JME gaf een zeldzaam interview…. aan het officiële Pokémon youtubekanaal over hoe goed Pokémon is

Niemand op deze mooie planeet aarde voelt meer liefde voor Pokémon dan JME. Zijn video’s zitten vaak vol Pokémon, hij rapt over het compleet krijgen van zijn Pokémon-collectie, en vroeg hij fans hun glitter Charizard-kaarten te ruilen voor een kopietje van zijn glinsterende vinylplaat Integrity>. Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat een van de weinige interviews die de MC geeft was met het officiële Pokémon youtubekanaal.

De video is geüpload naar aanleiding van het twintig jaar bestaan van Pokémon, waarin JME hyped vertelt over alle glitter Charizard-kaarten die hij heeft en hoe die kaarten nu mooi in een lijstje zitten – bij elkaar zijn ze toch zeker een paar duizend euro’s waard. Hij gaat de lijst in zijn studio aan de muur hangen zodat ze hem helpen “vuur te spuwen op tracks”. Check het interview hieronder.