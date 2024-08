Foto’s van de demonstraties tijdens de Klimaattop in Madrid

Het was nog een behoorlijke race tegen de klok om de Klimaatconferentie van Madrid te organiseren. In eerste instantie zou de top in Brazilië worden gehouden, maar toen Jair Bolsonaro president werd, dat land trok zich terug “om budgettaire redenen”. Daarop werd Chili uitgekozen, maar vanwege aanhoudende demonstraties tegen de regering, moest ook dat land ervoor bedanken.

Er zijn veel mensen die weinig vertrouwen hebben in dit evenement. De wereld ligt namelijk niet bepaald op koers om de doelen te halen die waren afgesproken bij het Klimaatakkoord van Parijs, en de top in Madrid wordt deels georganiseerd door een paar van de meest vervuilende bedrijven van Spanje.

Videos by VICE

Afgelopen vrijdag liepen er tienduizenden mensen mee met de gigantische klimaatmars door Madrid. Op hun protestborden stonden boodschappen als “voor ongekende veranderingen zijn ook ongekende maatregelen nodig”, en mensen schreeuwden dingen als “we hebben geen tweede planeet” en “geen graad warmer en geen diersoort minder”.

Greta Thunberg was er ook bij – al was het eerst nog maar de vraag of dat zou lukken, aangezien ze alleen per boot reist, en pas hoorde dat de locatie was veranderd toen ze in New York aankwam. Vanwege de drukte liep ze zelf niet mee met de optocht, maar ze had wel deelgenomen aan de persconferentie voorafgaand aan de stoet, en sprak na afloop de menigte toe. Ze zei het als winst te zien dat meer mensen zich bewust zijn geworden van de ernst van het probleem, maar dat ze zich ook zorgen maakt dat er nog niks concreets was bereikt: “De verantwoordelijke politici beseffen denk ik te weinig hoe groot dit probleem is. We moeten ervoor zorgen dat ze het niet meer kunnen negeren, en ze zich niet meer kunnen verbergen.”

“Onze leiders zijn naar Madrid gekomen om onze toekomst te bespreken. Maar ik vestig mijn hoop niet op deze top, maar op jullie. De verandering zal niet komen vanuit de mensen die macht hebben, maar vanuit de massa.”

Bekijk meer foto’s van de klimaatmars hieronder.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Spanje.