies voor onvolmaakte mensen.