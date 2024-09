Vijf kunstdingen om je klok alvast een uur voor vooruit te zetten

Vanaf vandaag gaat STRP van strt. Dit festival laat creativiteit en technologie samenkomen in installaties, performances, workshops, concerten en conferenties. In de performance Pandora’s DropBox van Katja Heitmann staat de perfectheid van mens en wereld centraal. Want hoe ga je er mee om als je het menselijk leven tot algoritme of machine omvormt? Daarnaast staat zondag het Klokgebouw in het teken van grensverleggende elektronische muziek en zijn er optredens van verschillende artiesten. Ook zullen Children of the Light een live versie van Warping Halos laten zien en horen.

Waar: Klokgebouw Eindhoven

Wanneer: tot 2 april

Videos by VICE

Still uit film Revengeance, van de filmmaker Bill Plympton

Als je twijfelt over hoe je je weekend moet invullen, is een aantrekkelijke culturele vrijetijdsbesteding misschien wel een goed idee. En laat dit nou nét de exacte omschrijving van het Holland Animation Film Festival (HAFF) zijn. Tijdens twintigste editie van het festival zijn er meer dan 450 lange en korte films te zien, maar ook vind je er installaties, strips, games, speciale programma’s. Oh, en er zijn natuurlijk animaties. In de lange animatiefilm Revengeance volg je bijvoorbeeld een premiejager die op jacht gaat naar een mooie jonge vrouw.

Waar: Louis Hartlooper Complex, Utrecht

Wanneer: alleen nog dit weekend

Beeld door Petrovsky & Ramone

De opera associeer je doorgaans met oude films en oude mensen, maar er ligt nog een hele toekomst voor in het verschiet. Zo word je in Wozzeck geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid, speelt The New Prince zich af in het jaar 2032 en is Caliban ook vrij actueel omdat het over een maatschappij gaat waarin succes , schoonheid, talent en roem hoogtij vieren. Best relevante onderwerpen dus.

Waar: Nationale Opera & Ballet, Stadsschouwburg, Compagnietheater

Wanneer: t/m 31 maart

Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

In 2002 stond de wereld op z’n kop omdat twee schilderijen uit het Van Gogh Museum werden gestolen. Afgelopen september werden ze in Italië teruggevonden en sinds deze week hangen Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk in Nuenen eindelijk weer bij de rest van Van Goghs oeuvre. Kan je niet wachten om deze twee parels te aanschouwen, dan kun je ze tot half mei bewonderen in hun aangetroffen staat: beschadigd en zonder lijst. Daarna worden ze gerestaureerd en keren ze hopelijk voorgoed terug.

Waar: Van Gogh Museum, Amsterdam

Wanneer: tot 14 mei, daarna worden ze gerestaureerd

The Grown-ups, beeld met dank aan IDFA

In principe kun je een groot deel van je weekend stukslaan aan een bezoekje aan De Balie. Er zijn daar immers vier compleet verschillende documentaires te zien. Ze zijn geselecteerd voor Best of IDFA on tour 2016. In Nowhere to Hide zie je een vijf jaar durend ooggetuigenverslag van een Iraakse verpleegkundige, vanaf het moment dat de Amerikanen vertrokken zijn. De film The Grown-Ups neemt je mee in het leven van vier personen met het syndroom van Down, die na hun 45e het leven zat zijn. De sleur kan er goed inzitten na een lang huwelijk en dat ook het toegeven van fouten en elkaar vergeven daarbij horen, is in Close Ties te zien. De documentaire Plastic China is een confrontatie met sociale ongelijkheid, waarin je dagelijkse perikelen te zien krijgt van een gezin dat tussen het afval leeft.

Waar: De Balie, Amsterdam

Wanneer: dit weekend