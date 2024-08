NAC-haat, megadoeken en Fran Sol: de opkomst van de Tilburg Tifosi

Willem II stond jarenlang bekend als Stillem II, maar dankzij de Tilburg Tifosi is er een hoop veranderd. Na Feyenoord, Ajax, PSV en FC Twente, nam Willem II het afgelopen seizoen van alle clubs in de Eredivsie de meeste supporters mee naar uitwedstrijden. Dat is best opvallend voor een relatief kleine club, die nog niet zo lang geleden vaak “Stillem II” werd genoemd.

De Tilburg Tifosi hebben gezorgd dat er de afgelopen jaren een hoop meer te beleven is bij Willem II. De groep fanatieke sfeermakers bestaat uit ongeveer twintig jongens, die allemaal studeren of werken. In hun vrije tijd maken ze in een loods doeken, vlaggen en banieren voor Willem II. Tijdens wedstrijden brengen ze ook trommels mee. De Tilburg Tifosi reizen mee naar alle uitwedstrijden, samen met de officiële supportersvereniging van Willem II en jongerengroep KS79.

We gingen langs bij de Tilburg Tifosi om te praten over hun sfeeracties. De derby met NAC Breda is dit seizoen ook weer terug van weggeweest, dus de groep is druk bezig geweest met voorbereidingen daarvoor. In de catacomben van het Koning Willem II-stadion spraken we met Sywert en Chiel van de Tilburg Tifosi.

VICE Sports: Ha Sywert en Chiel, hoe ziet de rolverdeling eruit bij de Tilburg Tifosi?

Chiel: De tifosi verzorgen de trommels en de spandoeken bij Willem II. We hebben geen vaste capo op een verhoging om de rest van de tribune aan te moedigen, maar het zijn wel vaak dezelfde jongens die spontaan vooraan op een hekje gaan staan en zich vasthouden aan een touw in de hijsconstructie. De grote trommel wordt ook al jaren door een vast iemand gedaan.

Sywert: De vaste trommelaar is niet altijd bij de uitwedstrijden, dus dan is het altijd even kijken wie de trommel doet. Je moet wel een gevoel voor ritme hebben. Ik heb het weleens geprobeerd, maar dat was geen succes, zeker niet als ik een paar bier op heb.

Het lijkt me ook dat je best creatief moet zijn om mee te kunnen werken aan al die doeken die jullie maken.

Sywert: Nee joh, omdat we vooral bekend zijn van het maken van spandoeken, vlaggen en sfeeracties, denken mensen inderdaad vaak dat je creatief moet zijn om erbij te komen. Maar als je een kleurplaat kan inkleuren, ben je al creatief genoeg voor ons.

Chiel: Om de afbeeldingen voor de doeken te maken hebben we iemand die vrij goed is met photoshop. Daar gaat altijd een brainstormsessie aan vooraf, en hij werkt het dan uit. Daarna schilderen we het met zijn allen, dat is eigenlijk gewoon inkleuren.

Waar maken jullie je doeken?

Sywert: Een sponsor van Willem II heeft een loods beschikbaar gesteld, waar we voor elke sfeeractie bezig zijn met het schilderen van spandoeken, banieren en vlaggen. Eigenlijk doen we alles daar. Als de actie erop zit, gooien we de doeken meestal gewoon weg. Het zijn zoveel vierkante meters dat je het niet op kunt slaan. Daar zouden we te veel containers voor nodig hebben.

Chiel: Toen Jonas Heymans een paar jaar geleden bij Willem II speelde, is hij een keer bij ons in de loods komen kijken. Hij was heel geïnteresseerd in hoe we het allemaal doen. Later speelde hij voor Royal Antwerp en hebben we hem daar nog een keer opgezocht. We doen het voor de club, niet voor de spelers, maar het is wel heel mooi als je die waardering terugkrijgt van een speler.

Jullie actie met vlaggen voor Fran Sol ging dit seizoen de wereld over. Hoe was die tot stand gekomen?

Chiel: Toen bekend werd dat hij een tumor had, is het balletje snel gaan rollen.

Sywert: Het slechte nieuws werd een paar dagen voor de thuiswedstrijd tegen Ajax bekendgemaakt, dus het was kort dag voor een actie. Maar we voelden als supporters dat we iets moeten doen om steun te betuigen. Toen hebben we besloten een spandoek te maken en verder heeft iedereen Spaanse vlaggen besteld op internet. Die waren meteen uitverkocht bij Bol.com.

Chiel: Helemaal uitverkocht, ik denk dat er een stuk of honderd vlaggen op de King-Side waren. De actie is zelfs opgepikt door Spaanse en Zuid-Amerikaanse media.

