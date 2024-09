O Beatport Vai Lançar um Player pra Streaming Gratuito do seu Catálogo

O Beatport, a loja de dance music que agora pertence à SFX Entertainment, acabou de anunciar sua nova ferramenta: um player de música que pode ser compartilhado e que deixa os consumidores e blogs ouvirem faixas inteiras por streaming, desde que elas estejam disponíveis na loja. Também informaram que o serviço vai providenciar compensação financeira pros artistas e pra quem tem o direito sobre cada música — ou seja, o Beatport vai pagar os royalties por cada stream. Basicamente, um site conhecido por vender música está liberando pros seus compradores música de graça e ainda por cima vai dar dinheiro pro artista responsável.

Assim como a Apple, o Jay Z e até mesmo seu tio investidor, o Beatport pegou o bonde do streaming. O anúncio da companhia chegou em um momento interessante da indústria: dois dias atrás, a carta aberta que a Taylor Swift escreveu pros seus fãs (e pra Apple Music) dizendo que retiraria seu disco de sucesso 1989 do novo serviço da Apple virou notícia em todos os lugares. Mesmo se dizendo uma admiradora de longa data e aliada da Apple, Tay Tay deu um puxão de orelha no império da tecnologia quando os criticou por se recusarem a pagar os royalties aos artistas durante o período gratuito (que durará 3 meses) que a Apple Music vai providenciar quando for lançada. Pra completar, o SoundCloud causou quando anunciou que os streams feitos por outras plataformas (ou seja, players do site que são compartilhados em outras URLs) terão um limite de 15 mil plays por dia. É um dos meios que o serviço encontrou de sobreviver e receber por isso, uma vez que sua condição financeira anda bem volátil principalmente depois da chegada do Tidal e do anúncio da Apple Music.

Examinando esses fatos recentes na esfera do streaming, é importante lembrar que o rival nº1 do Beatport em vendas de dance music é a Apple e sua loja no iTunes, então faz sentido que o serviço queira participar dessa corrida também. E graças aos esforços de T-Swiz, os artistas serão pagos e o Beatport tá dando o seu jeito de fazer o mesmo.

Embora o Beatport só tenha dado seu parecer em relação ao player compartilhável que vai tocar músicas inteiras de seu catálogo, talvez esta seja sua primeira imersão em um serviço de streaming completo de sua autoria. O valor exato da sua remuneração para os artistas e donos de direitos autorais ainda é desconhecida.