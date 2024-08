Is Burning is dit Pride-weekend weer de plek waar iedereen met muzieksmaak moet zijn

Vier jaar geleden begon het clubconcept Is Burning met een gaynight in Trouw. Dit weekend vindt het feestje voor het eerst, tijdens Pride, twee nachten achter elkaar plaats in de Marktkantine. Daar strijken ze op vrijdag en zaterdag neer na de afgelopen jaren een hele trektocht door Amsterdam te hebben gemaakt: Cruquiusgilde, Warehouse Elementenstraat, Thuishaven, noem maar op. Het is het bewijs dat Is Burning overal een veilig thuis weet te maken voor de ravende lgbtq-gemeenschap.

Ik sprak initiatiefnemer Carlos Valdes en resident-dj TITIA om erachter te komen hoe zij telkens weer een plek weten te bouwen die aan de muzikale frontlinie ligt én boven alles bedoeld is voor de homogemeenschap.

Noisey: Carlos! Je houdt de line-ups van Is Burning altijd geheim tot vlak voor het feest. Waarom?

Carlos Valdes: Ik vind het belangrijk dat bezoekers tijdens Is Burning iets nieuws kunnen ontdekken en niet alleen komen voor één headliner. Het moment dat je een headliner op een affiche zet, krijgen mensen verwachtingen en als ze met verwachtingen komen maken ze het feest niet meer helemaal mee. Dat neemt zo veel weg van een feest. Ik hoop dat je op Is Burning dj’s ontdekt die je heel goed vindt, waar je daarvoor misschien nog nooit van had gehoord.

Kun je niet alvast een tipje van de sluier oplichten?

Carlos: Voor aankomend weekend heb ik heel veel dj’s uit kunnen nodigen. De Britse Jane Fitz komt bijvoorbeeld weer terug. Zij stond een aantal jaar geleden ook bij ons in de Cruquiusgilde. Verder hebben we Jason Kendig en Jackie House van de Amerikaanse crew Honey Soundsystem. In combinatie met Bunker-resident (club in New York, red.) Mike Servito is het superleuk om veel dj’s uit dezelfde hoek van de Amerikaanse gayscene samen te hebben.

En TITIA natuurlijk. Hoe raakte jij betrokken bij Is Burning?

TITIA: Ik draaide altijd al met Carlos bij Dolly en Adonis is Disco Dolly, en we hadden het er vaak over dat we een echt vette avond voor onze muziek binnen de gayscene misten. Niet veel later begonnen Carlos en Sandrien in Trouw met Is Burning, en sinds de tweede editie ben ik erbij als resident.



De naam Is Burning hebben jullie van de Amerikaanse film Paris is Burning. Die film gaat over de vogue-scene in New York. Dat is een hele andere wereld dan Trouw. Was er daar überhaupt al een gayfeestje voordat jullie begonnen?

Carlos: Ja, er was op dat moment al BAF. Maar er was zeker behoefte naar meer.



Hoe maakten jullie duidelijk dat dit een gayfeest is?

Carlos: Daar hebben Sandrien en ik heel lang over nagedacht, maar uiteindelijk is het gewoon zo makkelijk als kleur bekennen. We hebben toen ‘gaynight’ in de titel gezet – niet omdat het alleen voor homomannen is, maar omdat het belangrijk was dat mensen zouden weten wat ze op deze avond kunnen verwachten. Wij zijn een inclusief feest, maar door gaynight in de titels van onze events te zetten maken we wel duidelijk voor wie het bedoeld is.

Waarom is het zo belangrijk om kleur te bekennen?

Carlos: Het is misschien een stom voorbeeld, maar als ik naar een latinfeest ga dan wil ik geen house en techno horen. Dan wil ik gewoon latin horen. Dat is hetzelfde met gayfeestjes, daar wil je gewoon andere gelijkgestemden en vrije personen tegenkomen.

TITIA: Precies. Dat is denk ik ook waar wij juist heel erg tegenaan liepen. Dat er een soort stigma bestaat, waarin de gayscene alleen gelinkt wordt aan popmuziek of aan een hysterische feestcultuur waar wij ons helemaal niet in konden vinden. Alsof je als je gay bent alleen van die muziek houdt. Vroeger, voor Is Burning, dacht ik echt dat gayfeestjes kut waren. Daar werd ik ook een beetje boos van. Daarom was ik heel blij dat Is Burning er was.

Soms worden dat soort gemixte feestjes eigenlijk hetero; dat gebeurt zelfs met de Pride. Hoe blijft Is Burning interessant voor een gay publiek?

Carlos: Ik denk dat het uitmaakt wie aan het feest werkt. Ik word niet opeens hetero. En als dat wel zo is dan ben ik bi, snap je?

TITIA: Ik denk dat Is Burning het qua programmering echt heel goed doet. Dat de meerderheid van de dj’s gay is. Volgens mij wordt het elke keer een stapje extremer voor Nederlandse begrippen. Een beetje meer naakt. Dan zie je bijvoorbeeld iemand met een hondenmasker die onderdanig is. Dat zie je best wel weinig in Amsterdam, misschien hooguit in de Church waar alleen maar mannen komen. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Het voelt volgens mij wel veilig voor heel veel mensen.

Toch zijn er opvallend meer mannen dan vrouwen te vinden op gayfeestjes.

Carlos: Het valt mij inderdaad ook op dat er minder vrouwen komen en dat vind ik heel jammer. Ik ben Is Burning samen met Sandrien gestart en het is altijd de bedoeling geweest dat het voor mannen en vrouwen zou zijn.

TITIA: Misschien kunnen we bij deze een oproepje doen. TITIA vraagt of alle leuke vrouwen van Amsterdam toch echt even zaterdagavond voor de dj-booth willen komen staan. Ja, dat lijkt me leuk. Dat er een nieuwe vrouwenontmoetingsplek komt: voor mijn booth. En ik wil tieten zien! Dat is mijn nieuwe motto.



De line-up van zaterdag is nog niet bekend, maar op vrijdag kan je in de Marktkantine tijdens Pride Is Burning terecht voor sets van Carlos Souffront, Jackie House, Jane Fitz, Mike Servito en Carlos Valdes.



