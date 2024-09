Filmem inspirované videohry, které si nikdy nezahrajete

Robert De Niro v roli Travise Bicklea ve filmu ‘Taxikář,’ via Wikipedie

GoldenEye 007 je a vždycky bez diskuze bude nejlepší hra založená na filmu. Pak ještě stojí za zmínku Spider-Man 2, The Warriors, a taky ten Scarface, co v něm Ricky Gervais namluvil jednu z postav. Jenže všechno mohlo být úplně jinak. Hypoteticky. Existuje totiž několik videoherních titulů, které se na pulty obchodů nikdy nedostaly a o jejich jepičím životě existuje jen pramálo důkazů. A přitom to v mnoha případech mohly být kultovní hity…

Heat

Gearbox Software prvně ohlásil Heat na E3 2006. Herní svět měl být buď prequelem nebo pokračováním filmu z roku 1995 v režii Michaela Manna. Jenže ostatní frančízy firmy (Brothers In Arms, Borderlands, Aliens: Colonial Marines) život téhle potenciálně skvělý hry předčasně ukončily ještě ve vývoji. Plus nutno říct, že by herní zpracování asi Grand Theft Auto V stejnak v tomto žánru nepředčilo.



Taxi Driver

Jestli byl Heat celkem snesitelnej námět pro hru, tak Taxi Driver: The Game by oproti tomu byl instantní kult. Vývoj téhle ztracené hry začal v roce 2005 v režii Papaya Studio – americké firmy, která se postarala o tituly typuGeorge of the Jungle a Top Gear, či aspoň externě spolupracovala na sériiMedal of Honor. Co se hypeu týče, Taxikář to vlastně dotáhl dost daleko – na E3 se dokonce na hru promítal oficiální trailer, vyšlo pár press fotek a psalo se o tom i v časácích. Naštěstí bylo vydání hry ale zrušeno.

Přesné důvody jsou nejasné, ale myslím, že Papaye prostě časem došlo, že to je fakt arci-kokotskej nápad. Co přežilo, je už zmiňovanej trailer, kterej doslova bere všechno skvělý na Scorseseho filmu a… vytírá si s tím zadek.

Dirty Harry

The Collective, Inc. zas tak špatnou pověst neměli. Buffy the Vampire Slayer na Xboxu se dalo docela přežít, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb a i hra Star Wars Episode III byly vlastně taky celkem fajn. Takže jestli měl někdo šanci udělat z tohodle na-druhé-shlédnutí-už-ne-tak-úžasnýho-kultovního-filmu s Clintem Eastwoodem herní hit, byli to Collective. A podle traileru, který bohužel neobsahoval žádnou gameplay, to vypadalo sakra slibně. Sedmdesátky, násilí ve vzduchu, a dokonce měli, jak to tak vypadá, na palubě i samotnýho Clinta—tohle mělo potenciál, sakra!

Kill Bill

Jestli ale byl některej z těchhle projektů zaručenej hit, bylo to tohle.Vývoj hry Kill Bill byl ohlášenej ještě dřív než vyšel film a na hře spolupracoval dokonce i Quentin Tarantino. Tak jako u Taxikáře, i u Kill Billa existovala gameplay ukázka. Akorát narozdíl od Taxikáře to nevypadalo jako totální zhovadilost. Na kopačko-sekačko-mlátičku v roce 2003 to přece vypadá celkem v pohodě, ne?

Bohužel Vivendi, kteří si v tu dobu říkali Black Label Games, a na hře pracovali, byla tak trochu problémová firma, která se nakonec sloučila s Activision, protože nedokázala najít vlastní identitu. Přesnej důvod, proč Kill Bill nepřežil znám není. Pokud ale doopravdy potřebujete Tarantinovskou herní zkušenost, vyhledejte hruReservoir Dogs. Je to sice totální sračka, ale je v tom aspoň Michael Madsen. A toho nelze nemilovat.