Wat voor speler is Fran Sol voor jullie?

Sywert: Hij komt van Real Madrid en heeft in Spanje gevoetbald, maar hij heeft geen kapsones of zo. Hij loopt niet rond van: ik ben het mannetje uit Spanje. Daarom wordt hij bij Willem II op handen gedragen. En hij tikt er aardig wat in. Het is lang geleden dat we zo’n spits hadden.

Chiel: Een week na onze actie kwam Fran Sol opeens het uitvak in gelopen, tijdens de wedstrijd bij AZ. Dat was wel even schrikken. Toen wisten we gelukkig al dat hij succesvol was geopereerd. De sfeer was heel ontspannen en iedereen ging lachend met hem op de foto.

Willem II doet het ook opvallend goed als je kijkt naar het aantal supporters bij uitwedstrijden , alleen de traditionele topclubs en FC Twente hebben er meer. Wie gaan daar allemaal mee?

Chiel: Het leuke is dat het een heel diverse groep is, echt een vaste kern. Je hebt een man of vijftig van de officiële supportersclub, dan heb je nog de jongerengroep KS79 en wijzelf. Het is een gemixt clubje, maar het gaat goed samen. Stichting KingZine organiseert meestal de busreizen.

Sywert: Het aantal uitsupporters dat we meenemen is de laatste jaren toegenomen. Ik denk dat we nu gemiddeld rond de 280 man meenemen. Daaraan zie je dat we toch best een fanatieke supportersschare hebben.

Supporters van Willem II hebben ook een vriendschapsband met supporters van Royal Antwerp, hoe zit dat precies?

Chiel: Dat komt vooral vanuit KS79, en wij gaan er ook weleens kijken. Vorig jaar speelde Antwerpen nog in de Tweede Klasse en konden we als supporters van Willem II makkelijk aan kaarten komen. Maar dit jaar spelen ze in de Eerste Klasse, dat is echt geen doen. Alle wedstrijden zijn stijf uitverkocht, er is geen los kaartje beschikbaar.

Op internet staan filmpjes van een groep van Antwerp en Willem II die samen tegen andere clubs aan bosgevechten doen. Zijn jullie daar ook van?

Sywert: Nee, wij zijn sowieso niet van het vechten, dat zoeken we niet op. We hebben wel goede contacten met die jongens. Als zij bijvoorbeeld een spandoek nodig hebben, kunnen wij helpen.

Chiel: Andersom lenen zij soms een handje als wij hulp nodig hebben met het schilderen van een groot doek. We hebben ook een keer samen met hen een spandoek gemaakt toen er een jongen van Vak E was overleden.

Sywert: Bij de vriendschap met Antwerpen zijn het vooral de jongeren die onderling contact hebben. We hebben bij Willem II ook een vriendschap met Bristol City, daar zijn het juist de oudere gasten. In Nederland is het vaak hoe jonger hoe gekker, maar in Engeland zie je gasten van in de zestig zwaar casual volle bak aan het bier. Een groep van Bristol komt hier ook heen voor de wedstrijd tegen NAC.

Zijn jullie ook weleens die kant op gegaan?

Sywert: Er worden regelmatig reisjes naar Bristol georganiseerd. Ik ben een paar jaar geleden een keer naar Wembley gegaan toen ze daar een finale speelden in de play-offs, toen gingen er tweehonderd Tilburgers mee. In Engeland beleven ze voetbal zo anders. Ze hebben in Bristol een eigen pub, de Three Lions, die ademt helemaal voetbal uit. Het hangt vol met voetbalfoto’s, zelfs met Willem II. Dat is gewoon kicken.

Zou het niet mooi zijn als er een oefenwedstrijd met Bristol City komt?

Sywert: Daar zijn de supporters al jaren mee bezig, maar op de een of andere manier komt het niet rond. Dat is zo jammer, want ik weet zeker dat er dan drieduizend Engelsen hierheen komen. En er is totaal geen spanning onderling, dus het zou alleen maar tof zijn, zeker nu Bristol het zo goed doet in de Championship. Ze zijn pas gepromoveerd maar staan nu derde, dus als het zo doorgaat, kunnen ze misschien promoveren naar de Premier League.

Hoe is jullie contact met de clubleiding over de acties die jullie maken?

Chiel: Onze relatie is goed, we hebben voor onze acties vooral contact met veiligheidscoördinator Edo Peters. De club heeft natuurlijk een ander perspectief dan wij. Zij kijken ook vanuit KNVB-regels en hebben bijvoorbeeld liever geen vuurwerk op de tribunes, dus dat botst weleens. Maar ze maken ook heel veel gebruik van onze acties voor hun social media en media-campagnes.

