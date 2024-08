ScHoolboy Q bekommert zich niet om praatjesmakers en opportunisten

ScHoolboy Q is dan misschien niet echt actief op social media, maar hij is z’n fans zeker niet vergeten. De rapper uit Los Angeles is continu in de studio te vinden. Het is bij hem half twaalf ’s ochtends wanneer ik hem spreek via een slechte telefoonverbinding. Hij maakt grapjes over hoe het is om een golfliefhebber en vader te zijn, en vertelt over een project waar hij aan werkt met nieuwe artiesten. Hij is net wakker, maar hij laat weten dat hij vol energie zit. Na dit interview is hij waarschijnlijk weer te vinden in de studio, zoals gewoonlijk.

Deze herfst heeft Q meerdere optredens en hij selecteert persoonlijk een aantal lokale artiesten voor zijn voorprogramma. Het project heet Share the Stage en haalde herinneringen uit z’n verleden naar boven. “Ik heb zelf ook in die positie gezeten,” zegt hij. “Ik ben blij dat ik nieuwe artiesten een beetje hoop geef door naar ze te luisteren. En dan ook echt te luisteren – het is lang geleden dat ik nieuwe muziek van onbekende artiesten heb gehoord. Het is interessant. Je ziet hoe slecht ze soms zijn, en ook hoe goed ze soms zijn.” Hij moet erom lachen.

Hij is onder de indruk van de nieuwe artiesten, vooral als hij terugdenkt aan zijn eigen eerste stappen. “Sommigen zaten echt op een hoog niveau en daar schrok ik van, omdat ik me kan herinneren dat ik zelf in het begin nog niet zo goed was. En ik ben er wel redelijk zeker van dat een paar van die jongens die ik vreselijk vond het wel gaan maken. Daar zitten vast wel een paar sterren tussen.”



Noisey: Naar welke muziek luister jij eigenlijk in je vrije tijd?

ScHoolboy Q: Omdat ik altijd aan het werk ben, luister ik eerlijk gezegd vooral naar mezelf. Ik probeer altijd dingen te verbeteren en dingen te schrappen waar nodig. Ik ben altijd aan het werk. Zelfs als ik net een album heb uitgebracht en ik sta op het punt om te gaan touren, neem ik een hele studio-uitrusting mee. Als iets mijn aandacht trekt – soms laat m’n dj me iets horen backstage, hij luistert naar andere dingen dan ik – dan kan ik daar iets mee doen.

Verveel je je snel?

Ja! Ik ben enig kind, dus verveling is deel van mijn dagelijks leven. Ik kan snel afgeleid zijn, zelfs als ik dingen aan het maken ben. Soms zit ik daar, bezig met werk, en zodra de verveling begint stop ik waar ik mee bezig ben en loop ik weg. Zonder iets tegen iemand te zeggen loop ik gewoon naar het balkon. Om de een of andere reden ga ik met verveling om door alleen te zijn. Mijn gedachtes blijven altijd doorgaan. Het is moeilijk uit te leggen. Mijn verbeelding is nog steeds erg groot, zelfs op mijn leeftijd, omdat ik als enig kind ben opgegroeid. Soms moet ik gewoon even weg van andere mensen. Ik ben ook snel klaar met mensen. Ik wil niet de hele tijd dezelfde mensen in mijn studio. Ik wissel graag dingen af. Ik verander bijvoorbeeld af en toe van geluidstechnicus. Ik heb veel vrienden. Ik heb vrienden uit mijn kindertijd, vrienden van na de middelbare school. Ik heb nieuwe vrienden en mijn golfvrienden – ik speel golf. Ik heb gewoon veel verschillende soorten vrienden.

Zou je zeggen dat je een kort lontje hebt, of ben je vrij geduldig? Hoe ver moet iemand gaan om jou boos te maken?

Eerlijk gezegd heb ik een kort lontje. Ik kan niet tegen praatjesmakers of opportunisten. Soms kan ik mijn dochter niet uitstaan, haha. Soms kan ik gewoon niet tegen mensen in het algemeen. Ik hou van mijn dochter, maar ik moet elke dag met haar omgaan. Ze wordt thuis onderwezen, dus ik ben eigenlijk ook haar leraar.

Wat doe je om te relaxen in stressvolle situaties?

Ik speel games of ik golf een beetje. En dan raak ik nog meer gestrest op de golfbaan en voel ik me nog slechter, haha.

Wat is je lievelingsdier?

Eh, mijn hond?

Oké, maar welk hondenras in het bijzonder?

Dobermann, cane corso en de Franse bulldog. Ik heb drie honden. Ik heb mijn hele leven een hond gehad, ik kan mijn leven niet echt voorstellen zonder een hond.



Zijn er momenten in je leven waarop je spanning en sensatie hebt opgezocht?

Ik heb wel eens geskydived. En eh, ik heb in de gevangenis gezeten, als dat ook telt. Maar skydiving is niet alles wat je denkt dat het zal zijn. Het is niet zo eng, weet je. Je bent de hele tijd met iemand. Het is eng om jezelf klaar te maken om te springen, het hele idee van klimmen tot een bepaalde hoogte. Je zit in een gammel vliegtuig en zo, en dan spring je er gewoon uit. Het is een beetje vreemd, maar dat is eigenlijk het engste gedeelte. Zodra je eruit springt, is het gewoon… het is niks. Het is zo van: wauw, ik ben heel hoog in de lucht en ik ga naar beneden. En het is eigenlijk een beetje flauw nadat je helemaal zo hoog bent opgestegen. Het is overrated.



Waar sprong je?

Hawaï. Ik heb het twee keer gedaan. De andere keer was in de buurt van Magic Mountain, bij mijn huis. Allebei de keren waren oké, maar het is niet iets wat ik zou aanraden want het is niet zo heel boeiend. Het was iets wat ik altijd al wilde proberen. De eerste keer, in Hawaï, was ik op het strand en zag ik mensen skydiven. Dus toen zijn wij het ook gaan doen.

Wat doe je om jezelf te vermaken als je niks te doen hebt?

Ik heb geen vrije tijd. Ik ben altijd in de studio en ik ben een fulltime-vader. Ik moet een vader zijn. Ik moet een rapper zijn. Ik leef mijn leven gewoon als een normaal persoon, als een man die een kind opvoedt. Eerst is er school, dan thuis, en dan rap en golf. Dat is mijn hele leven nu. Ik ga niet naar feestjes. Ik hou er niet van om dat soort dingen te doen. Ik ga niet naar clubs. Ik hou er gewoon van om mezelf te zijn, mijn kind op te voeden en te golfen.

Kan je één ding opnoemen wat je verraste aan vader zijn?

Eh… niks. Er is niks verrassends aan zorgen voor een kind. Het is niet baanbrekend: het zit in onze natuur om ouders te zijn. We zijn niet op deze wereld gezet om maar elke dag achterover te leunen, haha. We zijn hier neergezet om ouders te zijn. Al het andere wat we daarnaast nog doen is gewoon extra. We zijn hier om ons voort te planten, en alles aan onze kinderen te leren wat ze moeten weten, en hen een beter leven te geven dan we zelf hadden.

