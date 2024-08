Heb jij een kuthuis? Laat het ons weten!

Dat het er beroerd voor staat met de Nederlandse woningmarkt hoeven we jou niet te vertellen. Er zijn te weinig woningen, en de huizen die er zijn, zijn vreselijk duur. Daar hebben vooral studenten en andere jonge mensen last van. Met onze flexcontracten en magere starterssalarissen worden we uitgelachen bij het aanvragen van een hypotheek, en ondertussen stijgen de huizenprijzen vrolijk verder.

Omdat je toch een dak boven je hoofd moet hebben, heb je soms geen andere keuze dan genoegen te nemen met een huis dat eigenlijk helemaal niet voor bewoning geschikt is. Ben jij zo iemand? Dan zijn wij voor een nieuwe video-serie op VICE.com op zoek naar jou en jouw kuthuis.

Videos by VICE

Een kuthuis is volgens ons een plek waar je uit bittere noodzaak woont, terwijl er iets zodanig mis mee is dat het eigenlijk niet voor bewoning geschikt is. Dus moet jij door de slaapkamer van je 71-jarige nudistische huisbaas om bij je badkamer te komen? Slaap jij noodgedwongen in een veldbed in een keuken die je deelt met zeven studenten? Of bestaat jouw woning uit een schimmelige caravan op een stuk industrieel vervuilde grond? Laat het ons weten, en mail naar kuthuis@vice.com.