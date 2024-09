Het jaar 2016 in kunstrelletjes

Via

2016 was me het jaar wel. Een heleboel zaken gingen goed, zo werd het Belgische bier officieel benoemd tot werelderfgoed, konden we in Nederland goedkope Big Macs eten omdat de uitvinder overleden was is en won Leonardo DiCaprio eindelijk een Oscar. Maar toch heerst er een algemeen idee dat het dit jaar eigenlijk niet zo lekker liep allemaal. Wij doen hier geen opsomming van bloederige en rampzalige feiten, maar staan even stil bij de minder zoete momenten die dit jaar uit de kunstwereld kwamen. Wij gaven dit alles de naam ‘kunstrelletjes van 2016’.

Een parodie op een foto van een aangespoelde vluchteling zorgt voor ophef

Wie? Ai Wei Wei

Wat? De kunstenaar besliste de wereldberoemde foto na te doen van het kleine Syrische jongetje Aylan die in september 2015 dood aanspoelde op het strand van het Turkse Bodrum. Volgens sommigen ging hij hier veel te ver, en is dit geen kunst, maar een toonbeeld van zijn mediageile gedrag.

Waar? Lesbos, Griekenland

Brussel wordt overspoeld door penis-/vagina- en anusgraffiti

Wie? Waarschijnlijk gaat het om de Franse kunstenaar Vincent Glowinski, die bekend staat onder de naam Bonom.

Wat? Sinds enkele maanden duiken er op verschillende plaatsen in Brussel graffitikunstwerken op van penissen, vagina’s, anussen en zelfs geboortes. Dit zorgde voor verdeelde meningen bij buurtbewoners. Is het kunst of niet? Moet het weggehaald worden of niet?

Waar? Brussel, België.

Er lag een gewone bril in een museum en mensen dachten dat het kunst was

Wie? TJ Kayatan

Wat? De 17-jarige Amerikaanse jongen legde zijn bril in een museumzaal. Bezoekers dachten vervolgens dat de bril een echt kunstwerk was. Velen namen er foto’s van en dit alles werd dan weer gefotografeerd door Kayatan. Het hele gebeuren laat ons vragen stellen over wat kunst nu is en hoe we als mensen soms echte kuddedieren kunnen zijn.

Waar? San Francisco Museum of Modern Art

Is een nepmummie de ideale reclamestunt?

Wie? Een Escape Room

Wat? Een Escape Room bracht nepnieuws uit over een gemummificeerd lijk van een kunstenaar dat ze op zolder gevonden hadden. Een van de decorbouwers had zijn auto verkeerd geparkeerd, waardoor er politie kwam. De agenten waren de perfecte extra om een foto te nemen met de mummie. Het pakte allemaal goed uit en de Escape Room kon het gebruiken als ideale reclame.

Waar? Heerenveen

Standbeelden van een naakte Donald Trump duiken op in Amerikaanse steden

Wie? De anarchistische groep INDECLINE

Wat? Opeens verschenen er in verschillende Amerikaanse steden standbeelden van een naakte Donald Trump. Het werk kreeg de titel The Emperor Has No Balls, wat ook letterlijk sloeg op het feit dat dit Trump-beeld geen testikels had (en daarnaast trouwens een heel kleine penis). Veel toeschouwers vonden het prachtig en namen er selfies en andere foto’s van. Tot spijt van velen werden de beelden heel snel weer weggehaald.

Waar? San Francisco, Cleveland, New York, Los Angeles, Seattle

Niet alleen kreeg hij vreemd genoeg de Nobelprijs voor Literatuur, maar hij ging hem niet eens ophalen

Wie? Bob Dylan

Wat? Dit jaar werd de zanger bekroond met de nobelprijs voor de literatuur. Dit zorgde op zich al voor commotie. Sommige schrijvers vonden namelijk dat liedjesteksten niet tot de literatuur kunnen gerekend worden. Het comité was wel eensgezind en vergeleek de teksten van Dylan met de oude mythologische teksten van Homerus, die uiteindelijk ook gezongen moesten worden. Maar goed, hier stopte het verhaal niet. Dylan besloot namelijk om de prijs niet zelf op te halen, maar het te laten doen door Patti Smith. Hij was er waarschijnlijk heel blij mee.

Waar? Stockholm. Waar Bob Dylan was, dat weten we niet.

