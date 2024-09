Esse Sintetizador É do Tamanho de uma Calculadora, mas Faz a Maior Sonzeira

Eu fico deprimido com o tanto de vezes que preciso checar meu telefone. Eu checo o aparelho entre garfadas, na pausa da missa em funerais, nos segundos após cair no sono. De manhã, vou entrar nas suas DMs antes dos meus pés pisarem no chão. A conclusão final disso é que provavelmente meus mecanismos psicológicos foram permanentemente alterados pela internet e agora preciso recalibrar minha necessidade de contato o tempo todo. Sim, também quer dizer que eu passo um bom tempo puxando um retângulo de metal pra dentro e pra fora do meu bolso. Agora, imagine se esse tempo pudesse ser usado para algo produtivo. Ao invés de ver piadas sobre tópicos atuais escritas por comediantes que se tornaram colunistas de jornal no Twitter, você estivesse compondo batidas nervosas ao ir para o trabalho de manhã.

O sonho se tornou realidade. O THUMP recebeu um telefonema alguns dias atrás nos convidando para brincar com um novo tipo de instrumento eletrônico. O Pocket Operator pode parecer apenas uma calculadora, mas é na verdade um micro sintetizador. Existem três modelos do equipo, o Rhythm (uma bateria eletrônica), o Sub (um sintetizador de baixo), e o Factory (um lead synth). Com uma curiosidade insaciável quando se trata de coisas eletrônicas e musicais, nós precisávamos descobrir exatamente como esse sintetizador de bolso parecia, ou melhor, soava.

Micro instrumentos são o tipo de coisas que associamos a uma caneca no formato de uma caveira. O Pocket Operator pode até parecer algo do tipo, mas não se trata de um brinquedo. É um sintetizador de verdade. Nos deram um modelo diferente, recebemos um tutorial dos criadores do projeto e começamos a mexer nos sequenciadores. Rapidamente percebemos que o potencial do dispositivo era imenso.

A coisa toda veio a existir graças à colaboração entre a companhia de eletrônicos baseada em Estocolmo, Teenage Engineering, e os produtores de jeans Cheap Monday, com o objetivo de criar um sintetizador poderoso que pudesse caber no bolso do seu par de jeans mais justos. Inicialmente foi uma luta descobrir como o dispositivo funcionava. Longe de ser um mini teclado, o Pocket Operator trabalha com sequenciadores, quer dizer que você precisa construir uma faixa de até 16 loops de step. No começo eu fiquei um pouco desapontado, percebendo que eu não conseguiria trazer a improvisação de sintetizador baseada no jazz que eu queria fazer. Mas iIsso logo passou, enquanto me perdi em beats viajantes, baixos efervescentes e alguns verdadeiros ganchos melódicos. Foi bem daora.

Nós começamos de baixo, e usamos os três dispositivos que são mais finos que um canapé, fizemos uma faixa que honestamente nos pareceu o futuro do techno. Ou grime. Ou footwork talvez? Tanto faz, eu definitivamente fiz o som do verão a noite passada. Você pode ouvir um trecho exclusivo abaixo.



Você pode ler mais sobre o Pocket Operator aqui. O equipozinho custa 49 libras e funciona com pilha.

