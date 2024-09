Pohled do nitra studentských ledniček

Studenti jsou od nepaměti odsouzeni k tomu, aby žili jako flákači. V osmnácti, nebo tak nějak, opouští rodiče, aby se vydali do světa žít o samotě bez jakýchkoliv zkušeností. Mají vlastní koutek, kde žít, ale nemají kolem sebe nikoho, kdo by je buzeroval, a proto jdou věci do háje: čistota, důstojnost a nejvíc ze všeho stravování. Přiznejme si to – jídlo za pochodu, levný pivo, instantní polévky, konzervy a kaše z prášku jsou normální způsoby, kterýma jsme všichni pokoušeli dospělost, hlavně když nebylo moc peněz.

Stravovací návyky se mění člověk od člověka a dům od domu, i když záleží na tom, kdo jsi, s kým žiješ, i jak problémová osoba jsi. K nastínění tohoto neuspokojivýho (nebo překvapivýho) výběru stravy jsem nahlédl do ledniček dnešních studentů z Toronta. A tohle jsem našel.

Byt Jessicy a Joshe (Little Portugal)

Zajímavé položky: krabice pomerančovýho džusu, tuba krému na obličej, dvě krabice mandlovýho mlíka a pár depresivně prázdných přihrádek

VICE: Vaše lednička je prázdná. A co máte s těmi džusy?

Jessica: Ráno vždycky piju pomerančový džus. Abych byla upřímná, tak nemám ráda vodu. Lidem to ale neříkám, protože to zní podezřele.

Pod jménem Juicy Jess děláš Djku. Má to souvislost s tvým džusovým fetišem?

To je prostý, jsem prostě šťavnatá, jak ovocná dužina.

Proč skladuješ make up v lednici? To je nějaká novinka?

Ne! To je maska na obličej, která se kazí, když není v chladu. Jednou se mi tam zkazilo jídlo, to je důvod, proč jsem dostala tenhle osvěžovač z jedlý sody. Smrdělo to příšerně.

Počkej, to je filtr? Já myslel, že to je jenom jedlá soda.

Ne kámo, to vážně čistí vzduch.

Poslední otázka: Nejsi vegan ani vegetarián, ale máš tu mandlový mlíko. Proč?

To, co děláme krávám, je fakt podělaný! Lidi by vážně neměli pít kravský mlíko, proto mám radši mandlový mlíko.

Byt Sierry, Nicole, Lauren a Cassie (Pitman Hall, Ryerson University)

Zajímavé položky: dvě plechovky Red Bullu, dva měsíce starý donesený jídlo, chlazenej čokoládovej dort, poloprázdná zavařovačka nakládaných okurek v česneku, džus z granátovýho jablka, dvě desítky prázdných lahví od chlastu a hrst pomerančů

VICE: Co tak normálně jíte?

Sierra: Máme rády hodně rozdílných věcí. Máme rozdílný způsoby stravování, ale jíme hodně sýru a jídla objednanýho z restaurací. Red Bully a džus jsou základem, protože máme rády Jagera, ale ten se nedá být bez brzdy. To je naše věc. Taky máme vždycky po ruce nějakej ten margarín.

Přemíra flašek od alkoholu na lednici, lednice plná brzd… vždyť tenhle dům stojí a padá na chlastu. Co rády jíte, když chlastáte?

Já ráda jím tyhle nakládačky. A taky plněný olivy.

Kolik jich sníš?

Kolem pěti, to mi stačí. Nejim moc, aby mi pak nebylo špatně.

To není moc zdravý, co?

Ne, to neni ani trošku zdravý.

Byt Lisy, Sydney, Clare a Katie (centrum)

Zajímavé položky: pomalu hnijící avokádo, dvě balení burákovýho másla, chilli pasta, dvě krabice Lisiných nechutných těstovin a plastová krabička plná zmrzlých lasagní

VICE: Co je ta nejhorší věc, kterou tu najdu?

Lisa: Je mi trapně, ale jsou tu dvě krabice těstovin, který jsem udělala, a který jsou totálně nechutný, tak už tam jsou několik týdnů. Ani je nechci otevírat a umýt je, tak je tam prostě nechávám a asi tam nějakou dobu ještě i zůstanou.

Proč si udělala tak hrozný těstoviny a cos do nich dala?

No, víceméně jsem vzala všechno, co jsem měla, a z toho jsem udělala omáčku. Rajčatová pasta, rajčata, hrášek, česnek, špenát a nechutnou mraženou zeleninu. Víš, jak v Elfovi udělá Will Ferrell nechutný špagety s javorovým syrupem? Tak něco takovýho se mi taky povedlo.

Vaše kuchyň evidentně zažila už hodně. Hádáte se někdy kvůli svým stravovacím návykům?

