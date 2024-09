Urby Emanuelson over de pranks van Zlatan en hoe hij zijn Audi in de prak reed

Over sporters wordt vaak gezegd dat ze altijd dezelfde saaie antwoorden geven. Maar misschien komt dat wel door de vragen die ze gesteld krijgen. In de serie De VICE Sports Q&A stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante sporters. In deze aflevering spreken we FC Utrecht-speler Urby Emanuelson (33), die het zondag opneemt tegen zijn oude club Ajax.

VICE: Stel, je hebt een tijdmachine. Naar welke periode reis je en wat ga je daar doen?

Urby Emanuelson: Dan zou ik sowieso teruggaan naar de tijd dat mijn vader nog voetbalde. Overal waar ik loop in Amsterdam vertellen mensen mooie verhalen over zijn tijd bij het Surinaamse Robinhood. Ik geloof dat hij ooit een geweldige wedstrijd in De Meer tegen Ajax heeft gespeeld. Ik heb nog weleens geprobeerd om bij Studio Sport beelden op te vragen, maar zonder succes. Ik heb het moeten doen met krantenknipsels en de verhalen van de mensen van zijn generatie.

Al jouw jeugdvrienden zullen vast stiekem een beetje jaloers zijn op jouw leven. Maar op welke jeugdvriend ben jij zelf jaloers?

Een van mijn jeugdvrienden, Moreno Vreden, maakt beats en is producer. Ik ben niet jaloers, maar eerder trots als ik hoor hoe hij te werk gaat in de studio. Hij heeft onder meer het nummer Laag/Boven van SBMG en Latifah geproduceerd. Hij is heel talentvol en met de vrienden zeggen wij weleens dat hij nog veel meer kan dan hij momenteel doet. Ik zou het ook wel lachen vinden om zoiets te kunnen.

Wat is het domste dat je ooit hebt meegemaakt op het gebied van voetbalhumor?

Dat moet een moment met Zlatan Ibrahimovic zijn geweest. Ik zat als jonge speler net bij de selectie van Ajax. In de kleedkamer was er een grote tafel, waar spullen op werden gelegd die gesigneerd moesten worden. Op een dag kwam Bogdan Lobont met een hele lelijke witte broek naar de training. Zlatan heeft die dure broek toen stiekem op die tafel neergelegd. Iedereen zette zijn handtekening op die broek, ook Lobont, want die had niks in de gaten. Iedereen lag in een deuk en toen vroeg Lobont: ‘Wat is er aan de hand?’ Toen wezen we naar zijn broek. Hij was best wel boos. Ik geloof dat de jongens met z’n allen geld hebben ingezameld zodat hij een nieuwe broek kon kopen.



Wat maak je als je iemand wil versieren met een dinertje?

Als ik iemand wil versieren, zou ik gaan voor een uitgebreid menu, met voor-, hoofd- en nagerecht. Er zijn eigenlijk niet zoveel dingen die ik zelf zou kunnen bereiden. Ik zou eerst even bij mijn moeder in de leer moeten. Dan wordt het waarschijnlijk iets uit de Surinaamse keuken.

Waarom moest je voor het laatst keihard huilen?

Ik denk dat ik voor het laatst hard gehuild heb bij het overlijden van mijn oma, zo’n acht jaar geleden. Mijn oma was een tweede moeder voor me. Mijn ouders werkten allebei, dus als ik uit school kwam, ging ik vaak naar haar toe. In de jeugd kwam ze ook weleens naar mijn wedstrijden kijken. We speelden op een dag tegen een schopploeg, en ik kreeg flinke trappen te verwerken. Daar kon ze slecht tegen en toen kwam ze het veld op om de jongens van de tegenstander aan te spreken: ‘Niet meer doen!’ Ze kwam altijd voor me op.

Als je de VAR mocht gebruiken om een moment uit je leven terug te draaien, wat zou dat dan zijn?

Iedereen heeft weleens iets gedaan in zijn jeugd waar hij later spijt van kreeg. Ik ben weleens met mijn neefje over de rails van het ene naar het andere metrostation gerend. De buurvrouw had ons gesnapt en die vertelde het aan mijn oma. Toen we thuiskwamen kregen we flink op onze kop. We moesten rennen, want mijn oma kwam met de pollepel achter ons aan.

Vind je het een eng idee dat je een steeds ouder lichaam krijgt?

Niet per se eng, want het hoort gewoon bij het leven. Tegenwoordig voel ik wel dat ik niet meer hetzelfde lichaam heb als toen ik achttien was. Ik heb sneller pijn, herstelperiodes zijn langer en vaak heb ik niet meer zo’n zin om te stappen. Ik begin wat grijze haartjes te krijgen, maar die neem ik op de koop toe. In mijn gezicht ben ik niet heel erg veranderd door de jaren heen. Als je naar foto’s van vroeger kijkt, is alleen mijn haar het grote verschil.

Wat is het vreemdste privéberichtje op social media dat je ooit hebt gehad van een fan?

Heel lang geleden kreeg ik op Facebook een keer een bijzonder berichtje. Een vrouw wilde geen relatie met me, maar ik mocht met haar doen wat ik wilde. Onder één voorwaarde: als ik er maar voor zou zorgen dat ze een kind van me zou krijgen. Daar heb ik maar niet op geantwoord.

Wat is het grootste object dat je ooit hebt gesloopt?

Dat moet een Audi Q7 zijn geweest in mijn tijd bij AC Milan. Ik heb het interview met Royston Drenthe gelezen en ik heb bijna precies hetzelfde meegemaakt. Ik kwam terug van een etentje en ineens stond er een auto stil midden op de weg. Ik kon niet meer remmen en er niet meer omheen. Ik reed er echt vol tegenaan. Het was een enorme knal en de bumper lag een stuk verderop. De auto was helemaal naar de klote, zeg maar. Gelukkig is iedereen ongedeerd uit die situatie gekomen.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter zou mogen dragen?

Dan zou ik wachten tot de NBA Playoffs en het vliegtuig richting Los Angeles pakken. Ik ben een grote NBA-fan en ik zou weleens in de kleedkamer van de LA Lakers willen kijken. Ik zou het interessant vinden om te zien hoe de spelers zich voorbereiden en hoe zo’n wedstrijdbespreking eraan toegaat.

Stel, de Apocalyps breekt uit. Bij welke collega ga je schuilen?

Dan zou ik denk ik bij Jean-Christophe Bahebeck gaan schuilen. Hij is de gek van de club en je maakt altijd leuke dingen met hem mee. Laatst stond hij nog in de kleedkamer een optreden te geven op een nummer van Michael Jackson. Dan pakt hij een bezemsteel erbij en gooit hij er allemaal gekke dansjes uit. Als de wereld dan toch vergaat, kies ik ervoor om tot het einde lol te hebben.

