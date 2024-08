12 seriale pe care să nu le ratezi vara asta

Sezonul de filme de vară de anul acesta arată foarte dezamăgitor. Cu excepția Avengers: Endgame (care a ieșit atât de devreme încât nici nu cred că se încadrează la filme de vară), toate lungmetrajele importante de vara asta sunt sequel-uri sau relansări idioate, precum Dark Phoenix sau Men in Black: International. Da, ToyStory 4 pare ok, dar probabil e excepția care întărește regula. Pe scurt, nimeni n-ar trebui să dea bani pe bilet pentru filme mediocre.

Dar asta nu înseamnă că nu ai la ce să te uiți. Poate că cinematografele îți oferă numai mizerii, dar au apărut, în schimb, o grămadă de seriale bune. Le-am selectat pe cele mai mișto ca să ai ce să vezi vara asta și să nu mai trebuiască să ieși în caniculă.

Cernobîl

Dacă n-ai văzut încă Cernobîl, e timpul să rezolvi problema asta imediat. Miniseria de pe HBO e extraordinară, iar atenția la acuratețea istorică și detalii e extrem de meticuloasă – chiar dacă rușii poate nu-s de acord. Nu degeaba a devenit serialul cel mai apreciat din toate timpurile. În plus, cum altfel o să înțelegi meme-urile cu combinații între Cernobîl și Friends?

Fleabag

Primul sezon din serialul lui Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, a fost o comedie neagră acidă despre sex, singurătate și crize existențiale tipice secolului 21. Dar dacă primul sezon ți s-a părut un pumn în stomac, stai să vezi cum e al doilea. Noua serie de episoade, care au apărut pe Amazon, e excelentă și demonstrează încă o dată că Waller-Bridge e absolut unică în peisajul creatorilor de seriale TV. În plus, apare și un preot sexy. Trebuie să-l vezi.

Too Old to Die Young

Ok, Cernobîl și Fleabag sunt recomandări ușoare pentru orice tip de gusturi, dar noul serial neo-noir al lui Nicholas Winding Refn e altceva. Nu e ceva pentru toată lumea. E dubios, curge lent și te provoacă să-l urăști la fiecare secvență – dar e special și unic. Amazon i-a dat regizorului libertatea să o ia razna și omul chiar a făcut-o. Majoritatea îl compară cu Twin Peaks-ul lui David Lynch din 2017, Twin Peaks: The Return, dar cele două se aseamănă doar ca dubioșenie, pentru că scenariul Too Old to Die Young nu are nimic de-a face cu Twin Peaks. E un serial bun? E un serial groaznic? Sincer, greu de spus. Dar e clar că e diferit de orice altceva o să vezi anul ăsta.

Stranger Things

Dacă Too Old to Die Young nu e genul tău – și nu e genul majorității oamenilor, probabil – poate că al treilea sezon din Stranger Things va fi mai pe gustul tău. Poate că serialul și-a mărit bugetul, iar personajele principale se transformă în adolescenți hormonali care se țin de emisiuni penibile de farse, dar Stranger Things a rămas tot Stranger Things, iar când noul sezon o să apară la Netflix pe 4 iulie, știi foarte bine la ce să te aștepți.

On Becoming a God in Central Florida

Serialul lui Kirsten Dunst despre o femeie care păcălește oamenii printr-o afacere piramidală a avut un parcurs dificil până acum. Inițial trebuia să fie pe AMC, după care s-a mutat pe YouTube, după care s-a renunțat la el. Din fericire, a fost reluat de Showtime și va fi lansat pe 25 august. Zic „din fericire” pentru că trailer-ul arată extrem de promițător. Vreau mai mult conținut cu șmecherii și țepe.

Succesion

De ce au fost atât de proaste trailer-ele pentru primul sezon din Succesion? L-a făcut HBO intenționat să pară o dramă despre oameni bogați și fără scrupule, ca să te deruteze? Pentru că e mult, mult mai mult de atât. A fost unul dintre cele mai amuzante seriale TV din 2018. Sezonul doi va apărea la finalul verii, motiv pentru care toată redacția VICE așteaptă luna august cu nerăbdare.

De fapt, uită-te la toate serialele de pe HBO

HBO e full de seriale mișto anul ăsta. Los Espookys e transcedental de dubios, Big Little Lies s-a întors, la fel și Barry și Veep, iar noul serial al lui Danny McBride, The Righteous Gemstones, pare incredibil. Watchmen o să apară abia la toamnă, deci nu-l poți vedea vara asta – dar pregătește-te, pentru că probabil o să fie tare de tot. Tot ce a apărut pe HBO în ultima vreme e grozav.

Stai așa, poate nu chiar tot

Putem să uităm toți de ultimul sezon din Game of Thrones? Hai să depășim momentul și să-l lăsăm trecutului.

În orice caz, există suficiente seriale mișto cât să nu trebuiască să pui piciorul într-un cinema vara asta. Enjoy!

Articolul a apărut inițial pe VICE US.