Het is nu niet het juiste moment om rappers de schuld te geven, Aboutaleb

December is voor Rotterdam een rouwrand op het jaar 2018. Twee vrouwen – waaronder een meisje van zestien jaar – werden die maand op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht. Het jaar eindigde zoals we inmiddels allemaal weten met een schietpartij, waarbij Feis overleed en zijn broertje Bilal ernstig gewond raakte. Dit ligt nog fris in het geheugen, en daarom is het vanzelfsprekend dat burgemeester Ahmed Aboutaleb deze nachtmerries van gebeurtenissen aanhaalt in de toespraak die hij vanochtend gaf om het jaar in de gemeenteraad te openen.



Harder optreden tegen wapenbezit is een van de punten die hoog op de agenda van Aboutaleb staan, en hij gaat onderzoeken hoe ze in de stad het beste kunnen bijschakelen om de dreiging van wapens af te zwakken. Verhoogde straffen op wapenbezit zullen als het aan hem ligt zo snel mogelijk worden ingevoerd om dit terug te dringen. Dat klinkt in principe als een waterdicht plan, maar dat het zo goed klinkt kan ook komen omdat hij met het volgende punt in zijn rede de plank lelijk misslaat.

Want een ander plan van Aboutaleb is om in gesprek te gaan met rappers over de consequenties van het verheerlijken van geweld. Oké, op zich te verwachten uit de mond van iemand wiens baan het is te praten en om inwoners van een stad te verbinden. Maar om dit, amper tien dagen nadat er een moord is gepleegd, zoveel gewicht te geven is ongepast. In de eerste plaats omdat het nu een beetje klinkt alsof het de schuld is van rappers dat er een collega is doodgeschoten, maar ook omdat de muziek van Feis – zeker in de afgelopen jaren – als geen ander juist de nare, donkere, gevaarlijke kant van het straatleven belicht. Over de dingen die hij fout doet, zeker, maar de toon leunt altijd meer naar waarschuwen dan naar verheerlijken. De dingen die Feis beschrijft zijn namelijk dingen die je niemand gunt, en dat was ook wat hij probeerde over te brengen.

Het is veel te makkelijk om op dit moment (een deel van) het probleem bij rappers te leggen en hen daarom maar vaderlijk en met een wijzend vingertje aan te spreken over de inhoud van hun teksten. Als dat zo’n goede manier is om problemen aan te pakken, had dat veel eerder gemoeten. Bijvoorbeeld in 2014, toen Feis het nummer Loslaten uitbracht. Daarin wordt duidelijk dat hij in de schoenen heeft gestaan van jongens op het slechte pad. Hij zag daar zijn beste vrienden afglijden in drugsverslavingen en criminaliteit. In gesprek gaan om dit soort jongens te helpen of beschermen was een prima plan geweest – zeker met zo’n boegbeeld waar tegenop werd gekeken als Feis – maar achteraf de consequenties inpeperen gaat niemand verder helpen. Zeker niet nu het verdriet nog zo ontzettend vers is.

Ironisch genoeg begint Aboutaleb zijn toespraak met een lofzang aan Beau van Erven Dorens. Hij bood voor het televisieprogramma Het Rotterdam Project daklozen uit de stad de helpende hand, en hielp hen nieuwe toekomstplannen te maken. Essentieel hierin is meer vertrouwen in mensen: kijken naar wat er uit iemand kan komen in plaats van focussen op wat er allemaal mis kan gaan.

Datzelfde advies zou ik graag aan Aboutaleb willen geven. Praat met Broederliefde over hoe je samen met hen alle straatjongens in Spangen kunt vertellen dat ze een stem hebben die gehoord mag worden. Ga met U-Niq om tafel om te kijken of extra voetbalscholen de afleiding kunnen bieden waar jongeren naar op zoek zijn. Vraag of Winne je kan helpen met het inspireren van middelbare scholieren. En nog een sterker advies is om eens te luisteren naar zijn nummer We Zijn 1, waarin hij rapt: “Mensen snappen me, beter nog, ze voelen me. Komen naar de show, zie al die gasten verbroederen. Kijk naar hoe we ploeteren, nieuwe kennis zoekende, want wat doet de politiek precies voor de gemoederen?” Daar leer je meer van dan over de rug van Feis het ‘verheerlijken van geweld’ aanwijzen als aanleiding voor een tragische gebeurtenis.



