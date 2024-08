10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en Ikea-medarbejder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland



Ikea er møblernes McDonald’s – allestedsnærværende og af tvivlsom kvalitet. Kæden har omkring 200.000 ansatte over hele jorden, og hver femte sekund sælger de en Billy-reol. Omsætningen er cirka den samme som Ghanas BNP, og cirkulationen af Ikea-kataloget er på niveau med biblen. Der er endda en Ikea-musical, for hvorfor ikke?

Jeg ville finde ud af, hvad der egentlig ligger bag de tal, så jeg talte med Hannah, som de sidste otte år har arbejdet i forskellige Ikea-afdelinger rundt omkring i Tyskland. Den 30-årige kvinde fortalte, at hvis firmaet tilbød mere fleksible arbejdstider, kunne hun godt se sig selv blive i jobbet resten af sit liv. Så for ikke at få hende fyret, har vi, inden hun afslører, om kunderne har sex i udstillingssengene, hvad det værste Ikeaprodukt er, og hvordan du slipper afsted med at stjæle, besluttet at bruge pseudonymet ”Hannah.”

VICE: Ved du, hvordan man udtaler de svenske produktnavne eller gætter du bare?

Hannah: Vi kommer på kursus, men for det meste gætter vi bare. Vi plejede at sælge en børneseng med et navn, der var ret sjofelt på tysk – Gudvik lyder som ”godt knald”, når man udtaler det med tysk accent. Der er også en toiletbørste, der hedder Viren, som betyder ”vira” på tysk. Det griner vi meget af, og tænker tit over, hvorfor virksomheden er så insisterende på at beholde de svenske navne. [I Danmark er det en lille boks med navnet ”Knep”, som har fået kunder til at trække på smilebåndet.]

Har kunderne sex i udstillingssengene?

Ja, men der er historier om, at det sker i alle afdelingerne. Sengene bliver udstillet med en masse dyner og tæpper, så det er nemt at bygge en slags hule. Der skulle efter sigende endda være folk, der har haft sex i skabene. Det sker også ret tit, at folk begynder at gå til den i de store gange, hvor der er selvbetjening. Heldigvis har jeg aldrig taget nogen i det. Men hatten af for dem, der gør det i et skab – det er godt gået.

Hvad er det klammeste, kunderne gør i Ikea?

Der er en grund til, at Ikea har sat plexiglas samt en anvisning til, hvor man finder det nærmeste kundetoilet, hen over udstillingstoiletterne. Børn – og faktisk også voksne – bliver seriøst ved med at bruge de her toiletter, der ikke er tilsluttet.

Jeg så også engang en kunde inhalere fem hotdogs i træk, inden han brækkede dem op igen. Bagefter gled han i sit eget bræk og faldt og begyndte så at råbe op om erstatning, fordi Ikea ikke havde sørget for at holde gulvet rent. Men vi havde set det hele ske, og vi havde videoovervågning, så der var ikke så meget at gøre for ham.

Kan du bekræfte klichéen om, at en tur til Ikea er nok til at ødelægge et parforhold?

Ja. Hvis man er i et ulykkeligt parforhold, vil jeg virkelig ikke anbefale, at man tager i Ikea sammen. Det plejer at gå sådan her: Manden er allerede træt af det, inden de er nået til den første rulletrappe, og kvinden vil kigge på det hele – og Ikea gør det kun værre ved bevidst at gøre oplevelsen til et sansebombardement, så man næsten får en rus ud af at shoppe der.

Det værste skænderi, jeg nogensinde har set, var et par, der skulle købe et klædeskab. Fyren havde allerede lagt en plan og ville videre i dagens tekst, men kvinden ville have mere tid til at overveje de enkelte detaljer. Det program, man bruger til at designe sit klædeskab, er rigtig irriterende, og den dag gik det i stykker. Det endte med, at fyren smed de papirer, de havde printet, ud over det hele med ordene: ”gør hvad du vil!,” inden han marcherede ud derfra. Kvinden skreg efter ham og brød grædende sammen.

Hvilket Ikea-produkt er noget rigtigt lort?

Vi har et populært bord, der hedder Lack, som kun koster 29 kroner. Men hvis man sætter et glas lidt for hårdt på det, laver det en bule i bordpladen. Vi får rigtig mange klager fra folk, som vil have deres penge tilbage, og det får de selvfølgelig. Men det er bare træfiberplade og noget plastikfolie, så folk skal nok bruge lidt flere penge, hvis de forventer et kvalitetsbord.

