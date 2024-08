Bloggerița plus size care face o revoluție în lumea bikinilor

Articolul a apărut inițial pe VICE US.



Prin 2013, pe când Instagram s-a transformat dintr-o aplicație cu poze pentru hipsteri, într-o rețea socială în toată regula, am descoperit ceva ce m-a ajutat să schimb relația cu corpul meu. Printre fotografiile cu cafele, apusuri și filtre sepia, un costum de baie în două piese, cu imprimeu de galaxie a apărut în feedul meu. Era tot ce mai aveam nevoie ca să-mi întregesc colecția, care l-am momentul respectiv includea și colanți cu galaxie și manichiură. Imprimeurile cu galaxie erau pe val prin 2013. Dar ce m-a atras la acest costum de baie nu a fost imprimeul, ci Gabi Gregg, modelul plus-size de culoare, care de atunci a devenit o figură importantă în lumea modei plus size.

În copilărie, mereu am avut probleme de greutate și ca să fiu sinceră, încă mai am. Prin clasa a zecea, aveam un metru optzeci, o conformație rotunjoară și deloc habar cum să mă simt bine în corpul meu. Toate astea în combinație cu o copilărie în suburbiile din nordul New York-ului, unde culoarea mea era constant un aspect adus în vedere, am crescut stângace, stânjenită și nesigură pe mine, ceea ce m-a făcut să cred că dacă aveam burta mai mare, bikini era interzis.

Mai bine porți un costum de baie întreg, mai sobru, și bucură-te de restul fetelor care se etalează în nisip, îmi spuneam eu la 19 ani, acaparată de tristețe și de kilogramele în plus. Într-un sfârșit, în primul meu an de facultate, am descoperit-o pe GabiFresh în costumul de baie din două piese pe care mi l-am dorit mereu, cu o armată de alte femei plus size în spatele ei. Această pagină plină de femei fără rușine față de colăcei, vergeturi și toate astea, mi-a deschis o fereastră de posibilități.

Zilele astea, Gregg are o influență și mai mare în lumea modei plus-size. Postările ei nu doar au ajuns virale, ceea ce a transformat-o într-o celebritate online, dar a reușit să lanseze cu succes Premme, brandul ei vestimentar. În ianuarie, cu prilejul lansării unei noi colaborări cu Swimsuits for All, am sunat-o ca să discutăm despre călătoria personală din lumea modei, ca femeie voluptoasă de culoare.

Fotografie de Elton Anderson pentru Premme.

„Eu am urmat o școală privată unde majoritatea persoanelor erau albe, bogate și slabe. Nu mă încadram deloc în tiparul ăsta”, mi-a spus Gregg la telefon. Deși avea destul de multă încredere în sine ca adolescentă, ea a recunoscut că s-a luptat cu idea că slăbitul este soluția. „Mama mea e o femeie super puternică care mi-a insuflat sentimentul de încredere în sine, deși la rândul ei, s-a confruntat cu complexele de greutății și a slăbitului. Ea vorbea despre cât de nasol se simte în privința corpului ei. Eu îi spuneam mereu că e frumoasă și că ar trebui să se simtă mai bine în pielea ei, deși eram doar un copil.”

Gabi mi-a spus că ea nu a avut niciodată experiențe de „discriminare pe față”, din cauza culorii pielii sau a greutății sale, dar ca femeie voluptuoasă de culoare, micro-agresiunile zilnice sunt cele mai periculoase. „Nu mi s-a spus niciodată în față că sunt dezgustătoare sau ceva de genul, dar lipsa de invitații la prezentările de modă, unde stau mereu cu câteva rânduri în spatele persoanelor care ar putea avea o influență mai mică decât mine, când sunt ignorată la evenimente sau oameni care nu-mi acordă deloc atenție și nu-mi vorbesc decât după ce află cât de mulți fani am.”

Gregg a început să urmărească bloguri despre pozitivitatea corpului și pozitivitatea formelor voluptoase, iar la scurt timp după ce a absolvit în 2008, a înființat propriul blog, pentru că nu reușea să-și găsească un job care să combine cele două pasiuni ale ei: moda și jurnalismul. Ăla a fost momentul când conținutul ei despre pozitivitatea corporală a început să genereze reacții de susținere neașteptate.

