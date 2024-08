Podcast: VICE Sports ontmoet Danny van Bakel

Danny van Bakel was in Nederland een modale voetballer, die een handvol wedstrijden speelde voor Helmond Sport, en daarna op het amateurniveau terechtkwam. Maar toen hij in 2011 naar Vietnam vertrok voor een stage bij een profclub, kreeg hij daar een contract, en groeide hij uit tot superster. Hij kreeg er ook een relatie met een bekende Vietnamese DJ: DJ Myno. Zo kreeg Danny een stempel. Hij werd de David Beckham van Vietnam.

Het verhaal van Danny’s voetbalcarriere is vrij bekend in Nederland. Zo ging Valerio Zeno voor BNN eens langs bij Danny in Vietnam, en media als Voetbal International interviewden hem tijdens zijn carrière als voetballer over zijn leven daar. Maar voetballer ben je niet voor altijd. Bij VICE Sports vinden we het altijd interessant om te zien wat profvoetballers gaan doen, als ze in de dertig zijn en er een einde komt aan hun voetbalcarrière. Vooral als dat iets totaal anders is, buiten de voetbalwereld.

Zo hebben we eens een reportage gemaakt met Dennis Gentenaar, de voormalig keeper van clubs als Ajax en Borussia Dortmund. Na zijn keeperscarrière is hij gigantische tafels gaan bouwen in een loods van een boerderij. Of neem Derk Boerrigter. Hij verdween geruisloos uit de voetbalwereld, om tegelijkertijd zijn eigen modemerk en een praktijk voor pretecho’s te beginnen met zijn vrouw. Zo stond de voormalig buitenspeler van Ajax en Celtic opeens op de negenmaandenbeurs pretecho’s te verkopen.

Maar wat doe je als je stopt met voetballen, als David Beckham van Vietnam? In 2018 kwam er stilletjes een einde aan de voetbalcarrière van Danny van Bakel, omdat zijn lichaam het zware leven als profvoetballer in Vietnam niet meer aankon. Danny keerde daarna niet terug naar Nederland, maar stortte zich vol op het ondernemerschap in Vietnam. Om erachter te komen hoe hij dat nu precies doet, zetten we een call op met Danny.

In de podcast vertelt Danny over een studio die hij nu opzet in Ho Chi Minh, waar hij Vietnamese content voor Youtube gaat maken. Daarvoor kijkt hij naar Nederlandse voorbeelden, zoals Kinderen voor Kinderen en de vlogs van Boef. Ook hebben we het over zijn investeringen in Vietnamees vastgoed, zijn betrokkenheid bij de transfer van de Vietnamese speler Doan Van Hau naar sc Heerenveen, en zijn turbulente jeugd in Nederland.

De podcast is hier te beluisteren bij Apple of hieronder bij Spotify: