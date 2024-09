Het nieuwe liedje ‘B’s and H’s’ van Jhené Aiko is gericht aan alle vreemdgangers op deze wereld

Beeld via Jhené Aiko’s Instagram

Vreemdgangers verdienen het om de rest van hun leven droog te blijven staan, niet? Helemaal wanneer ze iets hebben geflikt bij iemand die vrij fantastisch is. Jhené Aiko is het daar honderd procent mee eens, afgaande van haar nieuwe liedje B’s and H’s (wat overduidelijk hoorbaar staat voor bitches and hoes). Aiko vertelt over een voormalige liefde, en hoe dom de persoon was door met iemand 100% duffer het bed te delen. Voor de juiste killer productie is Fisticuffs ingeschakeld.