Ani ne. Vycházíme spolu a vaříme spolu. Dokonce se o jídlo dělíme. Jíme hodně hummusu. Víceméně žijeme jen na hummusu a na víně.

Bez čeho se v kuchyni neobejdete?

Bez steakový omáčky. Dáváme ho na všechno.

Beckie, Lorie a Omos (Chinatown)

Zajímavé položky: lahev bílýho vína, dvě otevřený plechovky nakrájených hub, čokoládový syrup, omáčka ve skle, láhev zdravý šťávy

VICE: Jednou jsem snědl tvoje veganský cereálie a byla jsi pořádně naštvaná. Co je nezbytností v týhle lednici?

Beckie: Jím hodně hub a ovoce. Před pár dny Omos snědla celou vaničku borůvek a chtěla i moji, tak jsem jí řekla: “Vždyť si právě celou vyluxovala.” Skončilo to tak, že jsme na sebe křičely.

Co máte radši, jídlo nebo víno? Vidím tu mix mezi zdravým jídlem a alkoholem.

Půl na půl, ale určitě máme rády naše víno. Jednou jsem navrhla, že bychom mohly umýt kuchyňskej pult a zbavit se prázdnejch lahví, ale jsem celkem ráda, že k tomu nedošlo, že to můžeš vidět. Ve skutečnosti jenom já a Lorie jíme jídlo, Omos si skoro nic nekupuje.

Na jakém jídle se se spolubydlícíma shodnete?

Jíme hodně asijskýho jídla. Lorie je Asiatka, tak jí v tomhle následujeme.

Kevin (Waterfront)

Zajímavé položky: mražený kuře, pár lahví piva, chilli omáčka Sriracha, sojovka a salát

VICE: Máš nádhernej barák. Žiješ si tu jako starý mládenec.

Kevin: Díky. Mám rád svoje soukromí.

Proč je tvoje lednice tak čistá?

Skoro nikdy nejsem doma, takže si vždycky koupím jen to, co se právě chystám sníst. Beze zmatku se dokážu líp soustředit.

Než ses přestěhoval sem, bydlel si se čtyřma spolubydlícíma. Jak strašná byla vaše lednice?

Upřímně, to bylo příšerný, ale zpočátku si myslíš, že to bude v pohodě. Myslím, že bydlení s dalšíma lidma je nadhodnocený. Lidi nechávaj věci v lednici napořád, až se začneš ptát: “Uklidíš si to, nebo to mám udělat já?” Stresovalo mě to.

Sriracha nebo sojovka?

Asi si myslíš, že řeknu sojovka, protože jsem Asiat, a kdysi to tak bylo, ale teď je to určitě Sriracha.

Salmaan, Steven a autor (Kensington Market)

Zajímavé položky: hromada plastových krabiček s indickým a pákistánským jídlem, pár Heinekenů, pomerančovej džus, špagety s rajčatovou omáčkou a prázdná sklenice po majolce

VICE: Tyvole, ta naše lednička je naprostej smeťák.

Salmaan: No jo. Ale máme i spoustu jinejch problémů.

Pro kontext, já jsem měl problém s požíráním jídla spolubydlících. Jako moc otravný to pro tebe bylo?

Je to hodně otravný, ale myslím, že jsme došli ke kompromisu. [Poznámka autora: Nyní platím Salmmanovi 10 dolarů měsíčně, aby si svoje pita chleby schovával u sebe v pokoji a já mu je při nočních svačinkách nejedl.]

Ty máš rád pivo a pákistánskou kuchyni, já mám zeleninu a tofu a Steven je král v dávání omáčky na všechno. Jak si spokojenej se svojí volbou jídelníčku?

Hele, žiju si svůj život tak, jak to mám rád.

Logan a Lex (okraj města)

Zajímavé položky: whisky, špenát, pomeranče, fazole, banány, tofu a dvě krabice jahod

Vaše lednice je plná zdravýho jídla, až mám ze sebe špatnej pocit. Jak probíhají mezi tebou a Lex dohady o výběru jídla?

Logan: Já jsem vegan, takže tu mám hodně takovejch věcí, a Lex je hodná a nenosí domů žádný maso. Hodně si vaříme společný večeře, takže se nemusím obávat, že bych omylem snědl maso.

To zní jako dobrá dohoda. Dohodnete se s Lex, co se vaření týče?

Jo, vaříme spolu třikrát denně.

Co jíte, když jste opilí?

Já obvykle nic. Ale Lex si většinou dává poutine, kanadský jídlo s hranolkama a sýrem, objedná si to obvykle z restaurace nebo tak něco. Držíme to odděleně.

Jste úplný opaky, nehádáte se občas?

Jednou jsem po ní hodil sladkou bramboru a trefil jsem jí tvrdě do obličeje. Byla fakt nasraná.