Willie Wartaal overweegt een kind op te offeren om weer op te mogen treden

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we rapper Willie Wartaal over het crashen van z’n auto, het offeren van kinderen en het probleem genaamd Mark Rutte.





VICE: Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Willie Wartaal: Het land Nederland, het was nooit meer hetzelfde. Verder denk ik een auto. Ik reed op de snelweg, rond een uur of zes ‘s avonds. Ik reed naar een producer in Amersfoort om met hem een nummer te maken en de wereld over te nemen. Het regende een beetje, en het begon donker te worden. Ik lette op de vrachtwagen rechts voor mij, en ineens zie ik een auto voor mij spinnen. Ik reed er zo op in.

Videos by VICE

Toen ik weer stil stond dacht ik: oh, nu ga ik dood, er komt vast een vrachtwagen aan. Airbags kwamen eruit, het voelde alsof ik in een achtbaan zat. Maar de tweede klap kwam niet. Ik stond namelijk al op de vluchtstrook, alleen de linkerbanden stonden nog op de snelweg. Het eerste wat ik daarna dacht is: ik was bijna dood, ik moet naar de maccie. ‘Meneer, geef me alles, ik was bijna dood.’

Welk nummer dat jij ooit hebt geschreven, kan je nu gestolen worden?

Je moet ‘gestolen worden’ wel definiëren. Ben ik ook de rechten kwijt? Dan kan geeneen me gestolen worden. Dat is mijn geld, namelijk. Aan wie geef ik het dan? Iemand uit Volendam? Nee man. Daar is al genoeg publishing money. Het is goed zo. Maar ik hoef denk ik tachtig procent van mijn catalogus zelf niet meer te horen. Ik heb wel echt neppe verses geschreven. Maar, en dit meen ik echt: mijn nepste shit is nog steeds harder dan alles wat nu gaande is, en alles wat er ooit gaande zal zijn. Sorry. Ik maak de regels niet.

Voor welk nummer van een ander zou je een moord plegen om het zelf te hebben geschreven?

Birkin Bag van Jandro en Frenna. Dat is keihard. Maar goed, zij brengen zo veel uit dat er altijd wel iets vets tussen zit. Claude VonStroke heeft laatst iets uitgebracht waar ik heel lekker op ga. En Megan Thee Stallion met Beyoncé. Ik wou dat ik die liedjes allemaal in m’n publishing had. Vooral qua money. Prestige heb ik al.

Welk optreden van jullie was zo goed dat je je eerstgeborene zou opgeven om het nog een keer te kunnen beleven?

Ik zou kleine Daia zelfs opgeven voor een slecht optreden nu. Ik word gek, ik wil shows doen. Ik kan gewoon m’n werk niet doen. Ze houden me vast. Laat mij los! Er is niets wat je zou inruilen voor je kind. De potentie van een kind is namelijk heel groot. Daar kan heel veel money uitkomen, snap je?

Ik ga eerlijk met je zijn, ik ben wel blij dat ik m’n kinderen nu eindelijk een beetje leer kennen. Ze zijn echt dope. Ik heb Daia laatst leren fietsen. Zij is vier, toen ik leerde fietsen was ik negen. Toen vroeg de moeder van mijn beste vriend: “Hoezo kan jij niet fietsen?!” Toen zei ik, met de zieligheid van een kind zonder ouders: “Omdat niemand me het ooit heeft geleerd.” Toen werd ze fucking boos, en heeft zij mij in het Oosterpark leren fietsen.

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gehuild?

Sinds ik kinderen heb, komt het de hele tijd. Zit ik in de auto ineens te huilen, terwijl het niet slecht met me gaat. Ook op begrafenissen en trouwerijen – maakt me niet eens uit of ik die nigga’s ken. Ik huil. Misschien is het ook de leeftijd, of dat ik zo stoer ben dat ik het gewoon durf. Al is het ook geen verdienste. Het is net als poepen. Je tranen stinken.

Zijn er complottheorieën waar je in gelooft?

Ja, ik denk wel dat er bepaalde schemes zijn. Als ik een enorm bedrijf zou hebben, en heel veel geld – genoeg geld om een land op te knappen als je dat wil – zou ik wel plannetjes maken met andere mensen die ook veel geld hebben om nog meer geld te maken. Ik denk wel dat mensen plannen hebben om de baas van de wereld te worden op die manier.

Maak de volgende zin af: ‘Het probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…’

Dat ze kankerdom zijn. En dat komt niet door de jongeren zelf, maar door hoe ons onderwijssysteem is ingericht. Toen ik ‘het echte leven’ inging, kreeg ik wel eens brieven van de staat over belastingen, en ik snapte die shit niet eens man. Is toch fucked up? Wat heb ik in godsnaam gedaan op school als ik een brief van de staat niet eens snap. Ik ken die woorden gewoon niet. Dat is toch gek?

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Als je de juiste hoeveelheid neemt, wel. In elk geval voor het moment dat je het neemt. Zeker. Net iets te weinig werkt averechts, en net iets te veel ook. Met alcohol lukt dat sowieso niet. Oh je drinkt twee glazen, je voelt je goed? Master. Volgende keer ben je ineens helemaal panja na twee drankjes. Alcohol is niet te vertrouwen. Je kunt beter gewoon synthetische drugs nemen.

Wat is de grootste daad van verzet die jij ooit hebt gepleegd?

Ik heb laatst op nationale televisie geopperd dat Mark Rutte een groot onderdeel is van het racismeprobleem in Nederland. Toen voelde ik me wel even poppin’. Ik ben geboren op 30 mei, en dat is in Curaçao een historische dag waarop alle niggers gek werden en shit in de fik gingen steken. Dat ben ik. Maar goed: het is wel gek dat we in een democratie leven, waarin ‘demos’ staat voor volk en ‘cratie’ staat voor heersen, maar dat ik me raar voel als ik de minister-president wijs op een fout. Hij is hier voor ons. Hij is mijn slaaf. Hij moet doen wat ik zeg.

Wat vind jij het leukste aan het internet?

Het leukste aan het internet is dat de macht een stukje meer richting de mensen is gegaan. Natuurlijk kent dit ook nadelen, want soms zegt één iemand iets op Twitter en denken alle media dat dit de tendens is in heel Nederland, maar, ja, die ene guy is wel gehoord. En dat kon vroeger niet. Wat ook leuk is, is dat we beter kunnen praten.

Stel de apocalyps breekt uit, bij welke collega ga je schuilen?

Ik denk dat ze allemaal naar mij toe komen, man. Al die boys wonen in Amsterdam, en Amsterdam gaat als eerste ten onder. Dat is absoluut niet de plek om te schuilen. Ik heb veel blikjes maïs in m’n kast, maar niet genoeg voor iedereen.

Er zijn vast veel jeugdvrienden jaloers op jou, maar op welke vriend van vroeger ben jij jaloers?

Een van m’n nigga’s is dood, dat is op zich dope. Hij weet tenminste wat er nu gaande is, en of het leven uiteindelijk nut had. Nee man, ik denk dat je blij moet zijn. Jaloezie is de eerste stap naar haat, en voor haat moet je geen plek maken. Je moet trots zijn, en het mensen gunnen dat hun geluk verdubbelt.