PMV is de porno voor mensen met ADHD en een liefde voor popmuziek

Pornhub is een onuitputtelijke bron van geilheid: voor elke fetisj en elke soort bronstigheid is er wel iets te vinden tussen de miljoenen video’s. Een van de genres waar je waarschijnlijk weleens per ongeluk op stuit, is de ‘Porno Music Video’ (PMV). Hierin worden fragmenten uit verschillende pornoproducties geknipt en geplakt op het ritme van bijpassende muziek, waardoor je een stomende videoclip krijgt vol geneuk. Soms wordt de seks afgewisseld met stukjes uit een videoclip van een bekende popartiest, zoals Taylor Swift. Als de zangeres “I checked it once, I checked it twice” zingt, zie je de pornoacteur in deze specifieke PMV naar twee borsten grijpen, om er vervolgens even wellustig naar te staren. Een knap staaltje montage, dat je van levensdagen niet op MTV voorbij ziet komen.



Binnen de niche PMV bestaan verschillende genres: in de ene clip neuken rondborstige pornoactrices zich een ongeluk op een lied van Ariana Grande, in andere video’s zie je porno met Aziatische acteurs en hun gecensureerde geslachtsdelen met daartussen fragmenten van bekende k-pop-liedjes. Ook kom je als je goed zoekt ‘Russische pissletten’ tegen met daarop kitscherige techno. Voor ieder wat wils, dus.

Op Pornhub zelf staan bijna 1300 video’s met ‘PMV’ in de titel. Dat is niet weinig, maar als je bedenkt dat Pornhub zelf miljoenen video’s te bieden heeft en PMV’s nog niet eens een half procent van het aanbod uitmaakt, kan je wel spreken van een niche binnen de porno. En dat snap ik best: als je lekker aan het scrollen bent, op zoek naar die ene video waar je je volledig op kan storten, kan zo’n PMV best irritant zijn. De fragmenten zijn te kort om je helemaal op te focussen, en het gebrek aan gekreun of neukgeluid zorgt ervoor dat je niet het gevoel hebt naar iets ‘echts’ te kijken. Ook is de stem van Taylor Swift het laatste wat ik wil horen tijdens het masturberen.

Toch zijn er een hoop mensen die PMV’s geweldig vinden. Los van de typische comments die je wel kan verwachten op een pornofilmpje, zoals “goeie tieten” en “geil”, zijn er op die video’s ook heel wat reacties van mensen die oprechte bewondering hebben voor hoe de video gemaakt is, de keuze van het nummer en de stijl van de video. Sporadisch vind je zelfs een opmerking van iemand die zegt dat hij enkel naar de muziek heeft geluisterd. Op een PMV met de muziek van Avril Lavigne reageert iemand dat hij de PMV een technisch hoogstandje vindt: de porno vloeit naadloos over in de muziekvideo, de montage is erg goed gedaan en de maker maakte een goede keuze om Avril Lavigne te combineren met die specifieke porno-actrice. Anderen noemen een video op Burn The Witch van Radiohead “erotische kunst.”

Een greep uit de comments onder PMV’s.

Het maken van een PMV is dus best een kunst – hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je ontdekt dat er een hoop werk in zo’n video zit. Er is dan ook een hele gemeenschap die graag naar PMV’s kijkt en ze zelf ook maakt: op Reddit zijn bijna 20.000 mensen lid van de PMV-subreddit, waar de liefde voor dergelijke porno breed wordt uitgemeten. Sterker nog: volgens verschillende PMV-liefhebbers op het internet is dit zo’n beetje het enige genre waar je op kan masturberen als je ADHD hebt.

Een van de mensen die van PMV een ware kunst maakt en er miljoenen mensen mee bereikt is TruVice, een Europese man die is afgestudeerd als muzikant en in 2011 ontdekte dat hij het leuk vond om video’s te editten. “In het begin wist ik niet goed met welk materiaal ik moest editten, maar toen ik ontdekte dat porno een gigantische collectie aan mooi geproduceerde beelden had, begon ik daar wat mee te experimenteren,” vertelt hij mij. In het begin maakte hij vooral erotische scenes met een nadruk op een mooie cinematische ervaring. Nu vindt hij het leuker om PMV’s te maken waar humor in zit. TruVice is ook erg ambitieus: “Ik wil echt dat de mensen die m’n PMV’s kijken mijn unieke toon hierin herkennen en dat de kijker denkt: zoiets heb ik nog nooit gezien.”

