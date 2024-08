Met deze trompet-controller kun je alle demonen in ‘Doom’ kapot toeteren

Het origineel van Doom is het ultieme spel om zelf te modden. Het meesterwerk kan draaien op een thermostaat, een scherm op wielen, een digitale camera en op broodroosters. Modders hadden de game al getransformeerd tot een Magic Eye-puzzel en tot een waanzinnig ASCII-kunstwerk.

Dankzij een doortrapte youtuber hebben modders het volgende succesje geboekt: ze hebben een speelgoedtrompet omgebouwd tot controller. Als je toetert dan sterven demonen.

Toeters en Doom zijn een match made in hell. Bethesda’s nieuwe reboot heeft talloze nieuwe, gemodificeerde soundtracks met trompetgeschal opgeleverd en een berg beelden waarin de Doom Slayer gek wordt van dat duivelse getoeter. Bethesda heeft zelfs een knipoog naar de meme in de officiële soundtrack op YouTube weten te sneaken. Maar demonen kapot toeteren is next level.

De video staat al een jaar online en is de enige video op het kanaal ThatsAController. De vier trompettoetsen zijn om mee door de game te bewegen. Op de toeter blazen is het equivalent van schieten (of zagen).

De trompetcontroller werkt. De youtuber vindt zonder al te veel problemen zijn weg door level 1 van Doom II en hij doet dat ook nog allemaal terwijl hij een Darth Vader-masker draagt. Op het eind van de video deelt hij zijn bevindingen: “Voors: fun om te gebruiken, geinige geluidjes, gebruik. Tegens: weinig knoppen, geen spuugklep. Voor- en nadeel: het trompetgeschal kan mensen irriteren.”

