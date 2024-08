Horst: kunst door kinderogen

Horst Arts & Music Festival is een van de belangrijkste elektronische muziekfestivals in België. Het festival draait niet enkel om muziek, maar ook om activisme en kunst. Overal op het festivalterrein vind je er grote en kleine kunstwerken. Het ene al wat specialer dan het andere. Kunstenaars kunnen op Horst eindelijk hun hart laten spreken.

Zo’n soort kunstwerken zijn niet gemaakt om beoordeeld te worden door hoge piefen die enkel willen uitpakken met hun kennis over kunst. In plaats daarvan hebben we het aan minimensen gevraagd. Zonder filter en zonder gêne.

Theo (7)

Meriem Bennani – Foto: Illias Teirlinck

VICE: Wat zie je?

Theo: Het lijkt op de ruimte. Het zou cooler zijn moest het bewegen.

Zou je graag naar de ruimte willen gaan?

Ja.

Wat zou je daar doen?

Rond vliegen en groene melk drinken.

Groen?! Is dat wel lekker?

Ja! Het geeft superkracht.

Wat zou jouw superkracht zijn?

Vliegen.

Hanne (8)

Farah Al Qasimi – Foto: Dieter Van Caneghem

VICE: Wat zie je?

Hanne: Bloemetjes en paddenstoelen, in de natuur.

Welke bloem vind je het mooist?

Die blauwe bloem, want die hangt zo naar beneden.

Heb je zoiets al in het echt gezien?

Ja, ik heb al veel bloemen gezien. Het doet mij denken aan school, daar zie ik meestal meer bloemen.

Teken je graag bloemen?

Ja. Ik teken veel bloemen. Meestal in het blauw, want dat is mijn lievelingskleur.

Heb jij veel bloemen in jouw tuin?

Neen, want ik heb net een nieuw hondje en die maakt dan alles kapot in de tuin. Maar later kunnen we het misschien wel doen, wanneer hij geen pipi doet op de bloemetjes.

En de paddenstoelen?

Ja, die zijn schattig! Die ziet er een beetje raar uit, zo binnenstebuiten, maar zo is de natuur!

Isabelle (12)

Mark Leckey – Foto: Illias Teirlinck

VICE: Vind je het een mooi kunstwerk?

Isabelle: De mensen die ervoor zitten vind ik lelijk.

En als je de mensen weg denkt?

Dan vind ik het heel mooi en creatief.

Wat vind je daar creatief aan?

De wolken hebben een leuke vorm en de kleuren zijn ook heel mooi.

Zou je dat willen in jouw kamer?

Ja.

En zou je daar geld aan geven?

Misschien 10 euro.

Arno (9)

Marc Leschelier – Foto: Illias Teirlinck

VICE: Wat vind je ervan?

Arno: Ik vind het cool. Ik zie dekens. Het is precies een gebouw dat nog afgewerkt moet worden. Het lijkt op een kasteel. Ik vind het een beetje lelijk, omdat er witte dekens op liggen. Het lijkt ook op een kerk, omdat het zo een punt vormt.

Zou je die kunstwerk in je kamer willen?

Nee. Het is te lelijk

Zou je dat in jouw tuin willen?

Ja.

Waarom?

Omdat we daar in kunnen gaan. En ik zou er graag in wonen.

Wat zou je in dat gebouw allemaal doen?

Eten.

Chloé (10)

Serapis – Foto: Illias Teirlinck

VICE: Wat zie je?

Chloé: Het plafond is gemaakt uit witte doeken en de grond zijn allemaal cirkels.

Doet het je aan iets denken?

De cirkels op de grond zijn precies van een UFO.

Geloof jij in aliens?

Ja, natuurlijk, jij niet?

En ben je bang van hen?

Neen. Het zou leuk zijn moesten ze mij meenemen.

Wat zouden jullie dan doen?

Misschien verstoppertje spelen, en tikkertje!

Lou (9)

Joe Namy – Foto: Illias Teirlinck

VICE: Wat vind je van de auto?

Lou: Niet zo leuk, het ziet er niet mooi uit. Ik vind het niet zo creatief.

Wat zou je anders hebben gedaan?

Een auto zonder dat ding erin. Het is een beetje raar. Ik zou eerder een kapotte auto hebben gekozen met dat erin.

Waarom een kapotte?

Omdat ik dat leuk vind, het ziet er dan ouder uit en nu lijkt het redelijk modern.

Wat je wat het is?

Een radio.

Wat denk je dat de kunstenaar hiermee bedoelt?

Toen waren er wel auto’s, maar er was nog geen elektriciteit. En dat je die radio moest meepakken in de auto om muziek te luisteren. Nu kunnen we dat automatisch doen, maar vroeger misschien niet.

