Эти кошмарные истории о полётах на самолётах заставят вас больше никогда не летать



Согласно исследованию о качестве полётов на самолётах по Северной Америке от J.D. Power and Associates 2016, полёты на самолётах улучшились за последнее время. Качество обслуживания клиентов на североамериканских авиакомпаниях находится на высокой позиции уже десятилетие, а общее мнение об услугах во время полёта улучшилось на 12 пунктов по сравнению с прошлогодним исследованием. Хотя, конечно же, есть исключения, поэтому мы поговорили с нашими друзьями-любителями полетать о их худшем опыте авиаперелётов. Поэтому когда в следующий раз будучи в воздухе, вы словите себя на возмущённой мысли об ограниченном выборе всех сезонов Голодных игр в рубрике кино на вашем экране, просто вспомните одну из этих историй.

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Я пыталась подремать на рейсе в Лас-Вегас, а эти двое рядом со мной наквасились вдрызг. Они были незнакомы до полёта, но до окончания полёта они хорошенько узнали друг друга прикрываясь одеялом авиакомпании. Я оказалась в ловушке и забилась под окно, отчаянно пытаясь установить зрительный контакт со стюардессами (которые, казалось, пытались игнорировать ситуацию). Я отвлекала себя разглядывая облака, но каждое облако выглядело как пенис. Новоиспечённая парочка начала обсуждать, где лучше чпокнуться в Лас-Вегасе; женщина рассказывала как она любит быть связанной во время секса, а парень отвечал, что он никогда не делал этого раньше, но не против попробовать. В конце концов, стюардесса уже не могла игнорировать насколько громкими, пьяными, и возбужденными они стали, и попросила их сбавить тон, но мы уже почти приземлялись, поэтому мой полёт был испорчен. – Тийна, 26

ТАКОЙ МИЛЫЙ И ТАКОЙ ВОНЮЧИЙ

Недавно летя из Бостона в Дублин, я предвкушала как удачно высплюсь на трёх сидениях. Я соорудила себе завидное ложе из подушек и одеял из микрофибры, свернувшись головой к окну, и заснула. Сквозь сон я почувствовала как что-то тёплое и приятное гладило мою голову; я сильнее прижалась к этому источнику тепла. Всё было замечательно. Я проснулась из-за лёгкой турбулентности и поняла откуда исходит тепло: пожилой мужчина, сидящий позади меня, втиснул свои потные босые ноги к моему окошку, и именно к ним я прижималась всё время. Безутешная, я уничтожила свою кровать, и мигом перенесла своё тело подальше от его ног. Я больше не смогла уснуть, вместо чего, я провела весь остаток полёта тупо уставившись в пространство, и жалела, что не захватила свой сухой шампунь. – Наташа, 27

МЕРИ КЕЙ? НЕ НАГЛЕЙ!

Как-то я попала на самолёт полный консультантов Мери Кей. Они летели на своё собрание в Техасе. Мне “повезло” сидеть между двумя конкурирующими сотрудниками, которые явно недолюбливали друг друга. Они состязались за меня весь полёт. Четырьмя часами позже я выгрузилась с самолёта без пробников, но с головой, забитой фактами о косметике Мери Кей, а также двумя бесполезными визитными карточками. А ещё я пахла дешёвыми духами. – Лора, 25

СОПЛИ В ПОЛЁТЕ

Я из Доминиканской Республики, так что я довольно часто летаю трёхчасовым рейсом в Нью-Йорк и обратно. В одной поездке я сидела рядом с женщиной, которая не переставая плакала весь полёт. Я пыталась спросить её, что случилось, но она едва могла дышать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Я хотела быть отзывчивой, но прекратила свои попытки, когда её, испачканный соплями, носовой платок упал на мою сторону подлокотника. – Рейчел, 24

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

После трёх часов ночного рейса из Нью-Йорка в Испанию, пилот вдруг включил свет и обратился к нам по селектору. Я сразу поняла, что что-то не так по тону его голоса. Он очень спокойно сказал: “Ладно, ребятки, у нас тут небольшая проблемка, и нам нужно сделать быструю остановку, чтобы что-то проверить”. Я понятия не имела где мы могли бы “сделать быструю остановку” между Нью-Йорком и Испанией, поэтому, я была уверена, что это он так успокаивает нас перед неизбежной погибелью посреди океана. Вместо этого мы приземлились на канадской королевской авиационной базе – самое близкое место, где мы могли приземлиться в Атлантическом океане. Мы там остались ночевать в казармах. Меня очень обрадовал канадский штамп в паспорте, но никак не ночлег в бараках, которые напоминали мутное сочетание между комнатой общежития и тюремной камерой. Самолёт на смену нашему должен был приехать в 6 часов утра, поэтому я решила вообще не спать, что оказалось ошибкой, так как самолёт прибыл только в 4 часа вечера. Сев на борт, мы узнали, что новый самолёт не был сертифицирован на полёты через океан, поэтому мы должны были лететь обратно в Нью-Йорк, чтобы начать нашу поездку снова. К тому времени, когда мы добрались туда, большинство международных рейсов уже улетели. – Лорен, 26

ПРИВЕТ, КРОВИЩЕ

Я сидела рядом с парнем, у которого вся рубашка была в крови. Я провела все 11 часов полёта в панике, что он кого-то замочил и был в бегах. – Кэтрин, 25