Factorul catalizator, care a propulsat blogul lui Gregg a fost un articol din 2012 despre cum să găsești bikini confortabili. În postare scria: „Nu lăsa complexele față de corp să-ți strice distracția! Nu mă aștept ca toată lumea să se simtă confortabil într-un costum de baie din două piese, dar sper să pot inspira pe unele fete să-și asume riscul. Nu pot să exprim cât de eliberator e atunci când doar te simți bine în pielea ta, fără să-ți mai faci griji despre ce cred ceilalți.”

Fotografie de Ryan Michael pentru SSFA.

La scurt timp după asta a apărut primul dintre cele cinci parteneriate cu Swimsuits for All. „Când m-au abordat, am fost surprinsă, dar super recunoscătoare și entuziasmată deoarece știam că asta era o oportunitate foarte mare”. Swimsuits for All s-a concentrat pe diversitatea produselor și incluziunea femeilor voluptuoase, celebrând frumusețea tuturor formelor. Gregg mi-a vorbit despre cât de emoționată a fost la prima ei lansare, dar în același timp știa că idea de bikini pentru femei plus-size era un aspect major din industrie.

„Chestia cu bikini are o influență deosebit de mare, fiind momentul în care majoritatea femeilor se simt nesigure pe ele, când își arată «defectele». Oamenii mereu mă întreabă dacă știam din start că o să se vândă atât de bine. Știai ce impact imens urma să ai în industrie? O parte din mine spune nu. Eram la fel de emoționată ca oricine altcineva, dar o altă parte din mine știa că era un pas important pentru femeile voluptuoase, deoarece și eu sunt una dintre ele.”

După mai multe colecții Swimsuits for All, plus Ava & Viv pentru Target, o colecție de lenjerie intimă cu Playful Promises și o droaie de alte colaborări, Gregg încă susține cu vehemență atitudinea care a lansat-o. Frustrată în privința hainelor pentru femeile voluptoase, în 2017 Gregg a pus bazele brandului Premme, alături de prietena ei cea mai bună și un alt model ambasador al modei plus size, Nicollette Mason. Colecția începe cu modele de mărimea 16 și evoluează până la mărimea 30. Premme se străduie să prezinte reprezentări adecvate ale clienților pe website și pe platformele social media, astfel a angrenat ca modele majoritatea bloggerițelor despre pozitivitatea corpului și a formelor voluptoase.

În momentul actual, influența lui Gabi Gregg e din ce în ce mai extinsă, cu 577 de mii de urmăritori pe Instagram și încă 59 500 pe Twitter. Însă, ca femeie plus size de culoare, Gregg încă se chinuie să fie acceptată. „Când ai identități care se intersectează, în special cu cele marginalizate, e greu să-mi dau seama când mă simt respinsă sau exclusă. Nu știu niciodată dacă e din cauza rasei mele, sau a greutății, dar de obicei presupun că e o combinație”, mi-a explicat ea. „Eu cred că există acea barieră dublă care te împiedică în a penetra industria modei, atunci când ești de culoare și supraponderală. Ambele aspecte nu sunt apreciate.”

Fotografie de Elton Anderson pentru Premme.

Gregg mi-a explicat că în lumea modei plus size există „forme voluptoase corecte și greșite”: „Există prejudecăți și doar femeile plus size care arată ca Ashley Graham sunt acceptate. Eu cu siguranță am parte de privilegii în comunitatea asta, deoarece am o formă clepsidru, pielea deschisă la culoare și păr cârlionțat, trăsături acceptate de unii din industrie. Însă aici e vorba despre conștientizarea acestor privilegii și în același timp să încerci să ridici alte persoane care luptă ca toate formele să fie acceptate și egale în industria modei.”

Gregg vrea să continue să stârnească astfel de conversații, străduindu-se să se asigure că toți clienții și urmăritorii se simt emancipate și frumoase, prin puterea exemplului ei. „Ca femeie de culoare și plus size, am trecut prin multe experiențe de-a lungul vieții mele, în care mi s-a spus că nu sunt suficient de bună, că nu merit să intru în lumea modei, că nu-mi pasă despre modă sau celor din industrie nu le pasă de mine.”

Ea a precizat de mai multe ori pe parcursul interviului cât de important e să le dovedim celor negativiști, din lumea modei și din comunitățile sociale, că se înșeală. „Ai încredere în tine, indiferent cât de mulți oameni îți spun nu. Dacă știi că ai o idee bună sau un produs bun, ceva ce adaugă valoare conversației, sau care nu există pe piață, ai încredere în intuiția ta și mergi mai departe.”

