Yung Internet over selfcare en die keer dat ze de Paradiso sloopten

In onze rubriek ‘Het Rock-‘n-Roll Interview’ stellen we de vragen die we normaal niet in een regulier interview kunnen stellen, maar waar iedereen toch graag een antwoord op wil. In deze editie spreken we Yung Internet over nachtjes slapen op het bureau, trotse moeders en Carl Cox op een roltrap. Op 22 maart vieren ze hun vijfde verjaardag in Paradiso. Bekijk hieronder ook hun nieuwe clip voor ‘Sloppie Toppie’.

Noisey: Wat is het grootste wat jullie ooit hebben gesloopt?

Mau: Dat was toevallig de kleedkamer van de Paradiso. Voordat we optraden hadden we nogal wat vrienden backstage, en toen we een half uur later van dat optreden terugkwamen was de kleedkamer een soort graffiti-paleis. Muren, spiegels, alles zat onder. Leuke rekening leverde dat op: vijf of zes meier.

Hyperlink: Nou, ik denk dat die eerste Airbnb in Antwerpen nog wel wat erger was hoor. Dat huis, én de hele straat. Het was onze eerste officiële buitenlandse show, en we hadden al onze vrienden meegenomen. Plantenbakken lagen omver, vuilnisbakken.

Yelli: Het is niet erg groot, maar heeft wel met Paradiso te maken. Ik hing daar aan een lamp van de exit, tot ik in m’n nekvel werd gepakt door een beveiliger. Binnen no-time zat ik op het politiebureau in de Marnixstraat. Moest ik de volgende dag ook nog terug om m’n jas op te halen. Daarna mocht ik er een jaar niet komen. Sick dat we er nu wel mogen staan om onze verjaardag te vieren.

Hyperlink: Dat was net in de periode dat wij te horen kregen dat we de voorprogramma’s van De Jeugd van Tegenwoordig mochten doen. Alleen dus niet die in Paradiso.





Als je morgen sterft, wie is er dan niet welkom op je begrafenis?

Yelli: Die guy van de Paradiso-rekening. Alleen hij! Nee, iedereen is welkom, ik zet ze op de lijst.

Mau: We geven te veel liefde om vijanden te maken. Je kunt niet sterven met beef in je hart.

Hyperlink: Dat is ook iets van vroeger. De scene in Nederland is nu heel gemoedelijk, iedereen is cool met elkaar.



Kijk hier de gloednieuwe clip voor Sloppie Toppie.



Welk nummer dat jullie ooit hebben geschreven kan je nu gestolen worden?

Yelli: 1 Affoe kan me niet gestolen worden, maar ik hoef ‘m ook niet op m’n begrafenis te horen. Ik kan toch geen tracks van onszelf afkraken? Ze zijn allemaal hard.

Mau: Je hebt wel gelijk, bij 1 Affoe is het live vaak wel echt even trekken om het leuk te maken, maar meestal geeft het publiek genoeg energie om op te teren.

Yelli: Ik heb vaak genoeg dat ik bij het terugluisteren hoor dat ik helemaal ben gaan slissen omdat we hebben gedronken in de studio, maar die imperfecties geven de muziek ook wel karakter.

Voor welk nummer van een ander zou je een moord plegen om het zelf te hebben geschreven?

Hyperlink: Wine Slow , van Idaly. Dat nummer pakt me zo, geen idee wat het is.

Yelli: Ik heb het bij Paranoia, van Jonna Fraser. En Rennen , de Ronnie Flex-diss van Steen. Sorry Ronnie, maar hij is te hard.

Mau: Die Daar Gaat Ze-cover van Frenna, tot-ie begint te rappen. Dan wordt het kut. Ik denk dat wij nooit weg zouden komen met zo’n cover.