Een kunstenaar laat wandelaars aan haar borsten voelen

Wie? Milo Moiré

Wat? De Zwitserse kunstenares liep in Amsterdam door de wallen met enkel een soort spiegeldoos rond haar borsten en haar kruis. Toeschouwers konden zonder schroom haar meest intieme delen betasten en kregen enkel een droge blik terug. Moiré was niet aan haar naaktproefstuk toe, maar heeft ook al naakt op een tram in Düsseldorf gezeten en door Parijs gewandeld. Ze werpt, naar eigen zeggen, haar lichaam in de strijd voor gendergelijkheid. Het verbaast anderzijds niet dat dit wel wat commotie oplevert.

Waar? De Wallen, Amsterdam. Wat een ideale plaats ook.

Anish Kapoor wil Vantablack helemaal voor zichzelf houden en daar is niet iedereen blij mee

Wie? Anish Kapoor en Stuart Semple

Wat? Kapoor, een Britse kunstenaar van Indische komaf, nam dit jaar een patent op een kleur dat hij gemaakt heeft, het “zwartste zwart”. Een heleboel kunstenaars vond dit niet fijn en meende juist dat het creatieve proces enkel kan verbeteren als je alles met elkaar deelt. Stuart Semple besloot om Kapoor te bestrijden met zijn eigen wapens. Hij ontwierp twee nieuwe kleuren, het meest roze roze (PINK) en het glitterigste glitter (Diamond Dust), en liet het verbieden om ze aan Kapoor te verkopen. Een potje oog om oog, tand om tand in de kunstwereld.

Waar? Groot-Brittannië en in de gehele (kunst)wereld.

Natuurlijk was dit niet alles, daarom geven we je hieronder graag nog een paar korte samenvattingen van andere kunstrellen van 2016:

+ Men dacht even dat de graffitikunstenaar Banksy ontmaskerd was en het zou gaan om Robert Del Naja, van de Britse muziekgroep Massive Attack.

+ De Chinese kunstenaar Ai Wei Wei was niet weg te slaan uit de media dit jaar en zorgde naast de geënsceneerde vluchtelingenfoto ook commotie door in Berlijn aan bekende personen te vragen om fluorescerende reddingsfolie voor vluchtelingen aan te doen tijdens het gala van “Cinema for Peace”.

+ Er was even commotie omdat Led Zeppelin het nummer “Stairway to Heaven” zou hebben geplagieerd. Jeroen van der Boom werd dit jaar trouwens ook beschuldigd van plagiaat, dus het kan de beste overkomen.

+ Een tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Jan Fabre in de Hermitage in Sint-Petersburg zorgde voor verontwaardiging doordat hij veel opgezette dieren gebruikte. Veel Russen eisten het ontslag van de museumdirecteur.

+ Het Allard Pierson museum in Amsterdam moet honderden kunstwerken die het in 2014 tentoonstelde teruggeven aan Oekraïne.

+ De Nederlandse en Franse regeringen hebben samen twee schilderijen van Rembrandt gekocht met een totale waarde van 160 miljoen euro. Er kwam commotie omdat de Nederlandse regering net had besloten om te bezuinigen op cultuur. Een schilderij van 80 miljoen euro kopen, lijkt dan een vreemde beslissing.

+ De Duitse komiek Jan Böhmermann beschimpte de Turkse president Erdogan in een gedicht, waarin hij onder andere insinueerde dat Erdogan graag geiten neukt. Toen hij om deze uitspraken vervolgd werd, vonden velen dat dit een grove inperking was van zijn creatieve vrijheid.

+ Daan Roosegaarde heeft tijdens de opnames van een aflevering van College Tour de opnamestudio verlaten nadat hij filmpje na filmpje persoonlijk werd aangevallen. Dit leidde tot veel verontwaardiging, zeker omdat hetzelfde programma ooit een warm bad was voor topcrimineel Willem Holleeder.

+ De Australisch-Amerikaanse kunstenaar Illma Gore maakte een schilderij van een naakte Donald Trump met een heel kleine penis. Veel Trump-aanhangers waren hier niet blij mee en uiteindelijk werd de kunstenaar ook gestompt door een aanhanger van de president-elect.

+ Er was ophef rond een beeld van een naakte Afrikaanse vrouw in de bloementuin van Keukenhof. Voornamelijk mannen namen er selfies mee en dat zou seksistisch en racistisch zijn.

+ Er waren trouwens niet enkel kunstrellen, maar er was ook kunst als antwoord op pijnlijke zaken die ons dit jaar overkwamen. Een voorbeeld daarvan zijn de kunstwerken die gemaakt werden om sympathie uit te drukken met de slachtoffers van de terreurdaden van IS.