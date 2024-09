Ondertussen wil ook Venezuela democratie

De demonstranten van Venezuela zijn niet zo blij met de demonstranten van Oekraine. De ogen van de wereld zijn namelijk al weken gefixeerd op de Krim, en niet op het land dat de afgelopen jaar experimenteerde met een soort neo-socialisme. In de afgelopen jaren is Venezuela een van de meest gevaarlijke landen geworden ter wereld – en de dood van een studente leidde tot massademonstraties voor meer veiligheid en meer democratie. Al weken gaan mensen dagelijks de straat op om te protesteren tegen het regime van president Maduro. VICE volgt de demonstraties op de voet. Hier zie je aflevering zes van een serie, maar hier kan je ze allemaal zien. Het volgende hoofdstuk van de wereldgeschiedenis ligt misschien in Zuid Amerika.

@AlexGAMiller



Op http://vicenews.com kun je een preview zien van VICE News.



Hier kan je VICE News volgen:

Facebook: https://www.facebook.com/vicenews

Twitter: https://twitter.com/vicenews

Tumblr: http://vicenews.tumblr.com/