Hvor godt holder I øje med selvbetjeningskasserne?

Ikea er fuldt ud bevidst om, at den slags nærmest indbyder til tyveri. De ansatte, der arbejder der, er uddannet i at bekæmpe det – de holder øje, og så er der selvfølgelig kameraer over det hele. Hvis du vil stjæle noget uden at blive opdaget, er den bedste løsning at distrahere de ansatte. For eksempel at begynde at sludre med en af dem, mens du scanner dine produkter, og så snige noget forbi dem. Nogle kunder forsøger også at gemme ting inde i andre produkter – inde i en potte eller under en plante for eksempel. Vi er meget strikse, når vi fanger nogen. Kunden får karantæne, og vi ringer til politiet.

Hvad hvis man tager prismærket fra et billigt produkt og klistrer det på et dyrere? Er det nemmere at slippe afsted med?

Det er en klassisk strategi. Man skal i hvert fald være sikker på, at det nye mærke ikke er mindre end det, man forsøger at dække, ellers bliver det opdaget. Dyre produkter har også som oftest et laser-prismærke brændt ind i pappet, så der er ikke så meget at gøre.

Vi havde en kunde, som havde taget et prismærke fra et Lack-produkt og sat på et Bestå-produkt. Ting fra Bestå koster mange tusinde kroner, mens det dyreste fra Lack koster 500 kroner. Men kunden var ikke den skarpeste kniv i skuffen, for han tog produktet med hen til en af de betjente kasser. Kassedamen opdagede det med det samme, og han blev rød i hovedet og spurtede ud derfra. Hvis du sætter et andet prismærke på, tæller det i øvrigt som bedrageri i stedet for butikstyveri.

Er der nogen, der bruger Småland-børneområdet som en gratis børnehave?

Forældre kommer som regel ikke mere end en time for sent, når de skal hente ungerne. Det maksimale tidsrum, de må være der, er faktisk to timer, og derefter kalder vi forældrene over højtalerne. Hvis man er i en Ikea i et indkøbscenter, kan man være sikker på, at forældrene ikke er i Ikea. De forældre får en ordentlig røvfuld, når de kommer tilbage.

Men det kan slet ikke lade sig gøre at efterlade sit barn hos os en hel dag. De ansatte ville ringe til politiet af sikkerhedshensyn. Småland er for 3-årige og op efter, og forældrene lyver tit, for at kunne aflevere et barn, der er yngre, men så spørger vi børnene, hvor gamle de er. Børn i den alder, lyver ikke.

Hvilke kunder er de værste?

Folk, der som udgangspunkt er vrede og irritable – når først de er kommet i gang, kan man slet ikke få dem ned på jorden igen. Så er der IT/Bank-folkene, som jeg kalder dem. De ankommer i jakkesæt og opfører sig, som om de ejer det hele. Og så spørger de efter ting ved at henvise til produktnummeret. Hvad regner du med? Vi har over 8000 produkter. Der er også kunder, som misbruger vores bytteordning. Så vil de have et nyt tæppe, hver gang der er kommet en plet.

Det klammeste er kunder, der kommer for at bytte virkelig klamme madrasser fyldt med urin og blod, og jeg ved ikke hvad. De forventer, at vi tager imod dem uden handsker eller noget. Når man spørger dem, hvad der var galt med madrassen, siger de bare: ”Nåh, det ved jeg ikke, den var ikke så komfortabel.” Ikeas afslappede byttepolitik kan være ret irriterende for de ansatte, men der er ingen grund til at spilde tiden på at diskutere.

Hvordan har du det med folk, der kun tager i Ikea for at spise?

Det kan jeg ikke se noget problem med. Det er jo ikke fordi, maden er dårlig eller noget. Jeg synes til gengæld, det er rigtig sjovt med de pensionister, som står udenfor om morgenen og skraber på døren med deres rollatorer og stokke. De haster hen til restauranten for at få deres faste morgenmadsplads. Første gang jeg skulle låse døren op om morgenen, kunne jeg ikke finde låsen, så der stod 20 mennesker og bankede på glasset, mens de pegede mig i forskellige retninger.

Men det er frygteligt irriterende, når folk køber deres hotdogs, inden de shopper. Så står de der med deres klamme pølseånde og spilder ristede løg og ketchup ud over det hele. Jeg ville ønske, de ventede, til de var færdige.