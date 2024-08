Cara é pego transando com carro e só para quando a polícia usa taser

No ano de 2018, nos EUA, um dos países que mais finge que preza pela liberdade individual no mundo, é impossível transar com um carro em paz sem algum intrometido chamar a polícia.

Ryan Malek, um cara de 23 anos do Kansas, foi acusado na quarta-feira de comportamento lascivo. Seu crime: colocar o pinto num escapamento de carro, em público.

Em maio, alguém num prédio de apartamentos viu um homem se esgueirando num estacionamento. A pessoa ligou pra polícia, e quando ela chegou, encontrou com um cara transando um carro. Mas Malek não parou. Os policiais tiveram que usar um teaser para prendê-lo, depois o levaram pro hospital. Mais tarde descobriram que o nível de álcool no sangue do moço era quatro vezes maior que o limite legal para direção.

Segundo documentos do tribunal obtidos pelo jornal local The Kansan, Malek “expôs propositalmente um órgão sexual em público”, sendo que as pessoas presentes não tinham consentido em ver o negócio. No caso de Malek, isso incluía seis pessoas mais os policiais.

Não sabemos se o carro era de Malek, ou se ele estava tendo um caso extra-automobilístico com o carro de outra pessoa. O fabricante e modelo do carro também não foram mencionados nos documentos do tribunal, informações muito importantes, eu diria. Mas, na verdade, não é ilegal transar com um carro nos EUA — só é ilegal fazer isso em plena luz do dia e na cara de todo mundo.

Não quero tentar adivinhar muita coisa sobre a seriedade do relacionamento de Malek com esse veículo, mas se apaixonar por um carro é um fetiche estabelecido chamado mecanofilia, e inclui atração sexual por motos, helicópteros, barcos e aeronaves. (Se você já tentou transar com um helicóptero, eu adoraria te entrevistar, viu?)

Em outros países, mecanofilia pode render prisão e registro como criminoso sexual. Em 2007, um cara da Escócia foi pego por funcionários de um hostel tentando transar com sua moto. Mas nos Estados Unidos da América, não é ilegal transar com veículos — mas é contra a lei fazer isso em público.

Um homem de Washington diz ter feito sexo com mil carros, e quando o Telegraph falou com ele em 2008, ele estava num relacionamento sério com um Volkswagen. E tem esse cara aqui, que você pode assistir dando uns pegas no carro dele, se estiver interessado.

E tem essa outra pessoa que quer transar com Lightning McQueen do desenho Carros, o que nos lembra aquela dúvida eterna: Os carros transam no filme Carros?

Bom, o negócio é o seguinte: se quiser, você pode transar com seu carro, mas faça isso num lugar fechado se não quiser ser preso.

