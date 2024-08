Por que você não deve dormir com seu cachorro

Matéria originalmente publicada na VICE Austrália.

Sabe essa coisa que você sempre acaba fazendo – deixar seu dog dormir na cama com você – bom, é melhor parar. Primeiro, um novo estudo provou que isso é prejudicial para o seu sono. Mas também porque você é mais esperto que isso.

O estudo é cortesia da Mayo Clinic, um grupo médico sem fins lucrativos de Minnesota. Os pesquisadores de lá pegaram 40 adultos donos de cachorro, nenhum deles sofrendo de transtornos do sono, e monitoraram a qualidade do descanso deles durante sete noites. Eles queriam saber se os humanos dormem melhor com cachorros no chão ou na cama, e os resultados não parecem bons pra quem curte dormir de conchinha com o totó.

Basicamente, humanos dormem melhor sem cachorros na cama. A taxa de eficiência do sono de quem dormia com dogs era de 80%, enquanto pessoas que sabem que cama de cachorro existe atingiram 83%. Como o relatório aponta: “Humanos com um cachorro no quarto mantém uma boa eficiência de sono; no entanto, a posição do cão fora ou na cama faz diferença”.

E claro, o bônus de eficiência do sono de 3% é marcante. Especialistas concordam que 80% é uma taxa “OK” de descanso noturno – enquanto qualquer coisa entre 85% e 89% é considerado normal. Mas o relatório destaca que quem dorme com o cachorro acorda mais vezes durante a noite, como você deve saber se já tentou dormir com um cachorro que começa a sonhar que está correndo e te chuta às 4 da matina, e acordar com mais frequência te deixa cansado.

E isso nos leva ao ponto final. Mesmo gostando mais do seu catioro que de gente – uma frase que você solta mais do que percebe – e mesmo que ele fique insanamente fofo de gravatinha e sempre saiba como você está se sentindo e o que fazer para te fazer sentir melhor, e mesmo que você não consiga dizer não pra ele e o mime comprando aquela marca cara de ração que ele tanto gosta, a “Banquete de Peixes Em Risco de Extinção” ou algo assim… apesar de tudo isso – ele ainda come vômito aleatório no parque da praça. E é por isso que você não deveria dormir com o seu cachorro.

