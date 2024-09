We spraken Lize Spit over social media en het monster van Loch Ness

Foto door Mounir Raji, bewerking door Timo Ter Braak



In onze nieuwe reeks ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we schrijfster Lize Spit. Haar debuutroman Het Smelt was een bestseller in Nederland en Vlaanderen, en wordt binnenkort verfilmd. Vrijdag is Lize te gast bij de laatste Jonge Schrijversavond in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Lize: Ik ben deels vatbaar voor complottheorieën. Ik geloof er eigenlijk niet in, maar geloof er ook niet niet in. Als er filmpjes worden gemaakt over de complottheorieën achter 9/11 bijvoorbeeld, dan vind ik het best aannemelijk dat Amerikanen hun eigen torens hebben neergehaald om een oorlog te kunnen ontketenen maar tegelijk weet ik ook: het kan niet. Ik ben eigenlijk bij elke complottheorie een tikkel ongerust, behalve als het echt belachelijk is – gekkies die een verhaal verzinnen. Ik denk dat er buitenaards leven bestaat, misschien niet zoals wij dat kennen. En op die dag dat de Maya’s voorspelden dat de wereld zou vergaan, was ik toch opgelucht toen ik ’s avonds nog leefde. Ik zou ook niet zomaar zorgeloos pootjebaden in het meer waar het monster van Loch Ness zogezegd rondzwemt.

Wat was je eerste e-mailadres ooit?

Dat was mevrouw_Lize@hotmail.com. Ik had met vriendinnen samen hetzelfde e-mailadres, we hadden allemaal ‘mevrouw’ en dan onze naam. Ik had tegelijk ook lizeke999@hotmail.com, voor contacten waarbij ik me schaamde voor mijn mevrouw-adres. Die 999 moest ik kiezen omdat gewoon ‘lize@hotmail.com’ al weg was, en ik een getal moest zoeken. Betekent 999 iets? Dat is in ieder geval niet bewust. Ik was heel oprecht lizeke999.

Van welke film of televisieserie moet je heel hard janken?

Ik denk dat de serie waarbij ik het hardste heb gehuild Six Feet Under is. Dat vind ik de mooiste serie die ooit gemaakt is. Ik heb die serie ook alleen gekeken, dat maakt dat je er heel anders naar kijkt dan wanneer je met mensen naast je kijkt. Toen die serie was afgelopen voelde het ook alsof er een hele familie van me was weggerukt. Ik heb daar twee weken echt verdriet van gehad. Dat ik mezelf moest vertellen dat het maar fictie is. Dat heb ik eigenlijk nog nooit bij een andere serie zo hard gehad, en ook niet bij boeken. Ik kan van boeken wel een beetje van slag zijn, maar toch niet zo erg.

Maak de volgende zin af: het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is …

Dat we teveel uitkijken naar bevestiging op sociale netwerksites, en daardoor te weinig echt in het leven staan. Soms kun je echt zo in de trein zitten en om je heen kijken, en dan zitten zeven op de tien mensen naar hun telefoon te staren. Dat zijn dan meestal mensen die op Facebook of Twitter zitten, en die hopen dat daar iets gebeurt, dat ze opgemerkt worden. Ik denk dat als we allemaal dat scherm wegdoen en elkaar wat vaker in de ogen kijken, dat je daar veel meer voldoening uit haalt. Blijft een glimlach je niet meer bij dan een like? Maar ik ben zelf ook een van die jongeren die in de trein altijd op z’n gsm bezig is hoor, dus ik moet eigenlijk niet teveel zeggen.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Ik dacht eerst aan allemaal zotte dieren, maar vanuit de praktische kant zou ik toch een kat en een hond samenvoegen. Want ik heb nu een kat thuis, en ik wil eigenlijk ook heel graag een dier waar ik mee kan gaan wandelen, dat iets meer betrouwbaar is dan een kat. Ik zou eigenlijk een kat willen met de eigenschappen van een hond. Nu ik erover nadenk zou een chihuahua wel een oplossing zijn, eigenlijk.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Toen ik ongeveer twintig was, heb ik een angststoornis gekregen, en het heeft me twee jaar gekost om die te boven te komen. Ik heb mijn leven toen even op pauze moeten zitten en daaraan moeten werken voordat ik weer verder kon gaan. Dat was voor mij persoonlijk wel een donkere periode.

