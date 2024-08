Wat je ook van haar denkt, Saweetie gaat gewoon haar gang

Muziek klinkt beter in een auto (echt waar). Dat weet Saweetie ook. Ze stelt voor om, voordat we gaan eten, even een rondje te rijden om naar haar nieuwe EP te luisteren.

Het Flatiron District in New York is ook na zonsondergang druk, wat goed past bij de muziek die uit de speakers knalt. Zelfs de chauffeur knikt met z’n hoofd op de maat van de muziek. Ik krijg drie nummers van de nieuwe EP te horen, en het is meteen duidelijk dat ze is afgestapt van het ingetogen geluid van haar debuut, High Maintenance.

In het nummer My Type is Saweetie vrij helder over haar ideale man: “Rich nigga, 8 figure, that’s my type.” Emotional klinkt als de G-Funk uit haar jeugd in de Bay Area en het bombastische Tip Toes wordt gekenmerkt door de hi-hats van hiphop uit de jaren tachtig. Twee van de nummers op de EP zijn samenwerkingen met Quavo, de rapper uit Atlanta waar Saweetie mee zou daten sinds ze vorig jaar augustus in zijn video voor Workin’ Me verscheen.

Ze vertelt dat ze elk nieuw nummer benadert alsof het een tentamen is. In dat geval is deze EP een voorbereiding op het debuutalbum waar ze druk mee bezig is. “Een EP is om te oefenen, een album is de echte game,” zegt ze. Saweetie heeft misschien nog niet alle antwoorden, maar het smerige, ruwe randje van Icy bewijst dat ze plezier heeft terwijl ze leert.

Saweetie glinstert in het donkere interieur van het Chinese restaurant waar we hebben afgesproken. De edelstenen in haar enorme oorbellen weerkaatsen het flikkerende kaarslicht. Ze slaakt een gilletje als haar favoriete voorgerechten worden neergezet. Ze heeft nog geen blik op de menukaart geworpen en er staan oesters, gamba’s en kipsaté op tafel. Ze heeft een heel team dat zich bekommert om haar wensen, nog voordat ze die heeft uitgesproken. Dat is fijn, want het was een lange dag en ze is wel toe aan wat comfort food.

Saweetie is eigenlijk pas een jaartje beroemd, maar ze denkt terug aan de tijd ervoor alsof het een verre herinnering is. “Ik geniet van het leven dat ik nu heb”, zegt ze, “maar ik hou nog steeds van gewone dingen. Ik kan alleen niet meer gewoon buiten de club staan wachten of zomaar bij iedereen aan tafel gaan zitten. Een foto of video kan zomaar viral gaan en verkeerd begrepen worden. Als je boodschap niet overkomt bij het grote publiek kunnen ze makkelijk met je imago aan de haal gaan.”

Saweetie begon met het opbouwen van haar imago als icy meid nadat haar remake van Khia’s hit My Neck, My Back viral ging in 2017. Ze volgde die track op met High Maintenance, een EP met negen nummers, waar ze gedwongen werd om verder te gaan dan de freestyles over oude hiphopbeats die ze voor de lol in haar auto opnam en op Instagram postte. Op High Maintenance staan nummers die ze opgenomen heeft met producers als CashMoneyAP en Zaytoven, en de EP was tevens de eerste keer dat ze iets opnam met moderne beats, in plaats van klassiekers van rond de millenniumwisseling.

“Ik vond het fantastisch dat mensen zo openstonden voor Icy Grl, maar omdat het nummer zo veel aandacht kreeg werd ik al snel vergeleken met artiesten die al vijf of tien jaar meedraaien,” zegt ze, refererend aan de kritiek die ze heeft gekregen sinds haar debuut. “ Icy Grl werd een hit en mijn label wilde dat ik meer muziek ging uitbrengen. Dat vond ik natuurlijk cool, maar ik had geen idee dat het gelijk zo serieus zou worden. Ik ben nog steeds dol op High Maintenance, maar die EP is al een lange tijd uit, en iedereen praat nog steeds hetzelfde over me.”

