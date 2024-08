Russische appeldonuts (Ponchiki)

Goed voor ongeveer 48 donuts

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

Voor de tijmsuiker:

2 eetlepels verse tijmblaadjes

280 g kristalsuiker

Videos by VICE

Voor de appel-ponchiki:

480 gram patentbloem

20 gram bakpoeder

200 gram kefir (een melkdrank, ligt in elke Nederlandse supermarkt tegenwoordig)

2 grote eieren

225 gram kristalsuiker

15 ml vanille-extract

15 gram zeezout

3 gram kaneelpoeder

250 ml dikke appelmoes

160 gram tvorog (Russische kaas, te vervangen door hüttenkäse)

3 kleine appels, geschild en in blokjes gesneden van ongeveer 1 centimeter

Olie om in te frituren

Aalbessenjam (optioneel)

Bereidingswijze

1. Maak de tijmsuiker: meng in een grote kom de tijm en de suiker. Zorg ervoor dat je de tijmblaadjes kneust en dat de geur in de suiker gaat zitten (je kunt een stamper, vijzel of houten lepel gebruiken). Zet de suiker even aan de kant.

2. Maak de ponchiki: Meng de bloem en het bakpoeder en zet even aan de kant. Meng in een keukenmixer met een klopper, of in een grote kom met een houten lepel, de kefir, eieren, suiker, vanille, zout, kaneel, en appelmoes tot een glad beslag. Doe de bloem en de tvorag bij het mengsel en mix een paar seconden – je wilt dat de bloem goed gemengd is, maar dat er nog wel een paar stukjes van de tvorag te zien zijn. Het beslag hoort redelijk stevig te zijn. Meng de appelstukjes door het beslag.

3. Doe een dikke laag olie in een grote, diepe pan met dikke bodem, en verhit de olie tot 180 °C (als je een beetje bloem tussen je vingers pakt en in de olie gooit moet het gaan sissen, maar niet meteen donkerbruin worden). Bedek terwijl de olie opwarmt, een bakplaat met keukenpapier

4. Als de olie heet is, schep je met een ijsschep (of twee lepels) 2 eetlepels deeg uit de kom en laat deze in de pan glijden om zo beignets te vormen. Blijf dit doen totdat de pan bijna helemaal vol is, maar zorg ervoor dat je beignets genoeg ruimte hebben om te rijzen. Frituur, en draai tussendoor een keer om, zodat beide kanten van de beignets een lichtbruine kleur hebben, dit duurt zo’n 4 tot 5 minuten. Wanneer de ponchiki er lichtbruin uit ziet, haal je ze uit het vet met een schuimspaan en laat je ze 30 seconden uitlekken op de bakplaat. Wentel je donuts daarna door de tijmsuiker. Schut de kom zodat de ponchiki goed bedekt is met een laag suiker. Herhaal stap 4 met het resterende beslag. Serveer warm, met een laagje aalbessenjam als je dit lekker vindt.

Uit het boek ‘KACHKA’ van Bonnie Frumkin Morales. Copyright © 2017 door Bonnie Frumkin Morales. Herdruk met toestemming van Flatiron Books. Alle rechten voorbehouden.