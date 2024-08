Mensen in open relaties vertellen hoe ze met soa’s omgaan

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Syfilis gaat erg lekker in Europa, en dat is slecht nieuws voor ons mensen. Sinds 2010 is het aantal meldingen van de geslachtsziekte met 70 procent gestegen, volgens een rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie (ECDC). De oorzaak zou vooral zijn dat mensen onzorgvuldiger zijn en minder vaak een condoom gebruiken. Een ander probleem is dat, omdat veel soa’s met antibiotica worden behandeld, sommige aandoeningen resistent beginnen te worden – in Engeland was vorig jaar de eerste patiënt die een gonorroebacterie bij zich droeg die niet behandeld kon worden.

Sommige groepen lopen extra risico op soa’s, zoals mensen die regelmatig met een nieuw iemand in bed belanden. Dat gaat op voor vrijgezellen, maar ook voor mensen die een open relatie hebben. Die genieten van hun seksuele vrijheid, maar moeten er ondertussen wel op letten dat ze niks onder de leden krijgen – laat staan dat ze dat weer aan (een van) hun partners doorgeven. We vroegen een aantal mensen die een open of polyamoureuze relatie hebben hoe ze dat zoal aanpakken.

Carmen (32)

Ik heb een vriendje, een scharrel, maak deel uit van nog een andere heteroseksuele verhouding en ga in mijn vrije tijd graag naar seksfeesten. In dit soort relaties is het vooral belangrijk om eerlijk en transparant te zijn, aangezien we allemaal risico lopen op soa’s. Daarom laten we ons regelmatig testen – zelf vind ik het fijn als iedereen zich in ieder geval twee keer per jaar op hiv en syfilis laat controleren. Het gaat tenslotte om je gezondheid.

Als een van ons seks heeft gehad met een nieuw iemand, laten we dat allemaal aan elkaar weten. Dat is soms best ingewikkeld, maar gelukkig ben ik projectmanager van beroep, dus dat scheelt. Tot nu toe was er een iemand die syfilis had. Ik weet nog dat ik toen heel bang was – ik zat in het buitenland. Ik liet me meteen testen, en de uitslag was negatief. Achteraf bleek trouwens dat die persoon toch geen syfilis had.

In een polyamoureuze relatie is het vooral belangrijk dat je het overal over kunt hebben, zelfs als het niet zo aangenaam is. Ook aandacht besteden aan de gezondheid van je partner is immers een teken van liefde. Zolang we onszelf aan onze regels houden zijn onze seksuele gezondheid en seksuele vrijheid goed met elkaar in balans.

Nesrin (20)

Mijn vriend en ik hebben elkaar anderhalf jaar geleden ontmoet en hadden in het begin alleen seks met elkaar. Onze relatie is altijd open geweest, en dat is dus nog steeds zo. Ik val op zowel mannen als vrouwen. Voordat ik met iemand naar bed ga vraag ik altijd of diegene getest is. Mijn vriend en ik gebruiken allebei een condoom als we het met een ander doen.

Ik ben altijd erg voorzichtig, maar kan eigenlijk niet met volle zekerheid zeggen dat ik absoluut geen soa heb – ik heb me één keer op hiv laten testen, verder niks. Ik ben me er wel van bewust dat er veel soa’s worden verspreid, maar ik denk gewoon niet dat ikzelf erg veel risico loop.

Max (29)

Ik heb mijn partner Tom ontmoet via zijn vriend Chris, met wie ik al iets had. De eerste keer dat Tom en ik seks met elkaar hadden, was Chris in hetzelfde appartement – hij lag in de slaapkamer, met de deur open. We gebruikten geen condoom. Het gebeurde gewoon, ik heb er verder niet echt een excuus voor.

Inmiddels zijn we met z’n drieën. We praten overal over, zelfs als het wat onzinnig lijkt. We vertellen elkaar in details over elke man met wie we wat hebben gedaan. Dat doen we niet alleen voor onze eigen bestwil, maar ook omdat we het leuk vinden: ik stel me graag voor hoe zij seks hebben met andere mannen.

Ik ben niet snel bang, maar vind het wel belangrijk om te weten hoe soa’s kunnen worden overgedragen. Om de paar maanden laat ik me op hiv testen, en ik heb ook een tijdje PrEP geslikt. Op andere soa’s laat ik me alleen testen als ik duidelijke symptomen heb. En die heb ik gehad – de afgelopen twee jaar twee keer gonorroe en één keer chlamydia. Mijn vriend had een keer twee soa’s tegelijk.

Ik heb weleens geen seks gehad met jongens omdat ik geen enkel risico wilde nemen. Dan is jezelf aftrekken op zich ook wel prima. Ik heb graag seks met vreemden, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Seksuele vrijheid gaat helaas niet altijd even makkelijk samen met je gezondheid. Maar ik laat me niet gek maken als ik een positieve diagnose krijg. Soa’s zouden ook niet zo’n taboe moeten zijn.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.