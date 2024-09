Honderden Celtic-supporters stonden op 6 november 2013 op De Dam. Ze dronken en aten daar in aanloop naar de wedstrijd Ajax-Celtic, die die avond op het programma stond in de Champions League. De sfeer was goed, totdat drie Ajax-supporters een Celtic-vlag pikten. Er braken ongeregeldheden uit tussen voetbalsupporters en de ME zette charges in. Maar in die chaos werd ook een onschuldige Celtic-supporter de dupe. Dit is zijn verhaal. De aflevering is hier te luisteren op Spotify: