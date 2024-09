Katy Perry bekent met suïcidale gedachten te hebben geworsteld

In een nieuwe aflevering van The Therapist op VICELAND bekent Kathy Perry aan Dr. Siri Sat Nam Singh dat ze in het verleden met suïcidale gedachten worstelde.

In het fragment hierboven, vertelt de zangeres dat ze donkere tijden heeft gekend en dat zingen en liedjes schrijven haar voor een groot deel erdoorheen hebben gesleept. “Ik schreef By The Grace of God omdat ik in iets groters geloof,” legt ze in tranen uit. “Weet je wat, ik leef een geweldig leven en ik werk er heel hard voor. Ik ben ermee gezegend. Maar ik weet dat God mij in de gaten houdt en soms maak ik dingen mee die me te veel worden. Dan springt God bij en helpt hij me er doorheen.”