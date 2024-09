Deze rappers houden er een verfrissend wereldbeeld op na

Als rapper is het je taak om de hele dag over jezelf te praten, maar anders dan bij een politicus heb je als rapper geen sociale druk om correcte dingen te zeggen. In tegenstelling tot een politicus hoef je je geen zorgen te maken dat iemand zijn baan verliest of dat je een derde wereldoorlog ontketent; je bent als rapper vrij om te verkondigen wat je wilt. Rappers hebben door de geschiedenis heen een reeks aan kleurrijke visies over de wereld gehad. Maar gisteren kwam rapper B.o.B. met nu al de grootste eyeopener van deze week. B.o.B. zegt bewijs te hebben dat de aarde niet rond is, maar plat. De hele dag heeft hij bewijsmateriaal getweet en de kromming van de aarde lopen dissen. Het is niet de eerste keer dat een rapper een duidelijk standpunt inneemt over complexe wetenschap of geschiedkundige feiten, dus bij dezen maakten we een lijstje van ’s werelds meest maatschappelijk bewuste rappers die onze ogen geopend hebben.



Kendrick Lamar

Zeg Kendrick Lamar en je zegt conscious rap. Maar Kendrick ziet zichzelf niet als een wereldverbeteraar. Hij is gewoon een doodnormale knul die gelooft dat de geest van 2pac naar hem toekwam in een droom, om te vragen of hij alsjeblieft de legacy van Pac in leven wilde houden. Kendrick sloot To Pimp A Butterfly dus af met een interview van zes minuten met de neergeschoten rapper uit de toekomst. No biggie.

Bewustzijnslevel: 3/5



Yelawolf

Afgelopen zomer postte Yelawolf een lang en ondertussen verwijderd facebookbericht, waarin hij de eis om de Confederate flag van staatsgebouwen te halen onderuit haalde. Die eis kwam er na de racistische massamoord van Dylann Roof die wel eens poseerde met zo’n vlag. Yelawolf noemde de hele heisa een samenzwering van de media en “fuck boys”. Sinds die tijd heeft Yela zichzelf herontdekt. Nu ziet hij zich meer als een “alien nerd” en een “space nerd” die al dan niet op zoek is naar alien love.

Bewustszijnslevel: 3,5/5



Chingy

Quik lesson for today. Adam an Eve represents the masculine an feminine of the one bred into the two, which is the tree of life. The serpent representing the #sexualenergy, the apple representing the #orgasm. So when you look at your sperm cell an look at the serpent snake can you see why the bible paraphrase this. A photo posted by Howard “Chingy” Bailey Jr. (@chingyjackpot) on Sep 28, 2015 at 6:57am PDT



Een tijdje geleden lieten we onze goede vriend Bauce Sauce kijken naar het spirituele mirakel dat Chingy’s instagramaccount heet. Tussen de updates over zijn carrière en familie door, gebruikt Chingaling zijn account om ons te overspoelen met lessen over de geheime realiteiten van de fysieke en spirituele wereld. Zoals deze, waarin hij ons leert dat de slang in de tuin van Adam en Eva een eufemisme is voor sperma en dat de appel een orgasme is. En hij steunde een tijdje de campagne van Donald Trump, wat dat ook mag betekenen.

Bewustzijnslevel: 4/5



Lupe Fiasco

Waar moeten we beginnen? Lupe Fiasco was altijd al een politiek stokertje. Denk bijvoorbeeld aan die keer toen hij werd uitgenodigd om op te treden voor Obama, een jaar nadat hij de president een terrorist en een babymoordenaar had genoemd. Lupe gebruikte zijn podiumtijd nuttig door een half uur lang op Obama te bashen, totdat hij naar buiten werd gegooid. Maar Lupe houdt zich niet alleen bezig met aardse materie – check bijvoorbeeld dit verhaal over die ene keer toen hij als kind bezoek kreeg van een stel buitenaardse wezens. Lupe zit on top of the univers, zeg maar.

Bewustzijnslevel: 4/5



B.o.B

B.o.B.’s Twitter meltdown gisteren over de platheid van de aarde heeft heel wat aandacht getrokken, maar dit was nog niet eens zijn raarste standpunt. Bobby heeft ook een paar theorieën over geheime celebrity-kloonprogramma’s van de regering en over een plot van aliens om ons massaal te ontvoeren.

Bewustzijnslevel: 4,5/5



Lord Jamar

Lord Jamar is lid van Native Tongues, die banden heeft met de New Yorkse rapgroep Brand Nubian, maar het bekendst is hij toch van zijn uitspraken over holebi’s in hiphop, en door zijn ideeën over een clandestien plot van Amerika om de zwarte man van zijn mannelijkheid te beroven door middel van straatmode.

Bewustzijnslevel 4,5/5



Papoose

Als je naar een hele mixtape van Papoose luistert, ontdek je complottheorieën over geheime samenlevingen die ’s werelds grootste catastrofen hebben georganiseerd.

Bewustzijnslevel: 4,5/5



Prodigy

De Mobb Deep-legende waarschuwde ons op LL’s I Shot Ya remix dat de Illuminatie zijn geest en lichaam twintig jaar geleden wilden overnemen. Sindsdien vecht hij een heftige oorlog met ze uit. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven waarin hij Jay Z ervan beschuldigde diabolische middelen te gebruiken om een plekje in de zakenwereld te veroveren.

Bewustzijnslevel: 5/5