Deze visboer gebruikte googly eyes om zijn rotte vis vers te laten lijken

De Rabobank won afgelopen week de Liegebeestverkiezing van Wakker Dier, omdat ze doen alsof ze de voedingssector verduurzamen, terwijl ze investeren in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. “Growing a better world together,” noemt Rabobank dat, wat dus totaal niet waar is.

Dat bedrijven mooie verhalen verzinnen om hun spullen te verkopen en winst te maken, is niets nieuws. Dat heet ‘marketing’. Maar een visboer uit Koeweit maakte het alleen wel erg bont. Hij duwde plastic googly eyes in de vergeelde oogkassen van bedorven vissen om ze vers te laten lijken. Plastic googly eyes!

Het Ministerie van Economische Zaken van Koeweit heeft de viswinkel gesloten nadat bovenstaand filmpje viral ging op Facebook. (Het is natuurlijk schandalig, want voedselvergiftiging is echt geen geintje, maar wiebeloogjes zijn gewoon HILARISCH. En ze mogen dan verrot zijn, deze vissen zijn honderd keer vermakelijker dan pak ‘m beet The Happytime Murders.) In het filmpje van ongeveer tien seconden punnikt een vrouwenhand in latex handschoen een wiebeloogje uit de verschrompelde oogkas van een dode vis. Volgens Gulf News zijn vissen met gele, ingevallen ogen meer dan twee dagen oud en niet meer vers.

The intersection of people who know enough about fish to look at their eyes to judge freshness and people who would be tricked by googly eyes can't possibly be very large? — OldSchoolGamerP (@OldSchoolGamerP) September 1, 2018

Nadat zo’n beetje iedereen op Twitter de visboer voor “rotte vis” had uitgemaakt, kwamen sommige mensen met serieuzere opmerkingen over hoe erg consumentenmisleiding wel niet is. Een paar weken terug was er een visboer die spijkers in zijn vissen prikte voor hij ze op de weegschaal legde. “Eerst zijn het spijkers, dan zijn het wiebeloogjes, de volgende keer verkopen ze speelgoedvissen,” tweette iemand in het Arabisch. “Liegen en bedriegen, dat is wat mensen doen die snel winst willen maken.”

https://twitter.com/TCNoel/status/1036070418103365632

Een van de concurrenten van de gesloten viswinkel adverteert nu dat ze alleen “vis zonder plastische chirurgie” verkopen, wat inderdaad een betere slogan is dan “Als onze vis verrot is dan zie je dat aan de ogen.” Als de gesloten viswinkel ooit weer open gaat zal de eigenaar beseffen dat er streng zal worden toegezien op zijn waar. Hij zal met iets beters moeten komen dan plastic googly eyes. Plastic googly eyes!