Hij legt me uit dat het proces ingewikkelder is dan ik zou denken. “Ik moet eerst – voordat ik iets begin te maken – me actief inbeelden welk verhaal ik heb en een storyboard maken in mijn hoofd. Vooral omdat ik het belangrijk vind om een sterk thema te hebben of een specifiek verhaal te vertellen. Een van die verhalen was bijvoorbeeld gebaseerd op een scène die geregisseerd is door porno-actrice Kayden Kross, waarin twee acteurs aan het spelen waren op een bed. Naar mijn gevoel hadden die twee acteurs een geschiedenis samen en dat wilde ik uitdiepen,” legt hij uit. “Daarvoor moest ik op zoek gaan naar ander materiaal van de twee en die beelden wilde ik mengen, zodat mijn verhaal een opbouw krijgt.” Hij legt me verder uit dat het project alsmaar uitgebreider werd en hij uiteindelijk op I Like Me Better van Lauv een volledig narratief heeft gecreëerd met een emotionele dynamiek, waarin zowel liefdesverdriet, passie en verliefdheid terugkomen zonder dat er dialoog gebruikt wordt. Het resultaat is een video die, afgezien van de expliciete neukscènes, perfect zou passen in een zoetsappige chickflick.

“Die video heeft de minste seks van al mijn video’s, maar ik wilde echt graag een sfeer creëren,” zegt hij. “In andere video’s wil ik wel gewoon puur seks tonen. Ze zijn niet allemaal zo pretentieus en ik ben me er ook bewust van dat sommige mensen puur voor de seks naar mijn video’s kijken,” zegt hij. TruVice praat vol passie over zijn werk. Zijn favoriete PMV is er dan ook eentje die hij zelf heeft gemaakt met beelden van het lied Cake By The Ocean van DNCE, waar te zien is hoe een zomers feestje eindigt in een orgie. Hiermee kon hij nieuwe technieken oefenen en hij is trots op hoe alles er consistent uitziet: als een man een vrouw neukt, verdwijnt de penis op het ritme van de muziek in de vulva. Op het moment dat de muziek actiever wordt, wordt de seks wilder.

Zelf kijkt hij niet echt naar PMV’s als hij geil wil worden. “Waarschijnlijk omdat ik zelf al zo diep in het maakproces zit. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die PMV’s kijken er vooral van houden omdat het zo flitsend en snel is,” zegt hij.

Simon*, een dertigjarige Amerikaan die ik op Reddit leer kennen, kijkt graag naar PMV’s. Hij vertelt me dat hij er vooral van houdt omdat hij op die manier zich beter kan concentreren op de porno. Hij heeft ADHD en lange tijd bekeek hij meerdere pornoclips tegelijkertijd, zodat hij niet zijn aandacht – en zijn erectie – verloor. Twee jaar geleden ontdekte hij een PMV-tribute aan Avril Lavigne op Pornhub, waarin fragmenten van het nummer Hello Kitty afgewisseld worden met scènes van porno-actrice Stacie Jaxxx, die zich verkleedt als Avril Lavigne. De fragmenten zijn kort, flitsend en hyperactief. Al snel ontdekte Simon dat PMV’s het soort porno is waar hij graag naar kijkt.

Als voorbeeld noemt hij een video waarin je Taylor Swift ziet optreden met haar nummer Style, afgewisseld met fragmenten van Kristal Boyd, een pornoatrice die sprekend lijkt op de zangeres. Zodra Swift zingt “You got that James Dean daydream look in your eye,” volgt een shot van Kristal Boyd die zwoel de camera inkijkt, terwijl ze op het ritme doggystyle te grazen wordt genomen. De voorbeelden die hij noemt, zijn allemaal PMV’s waarin je bekende muzikanten afgewisseld ziet met porno-actrices die bijzonder veel lijken op de muzikanten. Dat alles op een belachelijk hoog tempo, met bovenop elk fragment effecten om het nog flitsender te maken. Het is best veel om te verwerken.

