Joey Bada$$ is op ‘Devastated’ gestopt met het reanimeren van boom bap en shit wat is het goed

Het boom-bap-tastische rapgeluid van Joey Bada$$ is zo uitgebreid gedocumenteerd (op Joey’s eigen mixtapes, maar ook in de laatste twintig jaar van de East Coast rappity-rap) dat je eigenlijk al denkt te weten hoe zijn nieuwe nummer klinkt zonder een noot te horen. Maar je zit ernaast, want zijn laatst uitgebrachte track Devastated rekent af met de kenmerkende stijl van elk Joey Bada$$-nummer dat tot dusver zijn weg vond naar het rijk der levenden.

Dit is een track waarmee hij zijn blik op de toekomst richt. En het zou zomaar een succesvolle toekomst kunnen zijn, want de hook bevindt zich op dezelfde hoogte als die van de grootste pophits. Grote kans dat rappuristen van zeventien van schrik Dr. Pepper over hun Nike SB Janoski’s morsen, maar voor de rest van de wereld: dit is zomeranthem-materiaal.

Videos by VICE

Luister hieronder naar de door Kirk Knight, Adam Palin, en Powers Pleasant geproduceerde track. Gooi je armen in de lucht en zegen de aarde.