Makkelijke buffalo wings

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten



Voor de kippenvleugeltjes:

koolzaadolie, om in te frituren

1 kilo kipvleugeltjes

10 gram zout

2 gram versgemalen zwarte peper

10 gram kipkruiden

280 gram bloem

een snuf cayennepeper

3 gram paprikapoeder



Voor de saus:

45 gram ongezouten boter

1 knoflookteen, fijngehakt

60 ml van je favoriete hete rode saus (geen plakkerige en te zoete chilisaus, we bedoelen echt pittig)





Om erbij te serveren:

blauwe kaasdip (maak je door blauwe kaas te prakken en te mengen met wat crème fraîche en mayonaise)

selderijstengels

Bereidingswijze

1. Verhit een laag van 5 centimeter olie in een pan met dikke bodem of slinger de frituur aan. Verhit de olie tot 180 °C (als je met een pan werkt, meet je dit met een kookthermometer). Breng de kippenvleugeltjes op smaak met het zout, de peper en de kipkruiden. Meng in een grote kom de bloem met de cayenne- en paprikapoeder. Haal de kip door het bloemmengsel tot het vlees bedekt is met een laagje bloem.

2. Frituur in delen de kip goudbruin en knapperig, dat duurt ongeveer 12 minuten. Laat de kip uitlekken op wat keukenpapier.

3. Maak de saus: smelt de boter in een pan, zet het vuur niet te hoog. Roer er de knoflook door en fruit zo’n 2 minuten. Voeg nu de hete saus toe en roer goed door elkaar.

4. Leg de kip op een schaal en schep de hete saus over de kip. Doe de kaasdip in een bakje en leg de selderij naast de kip. Serveer meteen.