Yelli: En Centje Centje van De Jeugd van Tegenwoordig. Wij leven dat leven ook. Wij hadden dit ook kunnen maken. Sowieso moet je Bas Bron bellen als je een hit wil maken. Gelukkig hebben wij onze eigen Bas Bron, wij hoeven niet te ruilen.

Hyperlink: Ik zou wel ruilen hoor.



Welke artiest brandt nu in de hel?

Hyperlink: XXXtentacion. Wel faya. Suge Knight was ook een smeerlap toch?

Yelli: Ja, maar geen artiest, en hij is ook nog niet dood.

Mau: Wel chill om zo iemand naast je te hebben, al lijkt het me ook wel leip om met beveiliging te moeten lopen.

Yelli: Onze fans zijn gelukkig chill genoeg om dat niet te hoeven. Er komen weleens mensen naar ons toe die zeggen dat we ze echt geïnspireerd hebben. Dan vraag ik: “Vet, maak je ook muziek?” Zeggen ze: “Nee, maar ik doe wel echt veel mdma.”

Mau: Ik zie een soort tweedeling tussen fans die netjes vragen om een foto, en mensen die vanaf de overkant van de straat schreeuwen “MAU’TJE, KETAMINE!”. Maar ze bedoelen het goed.

Hyperlink: Het is ook moeilijk om fan te zijn. Ik stond een keertje tijdens ADE op een roltrap, en terwijl ik naar boven ging kwam aan de andere kant Carl Cox naar beneden. Omdat ik niet wist wat ik moest doen heb ik maar gezwaaid. Hij zwaaide wel terug.

Mau: Ik stond een keer in de Soos met een oranje muts op, en toen kwam er nog een guy met een oranje muts naar me toe. Zegt-ie: “Hey man, nice hat.” Was het will.i.am. Hebben we nog effe geluld.

Wanneer zei je voor het laatst tegen jezelf: “Ik ga nooit meer drinken.”

Yelli: Vanochtend.

Mau: Gisteren. Ben wel al een tijdje gestopt met blowen, dat gaat wel goed. Maar ik neem me nooit voor om voor altijd met iets te kappen.

Hyperlink: Ik moet me altijd mentaal voorbereiden voor ik kan drinken, omdat ik weet dat ik ziek word. Ik kan er gewoon niet tegen. Dus ik moet die dag erna ook helemaal vrij hebben.

Mau: We hebben elkaars back wel op dit soort momenten. Ik weet nog dat Yelli laatst op twee roze slippers voor m’n deur stond, om schoenen te lenen. Hij was de zijne kwijtgeraakt en wilde toch wel naar huis op een gegeven moment.

Welk optreden was zo goed dat je je eerstgeborene zou opgeven om het nog eens te kunnen beleven?

Hyperlink: De eerste keer Woo Hah met Yung Internet, en afgelopen jaar mijn set als Hyperlink.

Yelli: Dat was hard, ja. Daar hebben we ook wat poku’s gedaan.

Mau: Maar ik weet nu al dat die nieuwe show in Paradiso de allerhardste ooit gaat worden.



Wanneer hebben jullie voor het laatst ongelooflijk hard gejankt?

Hyperlink: Voor onze show op Appelsap. En na die show ook, trouwens.

Yelli: Ja, het is zo top om dit met je homies te mogen doen. En als je dan bepaalde mijlpalen haalt is het niet erg om daar af en toe een traantje van geluk om te laten. Dat maakt je mens. Al moest ik vanochtend ook janken toen ik naar m’n bankrekening keek. Gelijk depressief.

Wat is jullie happy place in de chaos van het bestaan?

Yelli: Haze. En de studio. Daar een beetje kutten. Verslag uitbrengen van m’n weekend in een microfoon. Daar zijn is wel even een wellness voor mij.

Mau: Je komt er alleen niet gezonder van terug. Als je heel goed je best doet lijkt het wel op een spa.

Hyperlink: Een fles Spa ja, met peuken erin uitgedrukt.

