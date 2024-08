Podcast: Een Nederlandse amateurvoetballer in Transnistrië

Nadat we onderstaande podcast met Verhagen hadden opgenomen, tekende hij binnen vier maanden bij nog eens drie profclubs, zonder ergens een wedstrijd te spelen. We doken daarin, en kwamen terecht in een web van leugens. We maakten een serie vervolgpodcasts over Verhagen. Alle afleveringen zijn hier te luisteren.

Bernio “Jordan Enzo” Verhagen vertrok dit jaar als Nederlandse amateurvoetballer naar Moldavië, om een contract te tekenen bij FC Dinamo Auto, een voetbalclub in Transnistrië. Dat is een regio van Moldavië, die zich onafhankelijk heeft verklaard. Maar geen land ter wereld erkent Transnistrië als land. In onze podcast vertelt Verhagen hoe het is om te voetballen in zo’n gebied.

