Waarom deze gamestoel van 450 piek een zegen is voor mijn zweetbips

Al maanden word ik gekweld door mijn bureaustoel. Ik werk thuis en ik game op de pc, dus ik zit veel achter de computer. Twee keer al heb ik al geïnvesteerd in een ‘goede’ bureaustoel van iets van 100 euro, en twee keer had ik de stoel binnen 6 maanden gesloopt.

Ik ben geen zware man, en ik heb ook geen spannende dingen gedaan waardoor de stoelen extra snel kapot zouden gaan. De stoelen zijn gewoon ontworpen om, nadat je er een paar keer op hebt gezeten, langzaam te sterven.

Videos by VICE

Het gekraak en gepiep was zelfs zo erg dat mijn vrienden het door mijn headset konden horen. Ze zeiden dat ik mijn stoel moest upgraden of van voicechat af moest gaan.

Ik wilde comfort. Ik wilde luxe. Ik wilde een stoel waar ik mijn zweterige mannenbillen 12 uur lang in kon smoren zonder met mijn ogen te knipperen. Ik had een professionele gamestoel nodig.

Mijn oude bureaustoelen leken op papier wel oke. De ene was van leer, speciaal ontworpen voor maximaal comfort. Maar bij elke beweging schreeuwt en piept hij alsof ik hem aan het wurgen ben, en na een uur heb ik al pijn aan mijn rug. De ander had allerlei speciale vormen om te voorkomen dat een kantoorslaaf zijn rug sloopt door onderuit te zakken. Toen mijn katten het ding te lijf gingen, voelde het al gauw of ik op een stukje triplex zat.

Een gezond alternatief zou een bureau met een loopband zijn, maar fuck dat. Ik weiger om te lopen terwijl ik de Alliance vernietig in World of Warcraft en tegelijk een documentaire kijk op mijn andere scherm. Ik verdien het om te zitten. En ik verdien het om te zitten in luxe.

Maar welke stoel moet ik kiezen? Er zijn enorm veel merken – DXRacer, Maxnomic, OPseat – maar in essentie zijn ze allemaal hetzelfde. Gamestoelen moeten meer op een autostoel lijken dan op een bureaustoel. Ze zijn steviger, en de zitting vleugelt rondom de bilkadetten. Het is een soort racestoel voor mensen die nergens heengaan.

Na een dag researchen kwam ik op de Maxnomic Ergoceptor Pro uit. Ik betaalde er ongeveer 450 piek voor, en het zijn de beste euro’s die ik ooit heb uitgegeven. De leren zitting geeft veel weerstand, zoveel zelfs dat ik aanvankelijk dacht dat-ie niet lekker zou zitten. Maar zodra je lichaam erop is aangepast, wil je niets anders meer. Het draait, het kantelt, het kan bijna helemaal horizontaal. De armsteunen kunnen omhoog en omlaag en opzij. Een comfortabel kussen nestelt zich in mijn onderrug en een tweede kussen ondersteunt mijn nek en wiegt mijn tedere gamersbrein.

Ik heb zelfs nog extra euro’s betaald om een bedrijf mijn gamersinitialen in de stoel te laten borduren. Dit is de toekomst van zitten. Mijn lichaam zal misschien vastgroeien, en mijn gewrichten en botten zullen volledig overbodig worden, maar dankzij de stoel zal ik daar helemaal geen last van hebben.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.