Seksuoloog en relatietherapeut Nynke Nijman (29) vertelt me dat het haar niet verbaast dat PMV’s zo in trek zijn bij mensen met ADHD. Nijman heeft veel klanten met ADHD die problemen in hun seksleven ervaren. PMV geeft ze voldoende impulsen om zich niet te vervelen. Volgens haar leidt dat er ook toe dat sommige mensen met ADHD gevoelig kunnen zijn voor een porno-verslaving en zelfs op zoek zouden gaan naar steeds extremere porno, omdat ze ‘gewone’ porno snel beu raken.

Een voorbeeld hiervan is Tim*, een man in de dertig, die ik ontmoette op Reddit en die zich voorstelt als ‘een tech-bro uit Los Angeles die houdt van feesten met bears: harige, gespierde homoseksuele mannen. Hij vertelt dat hij het meeste houdt van PMV’s met harige, dikke mannen die seks hebben terwijl ze poppers en wiet gebruiken. “Het liefst kijk ik verschillende pornoclipjes met donkere underground techno. Het liefst ook zonder stemmen, behalve als het een kreun is die geknipt wordt uit een pornofilmpje.”

“Het is echt zeer geil om met iedereen samen die PMV’s te kijken, samen poppers te nemen en het te laten escaleren tot een grote orgie.”

Tim heeft ADHD en naar eigen zeggen heeft dit een grote invloed op zijn seksleven en het soort porno dat hij kijkt. “Ik verveel me snel,” vertelt hij. “Ik heb vaak wiet en poppers nodig om geil te worden. Als ik nuchter neuk, beginnen mijn gedachten af te dwalen en verveel ik me.” Hetzelfde geldt tijdens het kijken naar porno. “Ik verveel me snel als ik porno aanzet en ik telkens naar dezelfde acteurs moet kijken. Zelfs gangbangs vind ik saai na een paar minuten, omdat de omgeving niet verandert,” legt hij uit. “In PMV’s wissel je af tussen amateurporno – die echt is, maar van vreselijke kwaliteit – en studioporno, wat dan weer nep is, maar in goede kwaliteit. Combineer dat met harde techno die past bij de beelden die ik zie, wat poppers en eigenlijk een volledige overprikkeling, en dan heb ik een eindresultaat waar ik echt opgewonden van raak.”

Tims favoriete kanaal is dat van PopperPiggy, een PMV-maker die vooral gay bear-porno mixt met underground techno en waarin de kijker telkens op het hoogtepunt gevraagd wordt om poppers te nemen. “PopperPiggy gebruikt tekst in zijn video’s en een narratief waardoor ik me volledig kan verliezen. Door telkens te zien wanneer ik poppers moet gebruiken, krijg ik een gevoel van interactie wat ontbreekt bij andere porno,” legt hij uit.

Volgens Tim kunnen PMV’s ook een invloed hebben op zijn offline seksleven. “Ik ben naar seksfeestjes gegaan waar ze PMV’s, waaronder die van PopperPiggy, op een groot scherm afspelen,” zegt hij. “Het is erg geil om met iedereen samen naar PMV’s te kijken, poppers te nemen en het te laten escaleren tot een grote orgie.”

In eerste instantie lijken PMV’s vooral een kneuterig hobbyproject van iemand die de dagen van een reality show-vrije MTV mist. En hoe hard ik ook mijn best doe, PMV’s zullen nooit het soort filmpjes zijn waar ik ook maar enigszins geil van word: er gebeurt teveel, waardoor ik niet echt het gevoel heb dat ik naar een geile neukbeurt aan het kijken ben. Maar voor sommigen zijn PMV’s duidelijk het enige waarop ze kunnen concentreren, en zijn die clipjes een reddingsboei in een zee van saaie, langdradige porno met ingewikkelde verhaallijnen. En hoe je het ook wendt of keert: het is best leuk dat je tussen al die amateurfilmpjes van slechte kwaliteit ook filmpjes vindt van iemand met een passie voor muziek, die zijn hart en ziel in een videoclip van een paar minuten heeft gestoken, zodat jij lekker kan klaarkomen.

*Deze namen zijn uit privacyoverweging gefingeerd.