Saweetie’s leeftijdsgenoten zijn City Girls, Megan Thee Stallion en Thierra Whack – artiesten die samen de ouderwetse opvatting dat er maar één ‘queen of rap’ tegelijkertijd kan bestaan ontmantelen. Saweetie bleef diplomatiek toen sceptici (zoals Ebro Darden van Hot 97) twijfelden aan haar kunnen, maar in de periode tussen de twee EP’s begon ze meer voor zichzelf op te komen. “ Saweetie so monotone/Saweetie look like so and so,” rapt ze op Pissed, waar ze een op Game of Thrones-geïnspireerde clip van uitbracht in december vorig jaar. De boodschap was duidelijk: ze deed ook een gooi naar de troon.

“Dáármee wilde ik reageren op de critici, niet met een impulsieve opmerking,” zegt ze.

Saweetie is zich ervan bewust dat het snelle tempo op internet artiesten minder lang de tijd geeft om zich te ontwikkelen, wat haar verplichtte om de fijne kneepjes van het vak in realtime te leren. Toch, zo verzekert ze me, gebruikt ze alles waar haar naam op staat als een leerervaring. Op Yuso, een nummer van Kid Ink waar ze samen met Lil Wayne een feature op had, speelde ze de verleider: “ I got 99 problems and cumming is not one”, een flink contrast met de subtiele eufemismen die ze op High Maintenance hanteerde, zoals “ I’ma pull up with that good good.” Als ik opmerk dat ze lekker smerig klinkt in het refrein moet ze een beetje blozen. “Echt?”

“Er waren mensen die daar nogal van schrokken, die zeiden dat ik niet meer als mezelf klonk,” zegt ze. “Ik hou er niet van als mensen denken dat zij kunnen bepalen wie ik als artiest ben. Als vrouw mag ik mijn seksualiteit uiten. Ik heb het recht om dat te doen.” De meest innemende kwaliteit van de EP is dat Saweetie wil dat je je net zo sexy voelt als zij – of je nu voor je spiegel staat te dansen (zoals ze zelf doet op Instagram) or meerapt tijdens een van haar shows.

“Het viel me op dat naast Icy Grl en High Maintenance het tempo een beetje uit m’n show ging, qua publieksparticipatie,” zegt ze over de lagere tempo’s op High Maintenance. “Ik wilde nummers maken die zowel in de studio als op het podium goed klonken.”

Op het nummer 1-of-1, de laatste track op haar nieuwe EP, is dat lagere tempo nog wel te horen, terwijl ze de kleinzerigheid van rivaliteiten tussen rappers veroordeelt. “ I’m the one of one – I don’t see no competition,” zegt ze in het refrein. Ze haalt dit nog eens aan tijdens dit interview, specifiek als het over haar werkrelatie met Quavo gaat, de enige andere rapper met een feature op Icy.

De twee nummers waar hij op verschijnt, Emotional en Tip Toes, bevatten een aantal van de meest memorabele momenten op Icy: het duo spart op een speelse wijze met elkaar en wisselt dubbelzinnigheden uit waar je van moet blozen. Maar volgens Saweetie was de beslissing om twee features van Quavo op de EP op te nemen geen makkelijke. Tip Toes heeft de EP ternauwernood gehaald.

Als fan van zowel Quavo als Saweetie vroeg ik me af hoe het de twee in de studio verging. “Ik zal niet zeggen dat we competitief zijn, want dat zou impliceren dat we in andere teams zitten,” zegt ze. “Maar wauw, hij is een drilsergeant.” Lachend laat ze me een geheimpje weten: “Toen ik jong was had ik een spraakgebrek. Soms, tijdens het opnemen, komt dat terug, en is het moeilijk om bepaalde woorden uit te spreken. Als het me te veel takes kost, zegt hij weleens iets als: kom op, we moeten wel door blijven gaan.” Gezien haar onzekerheid over haar spraakgebrek in het verleden is ze soms oprecht verbaasd dat ze nu haar geld verdient met rappen. “Een hoop mensen die me van vroeger kennen zeggen weleens: wauw, je had vroeger een probleem met praten, en nu verdien je je geld met woorden – best ironisch.”

Ons gesprek wordt onderbroken door een restaurantgast die Saweetie herkent, ondanks het gebrek aan licht in het restaurant. “Ik wil alleen maar even zeggen dat je een van mijn favoriete artiesten bent!” zegt het meisje tegen Saweetie.

Als de fan wegloopt, glimlacht ze naar haar team. “Oh girl. Ze herkende me in het donker!” Dit leven mag dan nieuw zijn voor haar, maar ze lijkt er snel aan te wennen.