Als je een darter was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Ik denk iets van Die Antwoord. Hebben die niet zo’n nummer, Rich Bitch? Zoiets. Iets oppeppends. Dat ligt totaal niet in mijn karakter, maar ik ben ook geen darter, dus dat past wel.

Waar op de hele wereld of daarbuiten zou je het allerliefste willen wonen?

Ik ben heel erg gehecht aan mijn vrienden, dus ik zou voornamelijk willen wonen waar zij wonen. Als die allemaal mee willen komen naar Mars vind ik dat goed, maar ik zou eigenlijk het allerliefste willen wonen waar ik nu woon, in Brussel. Ik zou wel naar een eiland kunnen gaan waar het er prachtig uitziet, met koraalriffen, maar ik zou meteen heimwee krijgen naar wat ik nu heb.

Denk je dat drank en drugs je gelukkig kunnen maken?

Ik denk van niet. Wel heel tijdelijk, maar op de lange termijn niet. Ik gebruik vanwege mijn angststoornis nooit meer drugs, maar ik drink af en toe wel redelijk veel als ik met vrienden ben. Als je met de juiste personen drinkt kan dat wel iets moois teweeg brengen. Naar vrienden ben ik meestal terughoudend, maar ik kan met genoeg drank op plots mijn hart open zetten, en melig worden. In die zin vind ik wel dat drank iets moois teweeg kan brengen. Zoals arm in arm over straat lopen. Maar ik weet nooit zo goed welk gevoel nu het meest écht is, mijn ongeremde of mijn normale gedrag.

Zou je seks hebben met een robot?

Nee, als ik seks heb met iemand is dat om diens persoon en karakter, ik heb nooit het bed gedeeld met iemand waar ik niets voor voelde. Seks is een band met iemand vieren, zo zie ik het althans. Robots kunnen tegenwoordig misschien ook wel een karakter hebben, maar dat moet dan wel geprogrammeerd worden. Dan heb ik toch het gevoel dat je niet goed weet met wie je nou naar bed gaat, met de robot, of met de programmeur.

Voor welke Nederlandse – of Belgische – traditie zou je de barricaden op gaan?

Ik vind het prettig aan België dat de mensen er beleefd en teruggetrokken zijn. In zekere zin zijn we voorzichtig. Dat vind ik wel mooi aan de Belgische cultuur. We komen wat minder makkelijk uit voor onze mening, maar dat vind ik eigenlijk wel fijn. Maar of dat echt een traditie is…? En ik vind kerst heel belangrijk. Op kerstavond samenkomen rond de kerstboom. Dat is een moment waar ik elk jaar weer naar uitkijk.

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Ik ben eigenlijk nooit echt een rebel geweest. Ik heb vroeger als tiener weleens iets gestolen. En ik stak als tiener mijn eigen oorbellen. Ik mocht wel gaatjes in mijn oren van mijn ouders, maar ik vond het leuk om dat zelf met een naald te doen. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ik weet ook niet of dat echt een daad van verzet is.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Dat je zoveel informatie tot je beschikking hebt. Je kunt alles te weten komen, en soms ook op associatieve manier verhalen ontdekken, door te blijven doorklikken. Dat is echt tof. En dat je met veel mensen contact kunt houden. Mijn goede vrienden spreek ik liever in het echt, maar het is fijn om kennissen via internet op de hoogte te kunnen houden van wat je doet. Dat is wel een beetje oppervlakkig contact, maar dat is toch beter dan geen contact.