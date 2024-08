Zwoele en zweterige portretten van oververhitte Lowlandsbezoekers

Iedereen met een beetje Lowlands-ervaring achter de kiezen weet dat je elk jaar van een paar dingen uit kan gaan: je kruit is op vrijdag al verschoten, de muntjes-economie gaat je compleet leegtrekken en je krijgt gegarandeerd te maken met extreme weersomstandigheden – of dat nu een hagelstorm of teringpokkehitte is.

Dit jaar waren de weergoden ons weldadig goed gezind en werd Lowlands gewikkeld in een dekentje van stof en zon. Witte lijven kleurden in recordtijd zalmroze, flinterdunne topjes kleefden aan plakkerige ruggen (of werden gewoon afgeworpen). En tussen het dansen door koelden bezoekers hun verhitte lichamen in het meer, met een ijsje of met een koud biertje (of tien). Wij waren erbij om al het zweten en feesten vast te leggen.