Zoenende mannen en naakte vrouwen in de Nachttempel (NSFW)

Als je denkt dat extravagantie geen plaats meer heeft in het nachtleven van Amsterdam na het sluiten van RoXY heb je het goed mis. Af en toe weet je niet meer waar je moet kijken bij de foto’s van Lotte Dale: hier een grijzende man in verentooi en ranzig gewaad, daar een kut geschminkt als een blauw beertje en even verderop een glitterbroek en een vloer vol zooi. Dale ging voor THUMP naar de Nachttempel, een groot spektakel aan de Elementenstraat waar iedereen zich vrij voelt alsof het midden jaren negentig is, compleet met kleurrijke uitdagende performances en heel veel naakt.

Gaymagazine Winq organiseerde het feest afgelopen zaterdag in samenwerking met de entourage van modeontwerper en enfant terrible Bas Kosters. Onder andere Benny Rodrigues, Doppelganger, Wannabe A Star en Sophie Ellis-Bextor (!) draaiden. Bekijk de foto’s van Lotte hieronder.