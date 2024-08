Chocolade lavacakejes

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

120 gram roomboter op kamertemperatuur

110 gram pure chocolade (72%), fijngehakt

280 gram poedersuiker

3 grote eierdooiers

2 grote eieren

110 gram bloem

10 ml vanille-extract

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Vet 4 ovenschaaltjes (met een inhoud van ongeveer 160 ml) in met boter.

2. Verwarm een laagje van 5 centimeter water in een middelgrote sauspan op middelhoog vuur. Zet een hittebestendige kom op de pan en doe er de boter en de chocolade in. De kom mag het water niet aanraken. Roer tot alles gesmolten is en haal van het vuur. Voeg nu de suiker toe en roer goed door elkaar.

3. In een andere kom meng je de eieren en de eierdooiers. Voeg het chocolademengsel toe en roer de bloem en het vanille-extract er voorzichtig door. Verdeel het beslag over de ovenschaaltjes en zet ze op een bakplaat. Bak ze in ongeveer 12 minuten gaar. De randjes moeten stevig zijn, maar het midden nog zicht. Haal de ovenschaaltjes uit de oven en laat 3 minuten rusten. Snij voorzichtig met een mesje langs de rand van de ovenschaaltjes en leg de cakejes op een bord. Meteen eten natuurlijk.