Mau: Of zo’n klein plastic bekertje, met een klein laagje prosecco erin en dan zestig peuken daarbovenop.

https://www.instagram.com/p/Bt8dXwMIvzd/

Wanneer waren jullie voor het laatst écht over de rooie?

Yelli: Ik ben niet zo snel boos hoor.

Mau: We hebben ook eigenlijk nooit ruzie met elkaar. Wel meningsverschillen, maar die duren niet echt langer dan een paar minuten.

Hebben jullie nog geheimen voor elkaar?

Yelli: Ja, sorry jongens, ik zoek nog steeds een andere whiteboy en een zigeuner om de Binnenstad-remix te maken. Nee man, natuurlijk niet, je spreekt elkaar elke dag van de week, dat is te moeilijk.

Hyperlink: En onze vriendengroep is ook ongeveer hetzelfde, dus vanuit daar hoor je ook nog dingen over elkaar.

Yelli: Je bent een hele knappe jongen als je in deze vriendengroep een geheim kunt bewaren.

Wanneer heeft er voor het laatst iemand tegen je gezegd dat hij of zij trots op je is?

Mau: Vandaag nog. M’n moeder. Onze nummer één-fan.

Hyperlink: De moeder van Mauro, ja. Die houdt ons samen. Zij waardeert ons.

Mau: Zij is degene die alles veel te enthousiast deelt op Facebook. Hoe lief is dat? Vandaag hebben we een drukke dag en waren we al vroeg aan het werk, en dan zegt ze even dat we lekker bezig zijn.

Yelli: We zeggen het ook bijna elke dag wel tegen elkaar. Lekker bezig, jongens.

Wanneer schrok je voor het laatst toen je in de spiegel keek?

Mau: Ik schrik niet echt, maar ik moet wel vaker een zonnebankje pakken. Zo lang geen daglicht gezien.

Hyperlink: Ik had laatst een ontstoken haarzakje achter m’n oor dat weggesneden moest worden. Daar schrok ik wel van. Maar niet van de drugs of alcohol.

Mau: Zelfacceptatie is wel belangrijk. Ook als dat betekent dat je je eigen zwaktes moet leren kennen. Ik ben bijvoorbeeld veel te lief, ik waai te makkelijk met winden mee.

Yelli: Ik ben te impulsief. Ik besluit veel in een moment.

Hyperlink: Ik cijfer mezelf te snel weg voor anderen, dat gaat ten koste van m’n eigen gevoelens.

Yelli: Volwassen zijn we, hè? Jij had zeker verwacht dat je tegenover drie clowns zou zitten.

Welke beautyproducten gebruik je?

Yelli: Bankbiljetten, voor op m’n gezicht.

Mau: Ik heb sinds kort een homeopathisch zalfje voor onder m’n ogen dat ik heel fijn vind. Tegen alle korsten en barsten. En ik ga hier en daar weleens naar de zonnebank.

Hyperlink: Mijn lichaam heeft nog nooit zon gezien, man. Ik geef het op.

Yelli: We zijn niet echt ijdel, je gaat ons ook niet horen rappen over mode, maar we zijn wel bewuste boys.

Hyperlink: Wat betekent dat?

Mau: Dat er binnenkort een album uitkomt featuring Kendrick Lamar en Typhoon.

Wanneer werd je voor het laatst wakker zonder te weten waar je was?

Mau: Een mattie van me heeft Yelli een keer gevonden op een bankje voor Central, een coffeeshop tegenover Amsterdam Centraal. Hij liep erlangs en probeerde ‘m wakker te maken, maar hij reageerde gewoon niet.

Yelli: Tja, ik was uitgeweest, en dacht dat ik niet zou kunnen slapen. Central is de eerste coffeeshop die opengaat, dus ik wilde even wat wiet halen. Maar ze waren nog dicht, dus ben ik in slaap gevallen op dat bankje. Dat vergeet ik nooit meer.



