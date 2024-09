O Arca Soltou Mais uma Música do seu Próximo Álbum, ‘Mutant’

Há uma bela tensão no ar antes de ouvir qualquer nova música do Arca. Uma imprevisibilidade genuína, que — embora não gostemos de admitir — está bastante em falta na atual música eletrônica. Com o produtor de Xen, porém, existe um mistério genuíno de como uma faixa irá se comportar uma vez apertado o play, onde ela irá o levar, para um lugar de calmaria e conforto ou se irá derrubar você num caos discordante. “Soichiro”, som do segundo e próximo álbum do produtor Mutant, é resultado do interação destas duas dinâmicas.

A nova faixa começa melodramática e depois segue com uma percussão destacada que pontua a paisagem sonora. Passado algum tempo, a parada deriva do humor característico do Arca: uma malevolência-brincalhona. Assim como o produtor tuitou mais cedo, “Soichiro” é aparentemente o sobrenome do seu chegado das artes visuais Jesse Kanda — o que nos leva a supor que é Kanda quem está por trás do obscuro do clipe da faixa. Ouça/veja abaixo.