Sywert: Dit jaar staat een spandoek van ons ook op de seizoenskaarten. Dat is wel een blijk van waardering. Een keer per jaar mogen we van de club ook een collecte houden bij een wedstrijd, om onze acties mee te financieren. Daar halen we een leuk bedrag uit en daar kunnen we dan weer een jaar mee vooruit.

Kunnen jullie een beetje vrij reizen naar uitwedstrijden?

Sywert: Ik denk dat we op jaarbasis vijf buscombi’s hebben, de rest zijn autocombi’s en een paar keer vrij vervoer. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld vrij vervoer naar Feyenoord. Toen zijn we met een grote groep ‘s ochtends op de trein gestapt naar Rotterdam. Maar al vanaf het station in Tilburg gingen er stille agenten mee.

Chiel: Terwijl de insteek dan helemaal niet is om de binnenstad te vernielen. Totaal niet. Het is gewoon leuk om met een grote groep met zijn allen op pad te zijn.

Sywert: We hebben een uurtje een pilsje gepakt op de hoek bij het Centraal Station, daarna moesten we naar Zuid en werden we helemaal ingesloten door de ME. Iedereen werd op de foto gezet en moest zijn ID-kaart laten zien. Toen we vroegen wat daar de reden van was, zeiden ze dat ze wilden checken of er jongens bij zaten met een stadionverbod. Zo verzinnen ze altijd wel wat.

Bij welke clubs vinden jullie de ontvangst goed?

Chiel: Bij Roda JC was het dit jaar echt heel netjes. Er werd beleefd gevraagd of ze ons mochten fouilleren, ze werkten met ons mee om de spandoeken op tijd binnen te krijgen. Maar bij sommige clubs is dat heel anders. FC Groningen was dit jaar heel triest.

Sywert: Verschrikkelijk. De wedstrijd was op vrijdagavond, en dan moeten we van Tilburg naar Groningen. Waren we net op tijd, stond er een steward die zei dat we helemaal achterin moesten parkeren. Kom op zeg. Een jongen had een sigarettenpakje dat nog dichtgeseald was. Die moest hij openmaken zodat ze konden kijken of er niks in zat. Waar is de normalisatie dan? Ze deden het er gewoon om, om even te kutten.

Chiel: We hebben weleens meegemaakt dat we een doek mee hadden van een meter dertig meter lang. Stonden ze daar met een rolmaat te meten. Hij was dertig centimeter te lang, dus die mocht niet naar binnen. Daar zakt je broek toch van af? Bij PSV hebben we dat ook een keer meegemaakt. Hebben we dat doek voor de neus van de stewards in repen staan scheuren, zodat het in stukken mee naar binnen kon. En zelfs toen deden ze nog moeilijk.

En bij de andere traditionele topclubs?

Sywert: Feyenoord kan ook goed zijn, maar in Amsterdam heb je in het uitvak van die beveiligers in zwarte pakken, die sporen ook niet hoor. Die knippen een keer met de vingers en dan komt de ME rossen. Het uitvak in Amsterdam zit vaak niet vol. Dat heeft twee redenen: de slechte ontvangst en de dure kaartprijs.

Chiel: En je verliest toch altijd! Haha, nee joh. Maar je gaat geen dertig euro betalen om op de tweede ring tegen een net aan te kijken en als crimineel ontvangen te worden.

Zien jullie NAC Breda als rivaal wanneer het op sfeer aankomt?

Sywert: Nee, NAC gebruikt altijd dezelfde doeken. Dat zullen wij nooit doen. Dat deden we alleen in de beginjaren, toen we nog niet zoveel budget hadden.

Chiel: Aan de ene kant is het leuk als NAC degradeert, maar aan de andere kant is het leuk dat we nu weer tegen ze spelen. We merken van andere clubs in Brabant dat ze sowieso allemaal een hekel aan Willem II hebben. Dat vinden wij niet zo erg. PSV, daar hebben we ook helemaal niks mee.

Sywert: Twee jaar geleden speelden we tegen NAC in de play-offs, een van de twee zou degraderen. Bij de laatste training voor de beslissingswedstrijd was er duizend keer zoveel vuurwerk als normaal. Dat kon niet misgaan. Iedereen had zoiets van: we gaan NAC de Jupiler League in schoppen. De missie slaagde en het werd een groot gekkenhuis.

Wat gaan jullie dit keer tegen NAC doen?

Sywert: Wel iets, maar daar kunnen we nog niks over zeggen.

Chiel: Wij kondigen qua sfeeracties nooit wat aan, eigenlijk.

Sywert: Als NAC wat organiseert, bellen ze altijd eerst Omroep Brabant. Die zijn zo geil daarop. Maar onze acties zie je gewoon in het stadion.

