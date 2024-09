Ingrosso Pede Desculpas: “Não somos Haters”

Os ex-membros do Swedish House Mafia, Axwell e Sebastian Ingrosso, certamente já tiveram semanas melhores. Desde a entrevista que a dupla deu ao New York Times duas semanas atrás eles têm recebido uma boa dose de perseguição graças a comentários que Ingrosso fez sobre a cena underground de dance music. Depois de um longo post de twitter de Axwell, no qual ele acusa o escritor do matutino nova-iorquino, Joe Coscarelli de tirar as palavras de seu colega de contexto (e uma desculpa impressionante sobre o sentido da palavra “amador” em suéco), a conversa sobre o grupo apenas se itensificou. Essa semana, LessThan3 conseguiu uma transcrição da entrevista de Coscarelli na qual, na verdade, mostrou que Ingrosso não foi citado fora de contexto. Pelo contrário: seus comentários foram consideravelmente ainda mais duros quando no conjunto todo:

““Também, sobre a dance music underground – do melhor jeito possível – ela é amadora. Você entende o que eu digo? Tipo, eles são amadores de um jeito legal, cool – um jeito charmoso e sexy também. Eles estão tipo, ‘Nós estamos tentando fazer música mas não conseguimos na verdade’, e as pessoas estão tipo, ‘Nossa, eu realmente gosto da sua não-musica-de-verdade que você não consegue fazer direito, mas você está fazendo’. É festa e eu entendo – eu estive lá eu mesmo. Eu gosto de ir pra lá às vezes e beber, tipo, seilá. Eles aproveitam aquilo ao máximo”.

Em uma declaração enviada ao THUMP, Ingrosso diz estar arrependido de ter ferido o sentimento de todo mundo e que suas palavras foram dirigidas à sua própria experiência no uderground ao invés da cena underground de música como um todo. Sua declaração na íntegra está aqui:

““Primeiro, nós queremos pedir desculpas a todos que leram nossa entrevista e se sentiram ofendidos. Nós não somos haters e não é nosso estilo zuar nossos colegas ou qualquer um que faz música, como vocês podem ver por meio da nossa carreira. Nossa intenção não era fazer ninguém se sentir mal.

Em nossas cabeças, nós viemos de uma cena underground e fomos muito criticados por “nos vendermos” quando viramos um sucesso comercial. Em 2015, o significado de ‘underground’ tem conotações diferentes a depender para quem você pergunta, mas nós todos podemos concordar que o termo não significa o Top 40 do que toca no rádio ou um imenso sucesso comercial. Nós tivemos sorte o bastante para ver os dois lados da moeda. ‘Underground’ não era a palavra que eu deveria ter usado porque underground é vasto e repleto de artistas lendários que são ótimos em seu trabalho e o tem feito durante décadas. O jeito que interpretamos a pergunta que nos foi colocada era como lidar com as pessoas – nossos colegas, críticos, fãs – que acham que estamos deixando nossas raízes para trás para trocá-la especificamente por sucesso comercial.

Nós não fazemos música com a intenção de fazer sucesso comercial – nós fazemos música que nós gostamos. Estilisticamente, evoluímos enquanto artistas, como acontece com a maioria. Nós somos inspirados por esses artistas e amamos todos os tipos de música – do Skrillex, Gesaffelstein, A-Trak e Valentino Khan, a Caribou e Tame Impala, a Kendrick Lamar e Marvin Gaye; velha e nova, underground e mainstream. Frequentemente, sons underground crescem e se desdobram até o mainstream e existem algumas pessoas que ficam bravas quando esses sons chegam à massa. Isso não somos nós – nós somos gratos a todos os fãs que continuaram nos ajudando a crescer e a ter sucesso independente de tudo. Foi uma escolha errada de palavras e eu não consegui passar o que eu quis dizer, a nossa vibe é positiva, nós não odiamos outros artistas, gêneros ou cenas e se as pessoas não gostam da nossa direção em música, então tudo bem. Nós vamos continuar fazendo a música que amamos”.



Axwell /\ Ingrosso vão tocar no Coachella esse fim de semana onde eles talvez estejão no público vendo Gesaffelstein e Caribou.

