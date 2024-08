Mapo doufu

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 25 minuten

Benodigdheden

voor de tofu:

400 gram silken tofu, in kleine blokjes

800 ml kokend water

10 gram zout

voor het vlees en de saus:

115 gram rundergehakt

45 ml pinda-olie of plantaardige olie

15 gram fijngehakte gember

2 gram zeezout

15 gram gefermenteerde zwarte bonen, grof gehakt (te koop in de toko)

45 gram chilibonensaus

5 gram chilivlokken

200 ml zoutloze bouillon

1 prei, schoongemaakt en in dunne ringen 10 ml zoete sojasaus of 10 ml normale sojasaus + 5 gram suiker

15 gram geroosterd sojabonenmeel of maïzena gemengd met 50 ml water

voor de topping:

5 gram sechuanpeper, geroosterd en fijngemalen

1 lente-uitje, in dunne ringen

Bereidingswijze

1. Leg de tofu in een kleine pan, giet er kokend water over en voeg het zout toe. Breng het water opnieuw aan de kook en zet het vuur vervolgens laag. Kook de tofu ongeveer 10 minuten om het te verwarmen en om te voorkomen dat het uit elkaar valt. Plaats een vergiet in de gootsteen en laat hierin de tofu uitlekken.

2. Plaats het gehakt op een snijplank en hak het vlees nog fijner. Verwarm een wok op hoog vuur en voeg de olie toe. Als de de pan heet is, beweeg je de wok even heen en weer zodat de hele pan bedekt is met olie, voeg nu de gember en het gehakt toe. Blijf roeren terwijl je het vlees bakt, zodat het niet aan de wok blijft kleven. Als het vlees lekker bruin begint te worden, breng je het op smaak met zout en leg je het gehakt op een bord dat je even apart zet.



3. Voeg de zwarte bonen, de chilibonensaus en de pepers toe aan de hete olie onderin de wok en bak ze een paar seconden om de aroma’s vrij te laten komen. Voeg het rundvlees bij de saus en giet de bouillon erbij. Voeg nu sojasaus naar smaak toe, de tofu en de prei. Breng het geheel aan de kook.

4. Verlaag de hitte onder de wok naar een middelhoog vuur. Maak de saus dikker door het sojabonenmeel of maïzena toe te voegen in drie delen: de eerste keer absorbeert de saus het meel, maar de tofu zal vocht af blijven geven, voeg dus een tweede keer wat sojabonenmeelwater toe. Als je gaat roeren breekt de tofu, dus schud de wok heen en weer. Voeg nu het derde deel toe, zodat de saus de juiste dikte krijgt.

5. Haal de wok van het vuur, strooi er de geroosterde sichuanpeper en lente-ui over en serveer in een kom. Gloeiend heet opdienen met rijst.

Notitie van de auteur: geplaatst met toestemming van All Under Heaven: Recipes from the 35 cuisines of China door Carolyn Philips, copyright © 2016. Gepubliceerd door Ten Speed Press,Penguin Random House LLC.

