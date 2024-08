De dood van NFL-speler Will Smith

In deze documentaire spreken we diverse betrokkenen over Will Smith, de voormalig NFL-speler die in 2016 werd doodgeschoten in New Orleans. Nadat hij wegreed van het French Quarter Festival, botste hij in het verkeer tegen de achterkant van een andere auto. Daar ontstond onenigheid over met de bestuurder van de geraakte auto, Cardell Hayes. Uiteindelijk pakte Hayes zijn pistool erbij en schoot hij Smith dood. Hayes verklaarde later in de rechtszaal dat hij had gehandeld uit zelfverdediging, maar hij werd toch veroordeeld voor de moord.