Podcast: Met Jeroen Verhoeven in de speeltuin

De meeste voetballers worden na hun voetbalcarrière voetbaltrainer, voetbalmakelaar, of voetbalanalist – als het maar in de voetbalwereld is. Jeroen Verhoeven koos een ander pad. Na zijn keeperscarrière begon hij een indoor speeltuin, waar jongeren met sociale of angststoornissen kunnen werken. We gingen langs bij die speeltuin, om Verhoeven te spreken over dit mooie project. Daarnaast spraken we over zijn carrière als keeper en de vele pizzagrappen die hij in die tijd te verteren kreeg door zijn wat forsere fysiek. De podcast is hieronder te luisteren:

