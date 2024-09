We weten eindelijk waar deze dingen voor zijn

Stel je voor dat je uit het raam van een vliegtuig staart, en ineens een tekening van een vogel van 400 meter in doorsnee ziet. Stel je nu voor dat die tekening ergens tussen 1 en 700 na Christus is gemaakt. Zo werden de Nazca-lijnen voor het eerst ontdekt in de Westerse wereld.

De Nazca-lijnen zijn gigantische tekeningen in de aarde, geogliefen, in de zuidelijke woestijnregio van Peru. Ze zijn vernoemd naar een oude beschaving die in de regio leefde: de Nazca. De lijnen lopen uiteen van spiralen tot ingewikkelde tekeningen van apen, lama’s en bloemen. Sommige tekeningen zijn tot wel 400 meter in doorsnee – meer dan drie voetbalvelden – wat betekent dat ze het beste te zien zijn van boven, vanuit een vliegtuig of via een satelliet.

Maar ze werden lang voor de komst van vliegtuigen en satellieten gemaakt, waardoor generaties wetenschappers zich afvroegen waarom ze zijn gemaakt, vooral aangezien de Nazca’s hun werk niet in volle glorie konden aanschouwen. Dankzij satellietbeelden denken wetenschappers nu dat ze een goede hypothese hebben voor het mysterie achter deze lijnen. Ze hebben te maken met de meest kostbare grondstof in de woestijn: water.

“Ze gebruikten ondergronds water voor irrigatie, aquaducten en landbouw. Op deze manier konden de Nazca de woestijn in een tuin veranderen,” legt Lasaponara uit. Ze is senior onderzoeker bij het National Research Council in Rome.

Lasaponara is co-auteur van een onderzoek dat vorig jaar is gepubliceerd. In het onderzoek worden satellietbeelden gebruikt om vreemde structuren in het landschap van de Nazca-lijnen te onderzoeken: spiraalvormige gaten genaamd puquios. Dankzij de satellietbeelden konden de onderzoekers onder het oppervlakte kijken, waar ze ondergrondse waterkanalen zagen die de gaten verbonden. Ze beseften dat ze onderdeel waren van een geavanceerd oeroud systeem van aquaducten.

Het ondergrondse water werd door de kanalen naar de plekken waar de Nazca woonden en boerderijen hadden. Het water werd deels aangedreven door de spiraalvormige puquios, die wind de ondergrondse kanalen in leidden om het water door het systeem te krijgen.

Dit inzicht was baanbrekend, omdat het een eerdere theorie over de Nazca-lijnen ondersteunde. Veel wetenschappers geloven dat de lijnen ceremonieel waren en met water te maken hadden. Aangezien de nabijgelegen structuren onderdeel waren van een ingenieus watersysteem, is het logisch dat deze spirituele ontwerpen bedoeld waren om de locatie van water aan te geven, en misschien ook dankbaarheid voor het water te uiten.

“Het is heel duidelijk dat de puquios en Nazca-lijnen dezelfde betekenis hebben, want water was het belangrijkste om in de woestijn te overleven,” vertelt Lasaponara. “De Nazca-lijnen waren een manier om de goden hiervoor te bedanken.”

Sommige mensen zijn toch nog niet tevreden met deze verklaring, en geloven dat deze ontwerpen boodschappen zijn voor aliens, of dat het Nazca-volk prehistorische luchtballonnen gebruikten om hun werk te bekijken. Maar Dylan Thuras, mede-oprichter van Atlas Obscura, een website over de verborgen wonderen van de wereld, zei dat deze theorieën een heel modern perspectief proberen te gebruiken om een eeuwenoud mysterie op te lossen.

“Als je het maar van één kant bekijkt, dat het een gigantische teken is om van boven te bekijken, ben je alleen maar bezig met bedenken hoe dat mogelijk was,” zei Thuras. “Maar als je de relatie met waterbronnen begrijpt, klinkt het zo gek nog niet.”